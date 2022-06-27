雍白爾雅 Elegant White

【圖文提供｜一研設計制研所】

靜靜地看著窗外，遠方鬱鬱山嵐飄渺如畫，蜿蜒的河流波光粼粼，沿岸一棟棟佇立的建築，顯現出活力都會的景致。陽光隨著紗簾映照入內，潔白大器的空間，伴隨著簡約的幾何，在金色色澤點綴下，呈現不俗的高淨質感，就如雅緻的仕女，內歛而雍容。

玄關和客廳之間以格柵屏格作為界分場域的界線並賦予實用機能。線條的虛實構成了穿透及遮蔽的視覺感，除了營造光線的明暗表情之外更讓空氣穿過流動。

將縱長型格局有計畫地劃分為生活使用機能等正方形場域並融入大量收納空間，行隨機能之餘，人在空間中的感受更加舒適。

地磚、落地窗在線條的架構下構成了面，延續線、面的構成，成為設計延伸。利用大面積落地窗的優勢，引進大量的光線使空間明亮，並將窗框的幾何語彙應用到空間之中。

矩形幾何造型勾勒出虛實的相互關係，並運用地面的映照創造出層次視感，在進退之間均可以感受到空間端景，隱藏性的將收納機能融於整體設計之中，使整體美感和機能兼具。

觀察環境並運用線與幾何的架構融合於設計之中，依使用場域的比例劃分空間，改善原有縱長形格局的型態，讓人在空間中有更佳的感受。大面積的石紋磚和鍍鈦金屬的使用增添了空間的精緻的氛圍，純粹材質的使用加上黑、白、金等色澤的搭配，以線條、幾何、層次的概念發展，創造出符合使用者的獨特空間。了解使用者的喜好，並以環境的元素為基底，將自然的光線與景致導入於空間之中，在線條及幾何的架構下，設計簡潔中蘊含質感。

屏格二端的軸線上，經由廊道可至其他臥室，白色為基底的空間中，線條的引導下讓視覺延伸，加上地面磚的映照延續，擴大了空間的感受。

場域的景深藉由線性和幾何設計，線條的延伸下，使矩行幾何呈現不同視感，加上拋光磚地面的映照延伸，營造出遠近的層次。長形空間依比例劃分區域，每個區域趨近於方正空間，使人在空間中有最佳的舒適感。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期