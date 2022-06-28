白。純 渲染出白靜、純粹的居家生活意象

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜沐禾設計事務所】

強調以人為本的設計思維，沐禾設計事務所依需求導向為原則，同時著眼於空間與環境的交互關係，在格局中刻畫出充滿涵構的設計巧思，透過敏銳觀察力環伺空間四周的特性，搭配洞悉設計原理的空間美感概念，將環境中映入眼簾的綠意窗景，藉由空間裡的60%大面積留白手法，結合30%的木質元素，渲染出白靜、純粹的居家生活意象。

設計師將設計回歸自然，不追求奢華絢麗的表象，以材質的選用、格局的擘畫，不僅豐富了空間的表情，更對於窗與空間的相連性，輕易地將窗景化為居家最愜意的構圖，營造有別於以往的自然舒適宅邸。

由於屋主是SOHO之自由居家工作型態，為了追求空間機能性與舒適協調性的設計語彙，設計師依屋主的習慣與需求做設計角度的切入，將書房、臥房與工作空間做完美整合，使其一個場域蘊涵三個空間的機能性，更透過在臥室裡設計中島書櫃的方式，除了增加豐富的收納性外，其書櫃的背面更以電視牆的方式呈現，為臥室的睡眠區提供放鬆娛樂的生活機能，而在空間概念上也展現了機能性的劃分。

另外，其半高的中島櫃體設計不與天花結合的巧思，更塑造主臥俐落大氣尺度之感受，體現出空間機能性的運用與視覺層面上的雙重考量，解決了以需求導向為原則的屋主，對於臥室最在意的問題，最後將最舒適的居家環境完美結合其工作習慣，呈現其心目中最佳的生活光景。

體空間的收納性相當之足夠，從公領域的客廳區域，以白色櫃體、鐵件架、電視牆的木作展示機櫃做空間鋪展，給予屋主生活上非常足夠的收納機能性。另外，在臥房的區域中，除了中島書櫃外，更透過靠窗的臥榻區、床頭櫃牆面的層板櫃，以其隱藏式的設計手法，透過門片、抽屜的形式，將收納空間嵌入其中，充分將收納機能性和諧地放進居家空間中，擴展出居家生活的多功能面貌。

追求空間機能的延伸與和諧，展現居家空間的多元面貌，設計師除了運用白色、木質元素鋪展整個空間，也將屋主的使用習慣融入設計發想，更透過異材質的運用，如鐵件元素進行空間的切割，並達成整體的圓潤收邊效果，而在天花中呈現的線條設計，蘊含著隱藏式燈光的需求，也藉由單一視覺軸線，貫穿公私領域的區域劃分，以自然流暢的動線規劃，突顯環境裡的空間層次感，進而透過純粹的材質、軟裝設計元素、色調的呈現，將自然綠意的視覺紋理，融合空間賦予的單純簡約質韻，與陽光灑落進屋內的氣息，打造出不只滿足空間機能的場域，更孕育出充滿清幽愜意之感的居家生活記憶。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期