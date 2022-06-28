日本設計指標的3種特殊設計傢俱

【撰文｜Jocelyne Lin 圖片來源｜nendo】

在接觸設計的這條路上，你是否也有這樣的時刻－「！」看到某件設計作品被觸動的怦然心動，而若你喜歡設計就不能不知道日本設計工作室「nendo」，以跳脫常規思考為號招，時常推出讓人眼睛為之一亮的設計，在平面設計、空間、產品都包辦。這回DesignWant精選3個nendo出品的設計傢俱，讓我們一起感受原來傢俱可以這樣設計！

Select 01. Chaise Medaillon 3.0

1946年時dior在巴黎的蒙田大街開設了第一家專賣店，當時創辦人Christian Dior十分鍾意據說是路易十六所使用過的橢圓形靠背椅Chaise Medaillon，在2017年米蘭設計展時，就邀請了17組創作者以這把子椅子為靈感基底，展出他們演繹的設計，而nendo以「現代與傳統優雅得融合」為旨，重新詮釋了這把椅子，推出透明、透紅、透灰、黑三色，整座玻璃的椅子，坐上去就像浮在空中般輕盈，造型也十分簡潔。

Select 02. single-bookshelf

single-bookshelf如其名是一個只能放單本書的書架，nendo將三個方向設為一組，以「物品的休憩空間」為題，製造一種書本休息的空間。不僅可以放書，也可作為一種邊桌，呈現一種「雑貨以上、家具未滿」的特殊狀態。

Select 03. oka

日本和台灣都有在家中祭拜的習俗，然而要傳統佛壇融入現代家居氛圍時則需要花上許多心思，nendo這回卻顛覆了我們對佛壇的想像，他們將「骨灰壇、花壇、香爐、頌缽」融合在一體，黑白簡單潔淨的造型，僅僅以大地、山丘、湖等意象，就巧妙轉化傳統佛壇，且更輕盈不煩瑣，提供了恣意移動的可能性。

輕輕按就能發出敲缽的聲音

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期