失聯移工大增 5大人帶2兒女窩透天厝等回國

五名失聯移工窩在鄉間一幢透天厝等待遣返，其中兩名女性各帶著三歲大兒女；他們原是合法移工，因勞動條件差、被雇主剋扣薪水休假或虐待而逃逸，衍生許多社會問題。學者建議「境內重新合法聘雇」，篩選無犯罪且合理原因失聯的移工重新聘雇。

阿玲（化名）是鄉間透天厝的主人，早年合法來台工作後嫁給台籍丈夫成了台灣人，近年家庭收入較優渥，協助同鄉的失聯移工自首返回家鄉。

她去自首 照顧的阿嬤哭了

今年卅五歲的阿琴（化名）帶著三歲女兒等待遣返，二○一六年來台的她，第一份工作是在屏東照顧阿嬤。「阿嬤家對我非常好，我會幫忙做家事、種種田，工作時間彈性又自由，過了快樂四年，因阿嬤過世後被仲介到桃園照顧阿公就變了調。」阿琴說，雇主不讓她休假、仲介威脅她「想放假就把妳送回去」，她決定連夜逃到南部。

八、九年來，阿琴在不同雇主家當照護工，三年前懷孕時，正照顧的阿嬤讓她出去打工多賺點錢，直到女兒到了該上幼稚園年紀，決定自首返鄉。她說最捨不得的就是阿嬤，阿嬤知道她要返鄉還抱著一起哭，彼此約定經常視訊，她也交代接手的看護工要照顧好阿嬤，「謝謝台灣，未來有機會還想再來台工作。」

自首到案的失聯移工，在同鄉提供的留宿處等候返家。記者季相儒／攝影

為何逃跑 剋扣薪水沒休假

印尼籍阿偉（化名）來台十二年，在桃園一處工廠待了一年多，月薪九千元，廠長不讓他加班，為了掙更多錢，逃到南投檳榔園工作，因媽媽年紀大且身體不好，決定自首返鄉；卅七歲的阿迪（化名）則秀出手機內的女友照片說「我要回家結婚了」，他說老闆剋扣薪水，一個月一萬元薪水被東扣西扣沒剩多少，因此逃離工廠輾轉在各處當農工。

帶著三歲兒子的麗莎（化名）因被仲介威脅不許休假，受不了而逃離。記者季相儒／攝影

為何自首 因為老公被遣返

帶著三歲兒子的麗莎（化名）來台工作是照顧小男嬰，被仲介威脅不許休假，兩年後就受不了而逃離；另名年紀稍長的阿妮（化名）來台最久，因同是逃逸移工的丈夫被警察抓了遣返，她找上阿玲幫忙自首。

「台灣人是溫暖的，移民署各地專勤隊愈來愈能有同理心，但印尼在台辦事處能幫上的忙卻十分有限。」阿玲說，九月初一名逃逸移工阿國（化名）罹患肺結核性命垂危，積欠龐大醫療費用及自首罰金、遣返機票，印辦請她支援十萬元還揶揄「妳不是賺很多？」她原想不幫了，但移民署告知有名請了印尼家事移工的善心台灣人付了三十萬元助阿國返家，「這些台灣人為什麼會對我們那麼好，我們自己家鄉辦事處卻是這樣？」阿玲不禁哽咽。