氣韻內斂 徜徉青山綠水中的豪宅風範

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜富億空間設計】

寫作與空間設計在某些方面有點類似，都強調文體結構與行進動線的起承轉合，更在乎段落及區域之間的層疊呼應，當主題達到綱舉目張的高水準，一篇好文章或一個理想住家環境的出現自然也就水到渠成了。

調動空間順序 開創理想視覺效果

這間坐落於新北市新店的高層住宅，室內面積廣達百餘坪，條件優越，因此設計師在規劃空間時更顯得心應手，最主要重點在於調整公領域與私領域的順序，由於原本的主臥室正對碧潭壯闊美景，設計師認為這樣的安排太過浪費，所以在與業主溝通後，決定將客廳搬遷到此處，並將臥室向後方移動，由於大樓外觀呈弧線造型，因此即便身處臥室依然能居高臨下瀏覽山河景觀，藉由巧妙調整，完整體現豪宅專屬的磅礡氣勢。

層疊漸進的動線與室內外的完美融合

設計師另外在餐廚區對面開闢出前廳，有別於客廳的大器正式，前廳利用不規則的茶几、圓形單椅與線條柔和的沙發，打造出悠閒放鬆的氛圍，來訪的客人能在此享用輕食或清爽的飲料，同時與主人進行簡單的寒暄。當然，也能在毫無壓力的心境下觀看窗外的秀麗景色。客廳則位在更內側的地方，與前廳透過由鍍鈦金屬、實木與石材製成的書櫃做象徵性區隔，內斂含蓄的傳達出精緻生活的多進式層遞空間，進一步鋪陳豪宅專屬的尊貴特質，且客廳為兩面採光，陽台的大片落地窗引入明亮採光，在電視牆整片大理石與進口仿石材質磁磚地坪襯托下，彰顯宅邸不凡美學品味。

值得一提的是，設計師針對公領域天花運用線板做出許多弧線與直線前進的線跳，再融入些許菱形黑色色塊，為的是刻劃出流動速度感，以與不遠處的碧潭水色相呼應，藉由相同元素將室內外的環境合而為一，搭配溫暖平和的大地色調，讓業主得以將心神聚焦於圍繞住家的無邊美景，不至於被繁複色彩給模糊掉注意力。此外，由於這棟大樓享有溫泉到府的特色，於是設計師特別在客廳後方創建一座寬敞的公共浴室，配置大型浴缸，讓家人乃至客人隨時都能擁有暖呼呼的幸福日子。

獨立卻又能相互依賴的私領域自在格局

回到玄關處，另一側隱藏在暗門後方的是通往私領域的走道，嚴格來說，這裡採用的是2+1房的格局，包含開放式起居室與一間客房與一間主臥室，起居室與走道的壁面使用大量橡木包覆，輔以天花凹凸有序，如同水流造型的燈帶與部分邊櫃黑色格柵修飾，營造沉穩靜謐的氣息，男女主人能夠在此不受干擾的互動，感情更加熾熱親密。

客房設計素雅大方，除了提供非常熟悉的朋友過夜之外，也能當成孝親房，讓偶爾來訪的長輩放心休憩。主臥室考量業主夫婦的日常習慣，不僅在房間入口規劃超大型獨立更衣室，臥室內則設計分居左右兩側的男女睡眠區，主臥浴室位於中央位置，產生半遮蔽效果，令雙方既能相互照顧卻又不會彼此干擾，維持了完整的生活樣貌，在各自的窗外美景陪伴下，攜手繼續走過人生精彩下半場。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期