滿天星斗下觸發靈魂共鳴：前往南京 品煨江南

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「品煨」與「品味」諧音又同義。煨者，小火慢燉也，煨而出味，好味則傳煨，互為因果。 講的是文字意趣，內含的是江南水鄉不瘟不火的生活情調、節奏以及飲食文化。

「品煨江南」以此為名。這座位於南京金鷹酒店50層的中餐廳，城市秘境般的姿態眺望秦淮。設計師劉道華以江南水鄉為依託，將傳統建築、鄉村聚落以及淮揚菜系脈絡轉化為設計語言，實現一場傳統江南與現代美學的跨維對話，致敬那「壚邊人似月」的曼妙水鄉。劉道華因餐飲設計而聞名，他擅長將自然生活與人文特色轉化為空間中的元素，強調在地性與藝術手法的結合，以建築手法，重塑原本單一的空間，探求最純粹的飲食與人生。

色彩倏爾跳脫 一抹亮色

剛進入餐廳，便被茶座區吸引視線。作為入口處的焦點區域和第一印象，它的設計區別於常規的做法，融入了傳統園林的構想。顧客隨著空間動線曲徑通幽，經過一條「林間小道」，現代解構的屋簷下圍合出一處可供品鑒、交流、休閒的場所，設計師構設了多種就座情境，匹配不同人群的多元需求。傢俱款式簡單而不失高級感，紅棕色、原木與黑色，疊合出不同的色彩層次，盡顯典雅。

「品煨江南」室內整體以深棕為基調，點綴深淺相搭的原木質感黃銅，沉穩的色彩倏爾跳脫出一抹亮色。極具江南建築感的空間因色彩與光影的錯落，產生細膩的層次感，進而為食客營造優雅與品質感的用餐體驗。

暗香飄蕩 磅礴的美

作為南京「海拔」最高的餐廳，「品煨江南」以超大尺度的落地窗與外部接洽，食客以絕佳的視野俯瞰南京城市景觀，品味秦淮婀娜，遙觀鐘山風雨。設計師專門設置的江南水鄉建築風格的包廂，彼此獨立卻又在相互連接，幽靜之中飽含儀式感。

梅花，居二十四番花信之首，是南京市市花，不僅花貌疏影清雅，五片花瓣更有「梅開五福」的吉祥之意。 設計師將「梅花」作為主題概念元素，演繹在空間的不同細節中，形成貫穿整個空間的主題式設計。如同日光照射下，梅花暗香飄蕩灑落，這些交錯的花瓣是生命的印記，亦形成了一種磅礴的美。

設計師提取花型，保留其最經典的剪影，為餐廳打造獨具特色的藝術天花吊頂。地面定製的瓷磚圖案也呼應了梅花主題，無數的花瓣元素共同構成品煨江南的綻放之勢。

《易·未濟》有云：「各居其方，使皆得安其所。」這寓意著——以方能安居，居得其所。以傳承、接受、煥古的視角，讓現代的空間增添了幾分地方特色。有時候，空間設計必須超越純粹的功能的訴求，結合傳統建築文化，實現空間的精神意義，觸發人們心靈深處的靈魂共鳴。

項目名稱：品煨江南

項目地點：江蘇省南京市金鷹國際酒店

項目面積：800㎡

設計公司：LDH劉道華建築設計事務所設計

主創設計師：劉道華

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期