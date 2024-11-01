沒錢回國 失聯移工報警抓自己

失聯移工人數攀升，今年三月入出國及移民法修正，提高逾期居留裁罰從一萬元加重至五萬元，沒發揮遏阻作用，反而衍生亂象。警方表示，有失聯移工報案檢舉自己失聯，因為沒錢付罰款、買機票，兩手一攤，鑽法律漏洞等「免錢」回鄉。

收容所人員說，國內缺工嚴峻，引進更多移工，失聯移工不會減少，收容、遣返問題無法解決，變成惡性循環。

前幾年遭逢疫情，失聯移工因邊境管制無法遣返。收容所人員說，失聯移工出不去，收容人數才暴增，現在遣返作業比較順，但疫情期間遣返卡關的還在消化，政府加大力道開放移工來台，失聯的、收容遣返的也變多，不從根本解決，問題只會愈來愈多。

苗栗警方九月獲報某超商內有人需協助，原來是卅六歲泰國籍失聯女移工，聲稱沒錢買機票回國，「報警抓自己」希望遣返，警方移請苗栗專勤隊處理。

原本失聯移工被拘留，需繳交一萬元行政罰款，並自付一萬元機票錢遣返回國，今年三月修法後，行政罰款增加為五萬元，加上機票錢，有些失聯移工聲稱沒錢，只能由專勤隊協助籌款，事後再移送行政執行。

有移民人員直言，很多失聯移工在台打黑工，賺的錢早匯回母國，到案後認為五萬元代價太高，不願繳錢，寧願在收容所等待遣送，導致今年六、七月間，各大收容所人數大爆滿；最後拘留期限到了，政府出錢幫買機票。苗栗專勤隊長陳文良說，行政罰款提高，反而讓更多人擺爛，增加遣返作業困難。

移民署表示，因應容留人數爆滿，移民署除調度人力加速遣送，也協調移工母國駐台機構，加速核發旅行文件，並請航空公司釋出遣送機位，持續管控收容所安全水位。

移民署北、中、南區事務大隊所轄設有宜蘭、台北、南投、高雄等四所大型收容所，統計至今年十月底止，目前收容逃逸移工及逾期居停留人士一千多人，為最大收容量八成左右。

收容所移民官員說，逃逸移工無法繳納罰款，有長達數星期催收行政程序，這就好像國人違反交通規則被開罰單，不繳錢政府會依行政程序催收，催收行政程序時間拖延，導致遣送移工時間拉長，讓收容所人數暴增。