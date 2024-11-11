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新聞眼／政府該做的事 確保移工合理工作權

聯合報／ 本報記者侯俐安
許多移工因為低落的工作環境而逃逸，想返鄉卻面臨各種障礙。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影
許多移工因為低落的工作環境而逃逸，想返鄉卻面臨各種障礙。示意圖，非新聞當事人。記者季相儒／攝影

每次談到失聯移工，多數人第一反應就是先譴責移工，再來怪罪執法不力，但付出高額仲介費來台賺錢的這群移工會逃逸，政府最該做的應非如何防範逃跑，而是確保他們合理的工作權。無奈政府防堵問題總是直線思考，難以治本。

我國失聯移工人數從二○二一年的五萬五千多人攀升到今年八月的八萬八千多人，新冠肺炎期間遣返不易、缺工持續擴大雖是主因，但失聯移工驟增，移民署三度推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」難辭其咎；原本應是鼓勵失聯移工自行投案「僅此一次」的機會，卻在反覆政策中，讓政府成了「放羊的孩子」。

為了壓低「攀升的數字」，行政院前院長蘇貞昌想展現魄力，喊出「查處五萬」目標已是「飲鴆止渴1.0」，隨著蘇請辭，政府擔心引起高度依賴失聯移工的農業或工廠反彈，又不能無所作為，於是參考日韓提高五倍罰鍰，結果造成移工不願自首、遣返程序冗長，失聯移工二度失聯，此為「飲鴆止渴2.0」。

面對收容所暴增，內政部提出解方是「調度人力、加速遣返」，卻忽略能動用的人力早已吃緊，短期內有必要調整上述「飲鴆止渴」策略。若有決心治本，政院必須正視失聯移工攀升涉及國內勞動力市場需求、勞動條件、雇主與仲介管理、觀光政策等面向，事涉勞動部、交通部、外交部等機關權責及各式法令，需要跨部會合作強化源頭管理機制。

許多失聯移工進入犯罪市場，甚至有集團化趨勢，確實是不可小覷的治安隱憂，卻不該忽視有更多移工其實是在惡劣的工作環境中被迫逃離。

「就地合法」始終是失聯移工的解方之一，在我國缺工嚴峻的現在，如何制定篩濾標準，區分無犯罪紀錄、合理原因失聯，並重新於境內進行合法聘雇，回歸勞動市場，甚至優先作為雇主優先遞補的人選，以快速補足缺工人力不足，需要政府提出正確解方及決心。

失聯 移工

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