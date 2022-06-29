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韶韻慢漫 把每一天的日常過成了詩

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
家；不只是人生起點，更承載著人們對於未來諸多深切期望。
家；不只是人生起點，更承載著人們對於未來諸多深切期望。

【撰文︱林雅琳 圖片提供︱文域設計】

此案透過溫暖、抒情敘事手法，讓家成為滋養身、心、靈最佳依宿。規劃過程中結合細膩格局微調；過濾材質、演色的繁重堆疊，以創造最佳化坪效，加上閒逸生活場景設定，把使用者確立為主角的同時，重新解譯「宅」本質，也賦予空間潛移默化的美好能量，引領注重親子互動與空間感的一家人，真正把每一天的日常，過成了詩。

精準微調 風景大不同

本案為高齡單層住宅改造，雖然室內面積僅23坪左右，但前有充沛採光、後有綠植蓊鬱的好條件，還是為文域設計團隊帶來豐富靈感。

歷經老宅改造必備基礎工程更新後，於維持三房前提下，優先根據成員需求微調全室格局、動線，包括同軸線上共享景深的客廳、多功能餐廳、廚房，一舉打開軒敞明亮的新尺度。接著移動雙衛門開位置，一方面有效截短前往主臥的廊道長度，好將更多空間留給公領域，並強化進出主臥隱私，更因為雙衛門位改動，浴室內無論設備排序的合理性或使用感皆大幅提升。

其次是善用廚房與孩房間重砌的折曲牆線，保有孩房舒適空間感外，還能讓廚房多了一座實用備餐台+儲物展示櫃，連帶先前不常下廚的女主人，入住後待在廚房時間也明顯多了起來。

木韻飄香 家就是咖啡館

中開玄關不做刻意分割，直接融入公領域範疇，門旁牆面裝設木質洞洞板，兼具活動展示架、衣帽架趣味。洋溢文藝氣息的餐廳鄰近大門，位置相當於全宅動線核心，加上屋主一家人都喜愛閱讀，藏書也多，設計師特地將餐桌背靠端景打造成大型書櫃牆，搭配塗覆米禾色礦物塗料的輕巧滑門，可隨意變化外顯的擺設與既視效果。

而餐區剛好也是橫梁經過之處，實作上運用局部木質降板，配合書櫃牆面寬，形塑予人安穩裹抱的天頂造型。整體木韻馨香在和煦中，別有一番歲月淘洗過的芬芳，而樸質長木桌配上復古藤編餐椅，讓此間全時流露文青咖啡館般的迷人風韻，可以閱讀、喝咖啡、上網、閒聊、餐敘的多樣性，無形中也把家人們緊緊凝聚一起。

姿容清麗 最宜安居養憩

客廳臨窗，擁有滌清能量的天光，透過輕薄白紗徐徐而入，每一天起始都是神清氣爽。電視牆同樣以礦物塗料施作，呼應天、地、壁大範圍的米白、暖木基底，健康、自然、無壓、舒適兼容並蓄，無形中也為居宅增添恆久從容與靜謐之美。

主臥室以嫻雅麥香色調入鏡，配合藤編床頭板，主牆飾面特地選用織紋壁紙，在壁燈側打的氤氳中，帶出肌理分明的陰暗層次。左側多功能衣物櫃整合角落結構柱，分毫空間也不浪費，櫃體下緣不做制式拉抽，而是以吊架搭配置物籃的靈活形式，創造彈性、秩序好整理，且不易被硬體制約、高自主性的使用者體驗。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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