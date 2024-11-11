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失聯移工到案繳不出罰鍰再失聯 衍生治安隱憂

聯合報／ 記者侯俐安張睿廷黃婉婷／台北報導
失聯移工不斷攀升，「一邊遭到退貨、一邊危及治安」情形，正在全台上演。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影
失聯移工不斷攀升，「一邊遭到退貨、一邊危及治安」情形，正在全台上演。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影

今年上半年，基隆某派出所警方帶著六名失聯移工移民署基隆專勤隊投案，驚覺其中三人已在桃園「自首」，卻因繳不起五萬元罰鍰、又無法被收容，遭桃園專勤隊「退貨」後轉向基隆，最後因為二度被退，再度失聯。

台灣失聯移工數量不斷攀升，「一邊遭退貨、一邊危及治安」情形，正在全國上演。

遣返冗長人仰馬翻

本報日前報導失聯移工收容爆量，形成「移工犯罪圈」衍生治安隱憂。進一步追蹤發現，關鍵原因是移民署修正入出國及移民法並於今年三月上路，逾期停留或居留者的行政罰鍰，從原本兩千元到一萬元，提高五倍為一萬元至五萬元。許多移工繳不起罰鍰、加上遣返程序冗長，導致專勤隊人仰馬翻卻事倍功半。

一名移民署官員說明，過去失聯移工自行到案，準備一萬元罰鍰、近萬元機票，可以迅速遣返；但罰鍰提升到五萬元之後，失聯移工自行投案若繳不出罰金，因不能收容，必須請離後催繳，再不繳交才能註銷自行投案條件，待該移工再次到案，才能以「查處」名義收容。

滯台罰鍰提高 失聯移工續增 製表／政治中心
滯台罰鍰提高 失聯移工續增 製表／政治中心

「等著被查處」常態化

在臨時收容所多日後，移民署必須先派人戒護至台北、宜蘭、南投和高雄四所大型收容所，大型收容所再窮盡一切方式進行催繳，再不繳才會依行政罰法建議免罰五萬元；對於繳不出機票費用者，則以就業安定基金協助支付，也讓失聯移工「等著被查處」常態化。

該官員指出，由於自行到案不用收容，過去每年約有八千人到一萬二千人自行到案，可迅速離境，收容所與專勤隊人力還可應付；但如今失聯移工「等著被查處」已經常態化，不僅大型收容所時常處於「滿水位」狀態，威脅收容安全，臨時收容所也經常爆量收容，遣返程序少說也要三周。

一名曾逃逸近十年的移工阿宏（化名）告訴記者，以前只要準備一萬元罰鍰，加上六、七千元機票，自行投案就能被遣返；但如今增加到五萬元，繳不起是一回事，更重要的是許多同鄉認為，「反正就算繳不起，最後也回得去」。

上月有一名來台逾期的印尼女生自行到案，身上沒錢也沒地方住，因為繳不起罰鍰被收容所「退貨」，原本在地民間團體收容她，但沒多久又再度離開。她的媽媽也在台灣工作，卻提繳不出罰鍰，只能再等女兒經過漫長程序，才能進入收容再遣返。

自行到案人數大減

移民署統計，去年一到九月總查處人數為二萬九九四人，今年下滑到一萬六九四七人；其中，自行到案人數大幅降低，若從三月修法提高罰鍰計算，三到九月自行到案人數，從去年七七七五人銳減到今年二五九三人。

內政部移民署副署長陳建成指出，僅賴國安機關查處作為，顯見無法有效解決移工失聯的問題，須由相關引進移工的目的事業主管機關勞動部，依據對產業環境的瞭解，負責研擬防止移工失聯的策略；整體政策仍須透過跨部會合作，共同強化源頭管理機制。

失聯 移工 移民署

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