境內重新合法聘雇失聯移工 學者：要配套

移民署近年曾討論「境內重新合法聘雇」可能性，在一份內部參考報告中，專家學者建議修正就業服務法第七十四條，放寬移工如因非故意或合理原因失聯，無須限令出國並重新合法聘雇，甚可優先作為遞補人選，以快速補足勞工缺口，同時建議失聯移工重新聘雇的失聯時間不納入工作年限計算。不過，「就地合法化」如何執行並建立「評分表」區分無犯罪或合理原因失聯的移工？仍有待行政院跨部會解決。

學者認為，「境內重新合法聘雇」或許是個思考方向，但配套要做足，避免移工有恃無恐，無懼違法居留。朝野立委則認為，就地合法須有社會共識，現階段盼跨部會加強協調，並針對缺失進行修法。

中正大學勞工關係學系教授吳育仁指出，政府提高逃逸外籍移工罰鍰並無用處，外籍移工雙手一攤，繳不出錢，移民署也沒轍。

吳育仁表示，中南部許多農業、工程，都有雇用逃逸外籍移工，但對警方與移民署來說，抓到後難以處置，便睜一隻眼閉一隻眼，逃逸移工只會愈來愈多，問題也愈來愈大；或許能以「特赦」思維，考慮「境內重新合法聘雇」，讓違法外籍移工就地合法，但有利有弊，也可能會使移工無懼非法拘留，若要採行，配套必須做好。

他建議，未來引進外籍移工，雇主應該信託一筆錢，外籍移工在台出問題，可利用該筆資金處理，而若外籍移工合法返國，便可將該筆款項還給雇主。

朝野立委亦認為提高罰鍰效益不大。國民黨立委張智倫表示，這還可能讓移工乾脆不繳了，寧可在收容所等待遣送，造成收容所大爆滿、各高等行政法院案件壓力激增，盼內政部、勞動部、司法院能就執行面再做協調精進，並針對缺失進行修法；政府也應加強管理人力仲介機構、擴大直接聘雇服務範圍，多管齊下避免失聯。

民進黨立委莊瑞雄指出，任何國家都想杜絕非法移工，避免衝擊本國人民的工作權，但台灣缺工嚴重，警方知情也不見得會舉發，提高罰則恐怕並未達到預期效果。他認為，若要思考非法移工就地合法，仍須細緻討論，凝聚社會共識，避免淪為政治攻防。