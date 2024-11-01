新聞眼／移工管理問題 政府看不見？

失聯移工問題嚴重，打黑工、非法仲介、涉詐、涉毒，人數之多連行政司法機關都因裁定收容案量暴增大喊吃不消。勞動部長何佩珊日前坦言，四年後移工人數恐破百萬人，失聯移工人數勢必再攀高，政府準備好接招了嗎？

勞動部統計，今年九月全台有八十萬五九七六名外籍移工，失聯移工八萬八八八一人，幾乎每十名移工有一人逃跑。

移工逃跑成因複雜，有的因負債、高額仲介費，為打黑工賺錢，也有人因勞動條件差、被雇主虐待而選擇失聯。這群隱身社會暗角，卻又真實存在的族群，補強台灣勞動力，但也衍生許多社會問題。

警政署統計，失聯移工人數屢創新高，十年來涉犯刑案率增加二點五倍，衍生毒品、詐欺、色情、山老鼠等犯罪，甚至有幫派化跡象；許多經濟弱勢移工逃逸後，因為打黑工形成「移工犯罪圈」，成為治安隱憂。

為維護人權，失聯移工被查獲，依規定行政收容超過十五天未遣返，就得送各高等行政法院審理續行收容；但失聯移工暴增，連管理末端的行政法院都快受不了，遣返塞車，難以消化爆炸的收容案量，凸顯我國外籍移工管理從頭到尾都出現問題，政府看不到嗎？

缺工是台灣國力問題，勞動部近日赴立院報告，點出未來缺工更加嚴峻，而且國內企業只想用便宜移工。勞動部長何佩珊更推估，到二○二八年，我國移工人數恐破百萬人。

對於缺工，政府始終靠引進外籍移工解決，但移工勞動條件差、高額仲介、金錢誘惑等問題，從未思索源頭解決；未來逃逸、失聯移工人數繼續增加，不及早因應，開放愈多，問題愈大，必成國家隱患。