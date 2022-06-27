建材研究室 廚房收納五金 好拿好收好下廚

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
獨特設計能夠輕鬆開關抽屜，3種收納空間一次運用。（圖片提供｜台灣驪住SUNWAVE）
獨特設計能夠輕鬆開關抽屜，3種收納空間一次運用。（圖片提供｜台灣驪住SUNWAVE）

【撰文｜Ada 圖片提供｜劉三五金、50:50吾思國際設計、台灣驪住、樺品、海福樂、義葳德名廚、楠弘、弘第HOME DELUXE】

廚房最令人頭痛的，莫過於一大堆鍋碗瓢盆、刀叉杯盤，以及各式調味罐和雜七雜八的乾貨、物品…，不知如何收納擺放？就讓我們跟著廚房專家學習如何善用各式別具巧思的收納五金配件，創造易拿易收亦好用的超強機能，讓你下廚得心應手，輕鬆善後，隨時保持廚房的整齊乾淨。

慎選五金，讓每一寸空間兼具收納、耐用與美感

從小就在各式各樣超過萬種五金行長大的劉三五金二代劉欣，自創50:50吾思國際設計為品牌總監，憑藉熟稔五金的專長，從室內空間、到廚具設計，靈活運用各式獨特的五金與材料，處處蘊藏實用又貼心的機關，淋漓盡致創造出與眾不同的居家體驗。「按照使用者下廚習慣與喜好」，是她設計廚房首要注重原則，一定要先了解並因應不同使用者的烹飪習慣，規劃順暢動線後，再根據下廚動線安排廚櫃的收納計畫。

相較以往廚櫃門片開啟方式，只能架設層板，不僅拿取不便，下櫃還要蹲下去拿很累。因此「抽屜」櫃因運而生，成為近年來最流行、最好用的廚櫃設計，而抽屜是靠滑軌抽拉，滑軌順不順、承重力夠不夠？就是挑選的關鍵因素。劉欣總監強調「不要以為五金都一樣，廚房的鍋碗瓢盆很重，要找比較耐用的五金去承重」，她舉例像是奧地利原廠製造的blum，通過ISO高品質認證的精準結構，讓滑軌開啟順滑、閉合靜謐，承重有30、50公斤，甚至高達65、70公斤，可依需求挑選適合的承重力，所有的五金與滑軌也較小，讓收納空間極大化。

高櫃內抽可分層擺放抽拉，易分類井然有序， 拿取方便。（圖片提供｜劉三五金blum）
高櫃內抽可分層擺放抽拉，易分類井然有序， 拿取方便。（圖片提供｜劉三五金blum）

「不只要掌握五金的推陳出新，還要懂五金、會用五金」，善用各種不同抽屜櫃的劉欣總監，充分利用每一寸空間，創造出超強收納同時，亦兼顧好用及空間美感。不同於一拉就是整組出來的拉籃高櫃，blum「高身櫃抽」可獨立分層拉出使用，並可針對不同的需求搭配不同的內抽，解決所有空間尺寸的需求，好分類、好開啟、好拿取與好收納，全開抽屜物品一目了然，關上門片整面視覺乾淨俐落。

可放各式調味罐的窄櫃抽，廚房裡窄小的空間也能利用到；獨特的轉角抽與水糟抽，為不易使用的畸零角落創造方便開啟的收納空間。劉欣總監表示，可搭配分隔板、刀叉盤、置盤架等小配件，根據物品進行靈活的組合排列，讓所有雜七雜八物品都能分類整理、井然有序，拿取與收放更是方便順手。最新的廚房壁掛系統，利用多功能導軌五金，能讓廚房牆面增加更多利用空間，超高質感及多樣化收納方式，使廚房也成為藝術空間。

不只增加收納容量，更符合人體工學

一向重視收納與機能的日本廚具SUNWAVE，收集了上百位廚具使用者的心聲及使用動線，採用最新技術，透過靈活運用抽屜內的立體空間，足足增加30%的收納量。例如：巧妙將前方抽屜以直立式收納設計的「口袋抽」，適合擺放鍋鏟、湯勺、大瓶油罐及調味罐等，無需將抽屜完全打開，就能輕鬆取出與收放，大幅提升烹調效率。

利用槓桿原理以拉門傾斜30度斜口抽出的「樂取抽」，可減輕約30%的力量，無需大動作、只要輕鬆一開立即取出前面口袋抽的物品，搭配內抽層板與底櫃抽屜共三層的超大收納空間，可分門別類收納各種大、中、小鍋具器皿，輕鬆且簡單取出收放的無障礙收納設計，減輕使用者的負擔，讓烹調節奏更加流暢。

日本廚具收納的細節，更藏在各處的小地方。SUNWAVE將排水管位置往後的設計，不僅創造出平整寬敞更實用兼具收納洗碗精、海綿的水糟，水糟下方沒有水管卡在中間更好收納。隱藏式調味品架可收納各式調味品，平行式收納擺放液體調味品也不會倒，安裝在爐具上方，炒菜時方便拿取，用完馬上可收起來並隱藏於櫃內，兼具視覺的整齊清爽。

融入創新與科技，收納更貼心、更人性化

隨著各項創新技術與科技的日新月異，廚房收納除了創造更多容量外，在使用上亦更加講究人性化。拍拍手系列輕輕一拍即可打開，手拿東西時方便開啟，無把手設計空間簡潔俐落；智能下拉櫃與電動昇降櫃讓不好拿取的上櫃也能輕易取放物品。義大利廚具Valcucine創新設計「燈橋」特殊配件，兼具收納、隔屏、照明與電源板可接插座、USB，增加了廚房收納配置的時尚感與豐富性。

1 劉三五金｜進口內嵌軌道壁掛系統

與壁面融為一體，收納也能時尚又環保。
與壁面融為一體，收納也能時尚又環保。

運用內嵌式的軌道與特殊五金結合可拆換的面板，打造出一整面極具設計感又可靈活移動的收納壁掛系統，是近兩年來國際最新的廚房收納五金設計潮流。透過軌道可自由組合、任意搭配調味瓶架、廚房紙巾架、各式掛勾、書架、刀架、鍋蓋架、酒杯架、毛巾架等各種收納配件。可更換烤漆玻璃、木紋與石紋等塑合板、康貝特板等各種材質面板；還可做輕隔間，懸空離背牆2-3公分跑管線，就不用敲牆壁，運用原來壁面，符合環保循環經濟理念，打造精美設計的廚房收納質感。

2 劉三五金｜blum轉角角抽

將角落畸零空間，充分利用到極致。
將角落畸零空間，充分利用到極致。

全世界第一家獲ISO9001認證的blum，不僅對品質要求嚴謹，五金設計亦精益求精。獨家設計的SPACE CORNER轉角角抽，打造出有別於一般常見的轉角拉藍，透過安裝全拉式抽屜，只要拉開抽屜，所有物品擺放皆能看得一清二楚，而且無需彎腰即能輕鬆、方便又快速拿取所需物品。搭配內分隔配件讓抽屜收納井然有序；最大承重量高達65公斤，滑軌輕盈順暢滑動、輕柔關閉；使用加高側板和背板，最多可增加55%的收納空間，讓不好使用的轉角，充分利用到淋漓盡致。

3 台灣驪住｜SUNWAVE樂取抽

槓桿原理＋立體收納，無需大動作即可輕易取出。
槓桿原理＋立體收納，無需大動作即可輕易取出。

從使用者角度出發的日本廚具SUNWAVE，利用拉門傾斜移動原理設計而成的樂取抽，將打開拉門的力量減輕約30%，無需大動作，只需輕鬆一拉立即取出與收納，大幅減輕使用者的負擔。內部採用立體收納結構，共3種收納空間，前方的口袋抽，以立式收納設置不同形狀大小的口袋，擺放鍋鏟等器具用品，作菜時不用全開取出收納更簡便；上方層板為樂取內抽，其高度讓經常使用的道具更易拿取；下方底櫃樂取抽屜可充分收納大型鍋具器皿，創造更大收納容量、更輕鬆拿放。

4 台灣驪住｜SUNWAVE隱藏式調味品架

下廚時，在伸手可及處將所需調味料全擺放出來，正是輕鬆烹調的方法。
下廚時，在伸手可及處將所需調味料全擺放出來，正是輕鬆烹調的方法。

活用流理台上方空間，不使用時立即隱藏。
活用流理台上方空間，不使用時立即隱藏。

在流理台上方的吊櫃下方安裝隱藏式調味品架，雙層置物盒可收納大量調味料與其它用品，上層為水平式，即使收納液體調味品也不怕倒下；搭配伸縮輔助架可當作備料中的暫放區或洗滌碗盤時的瀝水架，位於視線高度伸手可取的位置，有效加速烹飪的流暢度，不使用時可隱藏於吊櫃下方，輕鬆收拾善後，隨時讓廚房看起來整齊清爽。

5 樺品國際｜Valcucine秘密抽屜＆燈橋

超越收納的秘密空間，結合多元工能。
超越收納的秘密空間，結合多元工能。

義大利廚具Valcucine以古董書桌存放信封、日記等祕密抽屜為靈感，Genius Loci系列在廚房檯面下方隱藏了一個具收納功能的秘密抽屜，精緻的木紋、石材、木紋雕刻與馬賽克拼貼多種飾面，完全看不出內藏抽屜，可擺放刀叉、烹調工具等。而專為中島設計的獨特配件─燈橋，集結照明、收納及可接插座、USB的電源板等多功能，上、下兩層玻璃可當隔屏、擋油爆，又不妨礙人們的交流，還可懸掛廚房紙巾和各式下廚工具，並可放置碗盤與置物盒，賦予收納卓越的設計美感。

6 義葳德名廚｜MITON中島抽屜櫃&電動昇降櫃

結合電動科技與流線造型，極具設計感的收納型式。
結合電動科技與流線造型，極具設計感的收納型式。

義大利創新廚具MITON以整體流線造型結合電動科技所設計的Marosi中島系列，顛覆傳統門板平面的概念，極具設計感的水波流線門板，其實都是抽屜櫃，創造超大容量的收納空間，更方便拉開使用與輕鬆關上。島區中間配置電動昇降儲藏櫃，昇起時，兩邊都可易於取得器具或廚房用品，充分發揮享受煮食的愉悅環境；不使用時可降下，整個島區檯面平整、更加擴大，讓廚房搖身一變為與家人、朋友互動交流的多功能場域。

7 海福樂｜Häfele下拉式雙層收納架

靈活運用吊櫃空間，智能下拉系統存儲更方便。
靈活運用吊櫃空間，智能下拉系統存儲更方便。

德國海福樂Häfele五金集團擁有十萬多種不同種類的五金，創新的iMove智能下拉系統，擁有雙層收納架，且能輕鬆拉下方便拿取物品，不但將傳統的壁掛收納轉變為符合人體工學的存儲空間，更將不易使用的上櫃充分利用，只要輕鬆向下和向外拉出，操作簡單，視野更清晰，存儲更方便，讓你靈活運用吊櫥空間，並將實用優勢與出色時尚的設計相結合。

8 楠弘集團｜bulthaup b2系列工具櫃

打開廚房所需一目了然，關上視覺簡潔俐落。
打開廚房所需一目了然，關上視覺簡潔俐落。

由奧地利知名設計團隊EOOS所設計的bulthaup b2移動式廚房，將廚房空間畫分工作檯、工具櫃與電器櫃三區。其中令人愛不釋手的b2工具櫃，是經由精算並歸納出實際所需物品的儲放空間，包含餐瓷器皿、烹調用具、天然香料，與乾貨食材等的體積需求，再匯入老木匠的復古工具櫃風格精工製造的萬能工具櫃，完全敞開的量體設計讓所有物品皆一目了然的整齊排列，雙開闔設計營造出整體風格卓然洗鍊，優雅又實用的出眾品味。

9 楠弘集團｜bulthaup b3系列山形功能板

創新抽屜內裝系統，可依需求自由調整收納。
創新抽屜內裝系統，可依需求自由調整收納。

一個廚房要用的順手，抽屜內裝與配件擺設是重要關鍵。
一個廚房要用的順手，抽屜內裝與配件擺設是重要關鍵。

bulthaup獨創的山形功能板，運用創新的設計理念突破了原本僵化的抽屜內裝系統，創造出一個有組織、整齊，且十分符合人體工學的儲存空間，使每樣廚房器具皆唾手可得。這套系統以抽屜內部的山形功能配件為基礎，與面板平行排列，使廚房用具可利用分隔塊或收納盒，依個人需求喜好自由地收納與調整儲物空間，提供給使用者便利且實用的收納佈局，同時展現獨具個人特色的風格廚房。

10 弘第HOME DELUXE｜LEICHT櫃內分層收納架

前後雙層空間，兼顧功能與造型的創新設計。
前後雙層空間，兼顧功能與造型的創新設計。

德國廚具LEICHT又一次呈現極具原創性的獨特概念，Interior+是一組全新的完整櫃體設計，適用吊櫃與高櫃，內裝利用櫃內深度將收納空間分成前後兩區。
德國廚具LEICHT又一次呈現極具原創性的獨特概念，Interior+是一組全新的完整櫃體設計，適用吊櫃與高櫃，內裝利用櫃內深度將收納空間分成前後兩區。

前區為一件輕巧的鋁合金收納框架裝置，此框架配合特殊五金角鏈安裝於門板後，可隨意轉動角度、置物架軌道也可調整適當高度，滿足不同使用者的需求，是一件兼顧功能與造型的創新設計。後區則是位於鋁合金框架後方的櫃內層板空間，在開啟門板以後，能夠不費力取得放置較深處的物品。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

延伸閱讀

超狂八哥叼紙鈔飛進屋「被動收入」塞滿抽屜 網曝背後財富密碼

廢棄空屋抽屜找到二戰情書 英國空軍指揮官手寫浪漫

八年級三十難立！薪水漲8%、買房負擔增6成

房東提2理由要求賠2500元「否則不還押金」 網挺房客：檢舉！

相關新聞

每個人心中都有一個巴黎——從舊金屬作坊到精品住宅的優雅轉身

這間位於巴黎的一棟多層住宅最近迎來了新鄰居，當地的YUA studio建築事務所將這座公寓的一樓與原本當成金屬作坊之用的老舊地下室改造成宜人的居住空間，設計團隊針對大樓底部區域加以改變調整，而沒有選擇一般人習慣的建物上層區域來加重新規劃，透過這種顛覆式的思考，反倒進一步替建築開拓出更多超乎預期的使用坪效。

滿天星斗下觸發靈魂共鳴：前往南京 品煨江南

「品煨」與「品味」諧音又同義。煨者，小火慢燉也，煨而出味，好味則傳煨，互為因果。 講的是文字意趣，內含的是江南水鄉不瘟不火的生活情調、節奏以及飲食文化。

雍白爾雅 Elegant White

靜靜地看著窗外，遠方鬱鬱山嵐飄渺如畫，蜿蜒的河流波光粼粼，沿岸一棟棟佇立的建築，顯現出活力都會的景致。陽光隨著紗簾映照入內，潔白大器的空間，伴隨著簡約的幾何，在金色色澤點綴下，呈現不俗的高淨質感，就如雅緻的仕女，內歛而雍容。

建材研究室 廚房收納五金 好拿好收好下廚

廚房最令人頭痛的，莫過於一大堆鍋碗瓢盆、刀叉杯盤，以及各式調味罐和雜七雜八的乾貨、物品…，不知如何收納擺放？就讓我們跟著廚房專家學習如何善用各式別具巧思的收納五金配件，創造易拿易收亦好用的超強機能，讓你下廚得心應手，輕鬆善後，隨時保持廚房的整齊乾淨。

紳灰 單身貴族的時尚寓所

深沉穩斂、流光恣轉，本案作為年輕男士獨立後的居住空間，設計者汲取業主沉穩個性及偏愛的深色質韻，透過別具一格的設計思維，將空間形塑如一風度翩翩的紳士。

設計與教育首合作——建材與「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」

你記憶中唸書的學校從小到大是否很少改變呢？由財團法人台灣設計研究院執行的「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」，是台灣史上設計與教育體系的首度合作，透過導入設計思考優化使用經驗，並重新思考與定義教育場域的意義，是一場從「教室空間改造」到「教育環境改革」的美學運動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。