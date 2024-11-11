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政策反思…疫情前後政策反覆 陷惡性循環

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
失聯移工攀升，除了根本性的勞動政策失靈，新冠肺炎疫情前後政策反覆是關鍵原因。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
失聯移工攀升，除了根本性的勞動政策失靈，新冠肺炎疫情前後政策反覆是關鍵原因。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

失聯移工攀升，除了根本性的勞動政策失靈，新冠肺炎疫情前後政策反覆是關鍵原因；且我國用「行政罰鍰」作為處罰，不同於日韓的「刑事罰」，效果也完全不同。

一名移民署人員回顧，移民署二○一九年起推動三次「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，鼓勵失聯移工出面自首、可以免予收容，處最低罰鍰兩千元並不管制再次來台（工作除外），當時有七千多人出面自首。

二○二○年時，因為新冠肺炎疫情肆虐，第卅二例確診是失聯移工「小莉」，造成社會恐慌，擔心失聯移工成為防疫破口。移民署破例再次辦理擴大自行到案，部分移工認為「還會有第三次」，自行到案人數降到兩千多人。

新冠肺炎疫情使國內缺工嚴重，滯台失聯移工人數開始攀升，時任行政院長蘇貞昌指示移民署在疫情後擴大查處，蘇貞昌在行政院會議中曾指示以「清零」為查處目標，最後訂定查處目標值為五萬人，政院更一度討論是否在失聯移工施打疫苗時註記追蹤，最後並未執行。

行政院為此撥了大筆預算整修四大收容所，未料，蘇貞昌二○二三年一月請辭，移民署不敢貿然推動擴大查處專案，怕造成農業、工廠等民間人士反彈，但行政院經費又已經撥款，不能無所作為，此時移民署長鍾錦琨指示第三度舉辦擴大自行到案專案。

然而，三次的擴大自行到案讓失聯移工彷彿「免疫」，加上國內缺工持續擴大的情況下，失聯移工急遽攀升。移民署又為了「止血」，參考日韓規定，去年六月修正「入出國及移民法」，逾期停留或居留者行政罰鍰，從原本兩千元到一萬元提高五倍為一萬元至五萬元。

一名曾參與修法討論的移民專家表示，當時修法立意是以重罰來嚇阻外來人口在台逾期，反而造成失聯移工無力繳納，陷入惡性循環。

失聯 移工 移民署

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