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女看護遭虐 被逼煮飯下田

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
越南籍陽姓移工已失聯六年，仲介同鄉收取佣金，去年底落網時身有十多萬台幣。記者陳宏睿／翻攝
越南籍陽姓移工已失聯六年，仲介同鄉收取佣金，去年底落網時身有十多萬台幣。記者陳宏睿／翻攝

外籍移工為什麼要逃？移民署人員說，移工工作環境、條件較差，加上語言、文化差異，遇到同鄉介紹或非法媒介，或者遇到惡雇主，都可能讓移工走向失聯。

勞動部分析，移工失聯原因複雜，經濟因素例如薪資較低、負債、高額仲介費，勞動條件不佳如看護工工時過長、從事３Ｋ產業等，雇主或仲介不合理對待；移工來台後處於弱勢，遇到高薪誘惑或勞動條件惡化，就可能成為地下黑工。

移民署台中專勤隊去年查獲越南籍陽姓移工，已失聯六年，替同鄉仲介工作，每人每天收五十元仲介費，加上黑工雇主費用，陽姓移工靠「雙邊抽頭」，落網時身上有十多萬現金。

有移工雇主說，聘請的印尼籍女看護「阿花」在前雇主時被要求除當看護，還得煮飯、下田工作，每天工作超過十二小時，若不從，餐桌上會故意端出「豬腳」，讓信奉伊斯蘭教的「阿花」不能吃，變相懲罰。

台中地檢署去年五月偵辦外籍女看護遭施虐案，涉案七旬侯姓婦人聘請卅多歲印尼籍女看護照顧中風兒子，卻與二名女兒常以工作不力為由施虐。

女看護曾被拉扯頭髮撞牆、掌摑、腳踩或狠咬，還被拉到浴室沖濕全身，以蓮蓬頭水柱強灌嘴巴，再用電風扇吹；甚至被要求僅穿內衣褲餵食，逼迫清晨六時工作到隔天凌晨三時，巧立名目苛扣薪資。

法院審理時女看護選擇原諒，以八十萬元達成和解，「只希望對方記取教訓」；侯與二名女兒分判十月到一年徒刑，緩刑三年，支付公益捐十萬至廿萬元，全案確定。

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