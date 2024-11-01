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失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

聯合報／ 記者陳宏睿／專題報導
我國失聯移工人數逐年攀升，從2021年5.1萬多人，到今年8月已成長到8.8萬多人。圖為警方查獲失聯移工。記者周嘉茹／翻攝
我國失聯移工人數逐年攀升，從2021年5.1萬多人，到今年8月已成長到8.8萬多人。圖為警方查獲失聯移工。記者周嘉茹／翻攝

我國失聯移工人數逐年攀升，從二○二一年五萬一千多人，到今年八月已成長到八萬八千多人，除了成為治安隱憂，依目前行政收容制度規定，十五天內若無法遣返，必須由法官裁定續行收容，遣返塞車、收容案量暴增，審理法官大喊吃不消。

台中高等行政法院統計，過去每年收容案量約三三○○多件，今年至八月已達三六三五件，超過往年平均數，推估全年案量將暴增百分之六十三；台北、高雄高等行政法院案量今年到八月分別為五六八五、三○五六件，較往常也都增加。

中高行地方行政訴訟庭長林學晴說，失聯移工十五天暫予收容期程，應是基於過去案件經驗而來，近年失聯移工人數激增，移民署難在十五天內完成遣返，法官裁定案量大增，行政收容天數有檢討必要。

北高行八月曾召開「如何紓減移工收容案源」專題論壇，北高行院長侯東昇表示，去年全台總收容人數超過一萬五千人，北高行今年裁定收容案量逾五千件，移民署不可能在短時間完成遣送，必須由法官裁定續行收容，導致收容案量迅速增加。

法官指出，台中今年迄今裁定收容收案量，已經超過往年平均，每月平均收案量四五○件，推估今年中高行全年裁定收容的總案量恐破五千四百件、全台恐怕近兩萬件。

法官說，這類案件非書面審裁定，須法官以視訊方式開庭審理，案量暴增已讓法官吃不消，影響審案品質，若失聯移工繼續增加，或遣返速度無法加快，恐癱瘓司法系統。

林學晴說，收容案件審查有時效性，為保障受收容人權益，每次開庭除法官，還要書記官、法官助理、外國語通譯、庭務員等，還須考量外籍人士是否適合收容？如懷孕、無法自理生活或罹患法定傳染病等，也得考慮替代收容可能性，以保障其權益。

林學晴指出，中高行地方庭有六名法官輪值審理，過去每周安排兩個庭期，每次開庭案量約四十至六十件；收容案件顯增後，每周需開三次庭期才能審理完畢，壓縮辦理一般訴訟事件時間；行政機關收容查獲外籍移工合理天數，應有討論與調整空間。

失聯 移工 移民署

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