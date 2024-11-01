聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／移工管理問題 政府看不見？

聯合報／ 本報記者陳宏睿洪敬浤
失聯移工逐年增 製表／陳宏睿
失聯移工逐年增 製表／陳宏睿

失聯移工問題嚴重，打黑工、非法仲介、涉詐、涉毒，人數之多連行政司法機關都因裁定收容案量暴增大喊吃不消。勞動部長何佩珊日前坦言，四年後移工人數恐破百萬人，失聯移工人數勢必再攀高，政府準備好接招了嗎？

勞動部統計，今年九月全台有八十萬五九七六名外籍移工，失聯移工八萬八八八一人，幾乎每十名移工有一人逃跑。

移工逃跑成因複雜，有的因負債、高額仲介費，為打黑工賺錢，也有人因勞動條件差、被雇主虐待而選擇失聯。這群隱身社會暗角，卻又真實存在的族群，補強台灣勞動力，但也衍生許多社會問題。

警政署統計，失聯移工人數屢創新高，十年來涉犯刑案率增加二點五倍，衍生毒品、詐欺、色情、山老鼠等犯罪，甚至有幫派化跡象；許多經濟弱勢移工逃逸後，因為打黑工形成「移工犯罪圈」，成為治安隱憂。

為維護人權，失聯移工被查獲，依規定行政收容超過十五天未遣返，就得送各高等行政法院審理續行收容；但失聯移工暴增，連管理末端的行政法院都快受不了，遣返塞車，難以消化爆炸的收容案量，凸顯我國外籍移工管理從頭到尾都出現問題，政府看不到嗎？

缺工是台灣國力問題，勞動部近日赴立院報告，點出未來缺工更加嚴峻，而且國內企業只想用便宜移工。勞動部長何佩珊更推估，到二○二八年，我國移工人數恐破百萬人。

對於缺工，政府始終靠引進外籍移工解決，但移工勞動條件差、高額仲介、金錢誘惑等問題，從未思索源頭解決；未來逃逸、失聯移工人數繼續增加，不及早因應，開放愈多，問題愈大，必成國家隱患。

失聯 工人 移工

延伸閱讀

颱風假未出勤 勞工沒薪水公務員照領薪立委促法制化

印度移工有進展！ 勞長：11月召開首次台印度工作會議

影／台灣缺工6.6萬還是24萬？立委質疑勞動部掩蓋真相

疫後缺工方案達成率僅6% 勞長：業者只想用便宜移工有方案也沒用

相關新聞

失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

我國失聯移工人數逐年攀升，從二○二一年五萬一千多人，到今年八月已成長到八萬八千多人，除了成為治安隱憂，依目前行政收容制度...

沒錢回國 失聯移工報警抓自己

失聯移工人數攀升，今年三月入出國及移民法修正，提高逾期居留裁罰從一萬元加重至五萬元，沒發揮遏阻作用，反而衍生亂象。警方表...

新聞眼／移工管理問題 政府看不見？

失聯移工問題嚴重，打黑工、非法仲介、涉詐、涉毒，人數之多連行政司法機關都因裁定收容案量暴增大喊吃不消。勞動部長何佩珊日前...

女看護遭虐 被逼煮飯下田

外籍移工為什麼要逃？移民署人員說，移工工作環境、條件較差，加上語言、文化差異，遇到同鄉介紹或非法媒介，或者遇到惡雇主，都...

詐團人頭戶 觸角伸向移工

台灣近年詐騙猖獗，詐騙集團以人頭帳戶犯案，觸手伸向外籍移工。移工圈盛傳，網路社群出現越南語廣告，招攬移工賣帳戶，趁離台前...

影／桃園失聯移工遇警跑 外送員出手神助大外割

桃園市八德區介壽路一段昨晚發生一名機車男乘客遇警方攔查跳車逃逸，一旁外送員見狀上前將男子「大外割」助警逮人。經了解逃跑的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。