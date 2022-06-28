快訊

一路唸的都是公立學校！混血北一女孩申請上耶魯

半導體庫存風暴來襲？聯發科、高通砍單潮其實被放大了

電玩弊案爆內鬼 「承辦人久任沒好事」林右昌不知道？

白。純 渲染出白靜、純粹的居家生活意象

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜沐禾設計事務所】

強調以人為本的設計思維，沐禾設計事務所依需求導向為原則，同時著眼於空間與環境的交互關係，在格局中刻畫出充滿涵構的設計巧思，透過敏銳觀察力環伺空間四周的特性，搭配洞悉設計原理的空間美感概念，將環境中映入眼簾的綠意窗景，藉由空間裡的60%大面積留白手法，結合30%的木質元素，渲染出白靜、純粹的居家生活意象。

設計師將設計回歸自然，不追求奢華絢麗的表象，以材質的選用、格局的擘畫，不僅豐富了空間的表情，更對於窗與空間的相連性，輕易地將窗景化為居家最愜意的構圖，營造有別於以往的自然舒適宅邸。

由於屋主是SOHO之自由居家工作型態，為了追求空間機能性與舒適協調性的設計語彙，設計師依屋主的習慣與需求做設計角度的切入，將書房、臥房與工作空間做完美整合，使其一個場域蘊涵三個空間的機能性，更透過在臥室裡設計中島書櫃的方式，除了增加豐富的收納性外，其書櫃的背面更以電視牆的方式呈現，為臥室的睡眠區提供放鬆娛樂的生活機能，而在空間概念上也展現了機能性的劃分。

另外，其半高的中島櫃體設計不與天花結合的巧思，更塑造主臥俐落大氣尺度之感受，體現出空間機能性的運用與視覺層面上的雙重考量，解決了以需求導向為原則的屋主，對於臥室最在意的問題，最後將最舒適的居家環境完美結合其工作習慣，呈現其心目中最佳的生活光景。

體空間的收納性相當之足夠，從公領域的客廳區域，以白色櫃體、鐵件架、電視牆的木作展示機櫃做空間鋪展，給予屋主生活上非常足夠的收納機能性。另外，在臥房的區域中，除了中島書櫃外，更透過靠窗的臥榻區、床頭櫃牆面的層板櫃，以其隱藏式的設計手法，透過門片、抽屜的形式，將收納空間嵌入其中，充分將收納機能性和諧地放進居家空間中，擴展出居家生活的多功能面貌。

追求空間機能的延伸與和諧，展現居家空間的多元面貌，設計師除了運用白色、木質元素鋪展整個空間，也將屋主的使用習慣融入設計發想，更透過異材質的運用，如鐵件元素進行空間的切割，並達成整體的圓潤收邊效果，而在天花中呈現的線條設計，蘊含著隱藏式燈光的需求，也藉由單一視覺軸線，貫穿公私領域的區域劃分，以自然流暢的動線規劃，突顯環境裡的空間層次感，進而透過純粹的材質、軟裝設計元素、色調的呈現，將自然綠意的視覺紋理，融合空間賦予的單純簡約質韻，與陽光灑落進屋內的氣息，打造出不只滿足空間機能的場域，更孕育出充滿清幽愜意之感的居家生活記憶。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

延伸閱讀

小孩染猴痘 防疫醫師：免疫差可能比成人嚴重

法國驚現首例兒童猴痘病例 疾管署：同住家人可能染疫

醫貼病例報告若得猴痘超痛…肛門、陰莖潰瘍 排便、睡覺都有問題

獨／防猴痘不用第一代天花疫苗 竟有想不到的特殊用途

相關新聞

每個人心中都有一個巴黎——從舊金屬作坊到精品住宅的優雅轉身

這間位於巴黎的一棟多層住宅最近迎來了新鄰居，當地的YUA studio建築事務所將這座公寓的一樓與原本當成金屬作坊之用的老舊地下室改造成宜人的居住空間，設計團隊針對大樓底部區域加以改變調整，而沒有選擇一般人習慣的建物上層區域來加重新規劃，透過這種顛覆式的思考，反倒進一步替建築開拓出更多超乎預期的使用坪效。

運動 為生活留白 ── 昆明海格力斯健身房

海克力斯（希臘語：Ηρακλής,Hēraklēs），希臘神話最偉大的半神英雄。他擁有非凡的實力、勇氣、智慧、技能和技巧，被認為「讓人類取得世界安全」的恩人。海克力斯健身成立於2021年，始終堅持「運動·生活·有溫度」的經營理念。

日本設計指標的3種特殊設計傢俱

在接觸設計的這條路上，你是否也有這樣的時刻－「！」看到某件設計作品被觸動的怦然心動，而若你喜歡設計就不能不知道日本設計工作室「nendo」，以跳脫常規思考為號招，時常推出讓人眼睛為之一亮的設計，在平面設計、空間、產品都包辦。這回DesignWant精選3個nendo出品的設計傢俱，讓我們一起感受原來傢俱可以這樣設計！

白。純 渲染出白靜、純粹的居家生活意象

強調以人為本的設計思維，沐禾設計事務所依需求導向為原則，同時著眼於空間與環境的交互關係，在格局中刻畫出充滿涵構的設計巧思，透過敏銳觀察力環伺空間四周的特性，搭配洞悉設計原理的空間美感概念，將環境中映入眼簾的綠意窗景，藉由空間裡的60%大面積留白手法，結合30%的木質元素，渲染出白靜、純粹的居家生活意象。

滿天星斗下觸發靈魂共鳴：前往南京 品煨江南

「品煨」與「品味」諧音又同義。煨者，小火慢燉也，煨而出味，好味則傳煨，互為因果。 講的是文字意趣，內含的是江南水鄉不瘟不火的生活情調、節奏以及飲食文化。

雍白爾雅 Elegant White

靜靜地看著窗外，遠方鬱鬱山嵐飄渺如畫，蜿蜒的河流波光粼粼，沿岸一棟棟佇立的建築，顯現出活力都會的景致。陽光隨著紗簾映照入內，潔白大器的空間，伴隨著簡約的幾何，在金色色澤點綴下，呈現不俗的高淨質感，就如雅緻的仕女，內歛而雍容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。