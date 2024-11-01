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詐團人頭戶 觸角伸向移工

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠張裕珍／桃園報導
近年詐騙猖獗，詐騙集團以人頭帳戶犯案，觸手伸向外籍移工。圖／AI生成
近年詐騙猖獗，詐騙集團以人頭帳戶犯案，觸手伸向外籍移工。圖／AI生成

台灣近年詐騙猖獗，詐騙集團以人頭帳戶犯案，觸手伸向外籍移工。移工圈盛傳，網路社群出現越南語廣告，招攬移工賣帳戶，趁離台前賺一筆；也有移工聲稱提款卡遺失，卻成為詐騙帳號。警方懷疑詐團背後有失聯移工參與或遭操控，從中牟利。

勞動部統計，至去年底桃園市外籍移工人數十三萬二千人，占全國移工人數百分之十七點五，全台居冠；失聯移工三年來增加至四七七六人，犯罪案件增至五三七件，審計單位要求檢討。

桃園鄰長陳兆輝出生越南，擔任當地派出所顧問，他發現近期網路上出現很多越南語廣告，內容鎖定準備離台移工，欲收購提款卡及帳戶，甚至出現上千人的買賣社團。

陳兆輝說，廣告提及「各位兄弟姐妹們，滿三年要回去，卡片不要丟掉，可以賣一張或一個帳號，最少三、四千元台幣起跳」，不少移工沒有註銷帳戶就賣掉，曾聽說最高賣上萬元。背後多是台灣人經營的詐騙集團，招攬失聯移工鎖定同鄉，成為治安死角。

蘆竹區工廠的菲律賓籍移工「艾溫」，帳戶去年底四天內匯入三名詐騙受害者共廿四萬元並遭領光，「艾溫」被逮聲稱遺失提款卡，但警方查出他領完自己的錢，把寫有密碼的提款卡給詐團使用。艾溫被依洗錢防制法起訴，遭判刑三月。

桃園市刑警大隊表示，移工圈賣帳簿、提款卡，多為遭詐騙集團收購，已向刑事局建議修訂外籍移工申請金融帳戶法規，並請銀行應加強審核客戶身分與申辦帳戶用途。

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