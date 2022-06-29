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不造作融合新空間於舊建築體中 倫敦百年百貨公司中的眼鏡店

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Lin 圖片來源｜Child Studio】

英國老牌的百貨公司County Arcade近來進駐了著名的眼鏡品牌 Cubitts的店，在1898年的建築基底下，設計團隊 Child Studio設法融合維多利亞式、裝飾藝術、現代主義於這次的設計中，保留了原先在店門口的粉色維多莉亞柱式與馬賽克磚，以棕色漆邊的維多莉亞式古典展示櫃為空間重點，紀念維多莉亞風格時代的起源。

「我們發現當新裝潢注入舊建築時，時常淪為模仿歷史風格，又或者不與空間互動的極簡設計。」Child Studio的聯合創辦人Che Huang和Alexy Kos表示。針對這次的設計他們為了避免上述尷尬的狀態，大方接受新的空間與舊空間就是會並存的事實，「我們試圖想像這個空間隨著時間推移會如何改變，並想到將維多莉亞時代櫥櫃的特色與裝飾藝術的元素經過現代風格的轉化融合在一起。」承認這是建築歷史中的不同章節，並做風格上的融合。

櫃體染上維多莉亞式優雅的線板，上頭放上1930 年代Genalex生產的膠木時鐘，在多種基色搭配的馬賽克地磚烘托之下，顯得復古卻不假。小小的空間裡除了櫃子外，只有一張Robin Day在20世紀十分推崇的寫字桌，黑色玻璃的桌面與在櫻桃木下鋼製輕盈的桌角，搭配1970年代由義大利設計二人組Afra和Tobia Scarpa所設計的黑色皮革Monk椅子，揉合了現代與古典的設計，值得許多歷史建築中的新空間借鑑。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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