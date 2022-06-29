夏日大字躺木地板／輕鬆感受比利時自然原木質感

【撰文｜rippling 圖片提供｜QUICK STEP 快步強化木地板】

每當夏日，總讓人想如同日本著名俳句詩人小林一茶的作品說的那樣，「像大字一樣躺著，又涼爽又無聊。」而想在家這樣舒服躺著，就非充滿自然氣息的木地板莫屬了。而要想擁有林木氛圍，又能抵擋日常的磨耗使用並且易於養護的，便要人想到歐洲領導品牌QUICK STEP 快步強化木地板的「Signature至醇系列」。

歐洲領導品牌Quick Step強化環保木地板「Signature至醇系列」，使人能在家感受到自然的舒適美好。

比利時原裝進口的Quick Step，不僅擁有Hydroseal 24小時防水塗層專利技術、Uniclic專利卡扣系統、Scratch Guard商業等級耐磨層，甲醛測試更通過歐盟最高等級標準E1級，不僅防水防潮、耐刮擦等機能頂尖，無需上膠上釘，安裝便利，更是安全又環保的木地板選擇。

比利時原裝進口的Quick Step，不僅防水防潮、耐刮擦等機能頂尖，更是快速安裝、安全又環保的木地板選擇。

除此，品牌專業的設計研發團隊，更受到旅行、建築、時尚、自然和日常生活的啟發，隨時掌握最新流行色彩趨勢，並將各種室內裝飾的風格點點滴滴注入了木地板之中。

Signature至醇系列

Quick Step憑藉三十多年的創新設計和領先技術，挑戰木地板不可能，打造出突破性產品「Signature至醇系列」，以精緻的結構、栩栩如生的設計，直上強化木地板天花，貼近真實、力求100%還原原木質感，呈顯自然逼真的木紋質地，直接訴求感官的多重滿足。

Quick Step憑藉三十多年的創新設計和領先技術，挑戰木地板不可能，打造出「Signature至醇系列」。

木紋樹節與壓鑄結構

細看其木紋樹節，先進的技術精度和特殊的高強度油墨相結合，挑戰對比鮮明的結構和深黑色裂紋，完美還原黑色原木的樹節與天然裂縫。而在壓鑄結構上，設計團隊在收邊與V槽結構細心設計，壓鑄倒角刻意的不對稱與風化感，使原木外觀更貼近自然。

先進的技術精度和特殊的高強度油墨相結合，完美還原黑色原木的樹節與天然裂縫。

歐洲拉絨橡木 : 精緻工藝

「歐洲拉絨橡木」以精緻工藝呈現拉絨效果，強調橡木逼真的結構，為每片板材賦予親近柔和，以及看似不完美的質樸自然特性，讓地板的外觀視覺與觸感都像是真正的橡木，達到極致仿真的精緻感受，又能同時擁有超耐磨地板的防水等功能。

「歐洲拉絨橡木」以拉絨效果與看似不完美的質樸自然，達到極致仿真的精緻感受。

帕蒂娜柔色橡木：禪風意境

「帕蒂娜柔色橡木」則是將原板材進行耐久古色處理，讓原木紋理瑕疵更加柔和，營造禪風意境。古色油印技術，確保白色油墨完美凸顯裝飾的細節，讓板材結構更加完整。霧面加工的觸感讓地板呈現出歲月痕跡。刻意而為的低調瑕疵，正是專業團隊的畫龍點睛，也是這款地板真正耀眼的風采所在。

「帕蒂娜柔色橡木」將原板材進行耐久古色處理，營造禪風意境。

QUICK STEP以追求「完美原創感」為己任不斷鑽研，致力於在外觀與觸感上創造前所未見的擬真度，以自然木紋為主的「Signature至醇系列」，更要讓不可能的真實走進每個人的家中，讓人度過自然輕鬆又美好的每一日。

QUICK STEP的「Signature至醇系列」，要讓不可能的真實走進每個人的家中。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期