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北京胡同深處的沉靜端雅──京艷・翰林書院

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
胡同深處的四合院：典雅得趣，京艷舌尖
胡同深處的四合院：典雅得趣，京艷舌尖

【文字整輯｜Angel Li 設計公司｜LDH劉道華建築設計事務所設計 圖文提供｜ZZ Media 最傳媒】

完整的四合院形制，今當何安？不囿於傳統元素的嫁接，不困於符號層面的演繹，回歸傳統藝文內核並融合今時今地的生活方式，不失為一份謙和而篤定的設計答卷。

北京雍和宮附近有一片珍貴的古建築群，在幽狹而喧囂的五道營胡同深處，藏匿著一處窗牖精致、雕工俊極的完整三進四合院——翰林書院，與國子監僅一牆之隔。

山肴海錯 盡隱於院

「京艷・翰林書院」京府菜由米其林星廚暨高品質餐飲創始人「段譽」主理。此前，他創立的首家旗艦餐廳「北京拾久」新京菜在一年之內便摘得米其林一星，而以「新京熹」火鍋重新演繹的北京火鍋則巧妙地融合了京劇劇院元素，成為京城老饕趨之若鶩的享食綠洲。

從大排檔做到五星級酒店，包括北京新世界酒店、北京瑰麗酒店、北京泰富酒店中餐行政總廚——在20多年的廚師生涯中，段譽以「熟醉蟹」一舉成名，與後來的「段氏絕味魚頭」、「黑松露牛骨髓煲仔飯」並稱「段氏三絕」。

設計師劉道華相信，自己可以通過簡化而接近設計本質。他以沉靜端雅為綱，以現代設計為法，釋放這座中式庭院鬧中取靜、閒適淡泊的天性。
設計師劉道華相信，自己可以通過簡化而接近設計本質。他以沉靜端雅為綱，以現代設計為法，釋放這座中式庭院鬧中取靜、閒適淡泊的天性。

朱門列戟 華堂鼎食

垂花彩繪墨盡雅士文人，畫棟雕梁笑談京華煙雲。劉道華精心保留了這些歷史精華並巧妙加以借用，將每個獨立空間都與景觀自然地合為一體。室內的古樸清雅與建築的輝煌華彩形成了鮮明的對比：外向的生活連接著四季的熱鬧更迭，內向的心性秉持著從容的中和如一。翰林學士的哲學準則，由此融會於空間理念。

朱門列戟 華堂鼎食

三進院落是完整的四合院形態。具有舊時王府儀式感的牌樓引人穿越隱蔽的窄院廊道，經由漢白玉甬道指向修竹掩映的烤鴨明廚。甬道「懸浮」於粼粼然皺碧水道之上，與立面飛流水景裝置相呼應。

輕掠垂花柱、款步過遊廊，即見彤門次第開、庭院展真容，青瓦朱檐、氣勢恢宏。大殿南北兩面牆體採用挑高落地的玻璃幕牆，前後院落視野貫通、疏朗開闊。翡翠琉璃似玉光潤，柔波盈盈輕挽古松。

院中四角分別植有春玉蘭、夏紫薇、秋海棠、冬青松四株古樹，以一院並收四季之美，與餐廳主理人注重食材時序的概念相得益彰。
院中四角分別植有春玉蘭、夏紫薇、秋海棠、冬青松四株古樹，以一院並收四季之美，與餐廳主理人注重食材時序的概念相得益彰。

中正廳房室內的創意再造，仔細考據了原建築的一磚一瓦。設計延續傳統的木質結構意向，以灰色的肌理藝術漆回應屋脊斑斕的彩繪。夜幕四合之際，窗外的疏木浮影攜重疊遊廊入畫而來，廳內用餐之人也仿若弋於神秘而幽暗的中國畫中。

內院兩側的廂房分別設有書房和茶室，保留了古意盎然的漆畫、碑帖，以及記錄這座院落始建境況的「翰林書院賦」。聯排通高書架在隱藏燈的映襯下，與山形屋頂的內在結構形成錯落有致的秩序節奏。灰色解構牆面與中古家具圍合出低調而溫馨的交談氛圍。

劉道華大膽地以當代建築尺度和材料重新構造廳堂的內斜立面，過渡長廊上空，金色藻井的光輝沿著樂譜似的鏤空吧台長架傾瀉而下。此外，大廳兩側的休憩區域配有專業酒窖和雪茄吧，廂房包間外的小庭院則竹影婆娑。

意境融徹 象外真味

劉道華坦言自己在設計中更關注人與人、自然與空間的關系，他對東方意境的塑造優先於對空間實體的雕琢。那些玻璃幕牆模糊了室內外的界線，也充分借用了內院的蒼苔小路、攏翠折廊、竹影斑駁。

這是對自然餐飲模式的探索，是餐飲、自然與生活場景的充分融合。「我們試圖在未知領域的探索建築的意境。」劉道華以建築語言構築細膩的新京菜體驗，「融合開放的認知精神，採用建築的解構塑造本體，寧靜而雅致。」

至此，春臨月台賞桐花，夏匿竹蔭飲茶涼，秋剝蟹鰲紅脂美，冬圍暖爐聯梅詩。這座現代的四合院承繼古典秩序與時代新知的微妙平衡，人物情景交迭遞變，滿載京味生活樣態。

項目名稱：京艷・翰林書院

項目地址：北京五道營胡同

項目面積：1230㎡

設計公司：LDH劉道華建築設計事務所設計

主創設計師：劉道華

設計時間：2021.5

完工時間：2021.10

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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