運動 為生活留白 ── 昆明海格力斯健身房

【文字整輯｜Angel Li 設計公司｜CUN寸匠-FF 圖文提供｜ZZ Media 最傳媒】

海克力斯（希臘語：Ηρακλής,Hēraklēs），希臘神話最偉大的半神英雄。他擁有非凡的實力、勇氣、智慧、技能和技巧，被認為「讓人類取得世界安全」的恩人。海克力斯健身成立於2021年，始終堅持「運動·生活·有溫度」的經營理念。

健身，被視為自律、克制等「進步」理念的體現，健身房，也被視為當代人的肉身修煉場。人們期待著在這個「勞其筋骨」的場合，解決身體焦慮和健康麻煩。

運動·生活·有溫度

受到海克力斯的委託，寸匠FF方飛接下了海克力斯第十家健身房的設計任務。透過和海克力斯的交流與接觸，方飛設計師深入了解海克力斯「運動·生活·有溫度」的經營理念，讓海克力斯健身空間成為一場為創造日常中的不同，為打破常規，為設計點燃新火花的又一次嘗試。

生活中的瑣事很多，忙著發郵件、開會、做記錄，忙到無法喘息的時候，我們更需要運動，從周圍的環境中抽離出來，給自己的生活留白。

設計師方飛認為運動空間不同於其他的商業空間，不需要太多奪目的設計，而應該將空間退回給運動的人，像運動般克制、理性、留白。於是，我們可以看到在這4500㎡的運動空間內，有著極簡的線條，黑白克制的主基調，明確的功能分區。一切的設計都圍繞「留白」的理念展開。

幾何塊狀搭配俐落線條 體現運動純粹

採用壓型鋼板製作的幾何體塊，極具造型感的幾何體塊將運動中的力量和速度轉化成為具象化的設計語言。打造出極具視覺衝擊性和其蘊含的精神力量的運動場景。純白的體塊，極致又純粹。在體塊內置的吸頂燈，解決了採光的問題。

4500㎡被劃分為普拉提教室、逆流遊泳池、自由力量區、休息區及多功能訓練室。

游泳池空間

普拉提空間

除了頂部的組合的幾何體塊，空間中還隨處可見鏡面玻璃，除了模糊空間邊界之外，亦可延伸運動人們的視覺。採用高透玻璃圍合而成的普拉提教室，有著自然木色的木地板和同色系的木色牆面。營造出親切友好的環境和溫暖舒適的空間氛圍。空間同普拉提運動一般簡單、平靜而親切。

溫度 為一切本質

當運動成為生活方式，人們也獲得了一個更活躍的社交場，此時此刻，運動不只是運動。方飛設計師考慮到年輕一代的社交需求，在海克力斯開辟了多處「社交空間」。在多功能訓練室，採用黑白作為空間的主基調之外，特別在入口側加入的長椅，為訓練的人們提供了休息的空間。人們可以等待朋友，也可休息交談。

特別設置長椅，為運動的人們提供社交場域。

半標逆流泳池作為健身空間重要的組成部分，方飛設計師給泳池區做了層次較為豐富的頂部設計，線性的光線倒影在泳池中，水動光爍，好似星河。

貼心設置舒適換洗區域

2米超大空間通體衣櫃，超大容量可輕鬆裝下大件隨身物品，通體的設計也讓衣櫃完美地貼合牆面，保持了空間的序列感。特別配備的自助洗衣服務，讓前來健身的人們感受到有溫度的服務。

其實，這並非方飛設計師與海克力斯首次合作，在去年，方飛設計師就為海克力斯設計了金地店。也正是因為上次的合作，讓海克力斯金地店獲得了極為明確的品牌視覺語言，從而收獲到更多的趣味相投的忠實客戶。所以，海克力斯世界店是在金地店的基礎上的再出發。4500㎡的海克力斯世界店透過設計師與業主方的再度合作，能承載更多的健身人群，也能帶來更為美好的健身服務。同時，也為業主方吸引商業人流，提升空間商業價值，促成更多的商業目標。

項目名稱：海克力斯健身

項目地址：昆明市海樂世界購物中心C區7樓

項目面積：8000㎡

首席設計師：方飛

設計師公司：CUN寸匠-FF

參與設計師：楊曉林 王達 何冰

設計時間：2021.5月

完工時間：2022.1月

攝影師：INSPACE｜言隅 納信

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期