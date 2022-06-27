建材研究室 廚房收納五金 好拿好收好下廚

【撰文｜Ada 圖片提供｜劉三五金、50:50吾思國際設計、台灣驪住、樺品、海福樂、義葳德名廚、楠弘、弘第HOME DELUXE】

廚房最令人頭痛的，莫過於一大堆鍋碗瓢盆、刀叉杯盤，以及各式調味罐和雜七雜八的乾貨、物品…，不知如何收納擺放？就讓我們跟著廚房專家學習如何善用各式別具巧思的收納五金配件，創造易拿易收亦好用的超強機能，讓你下廚得心應手，輕鬆善後，隨時保持廚房的整齊乾淨。

慎選五金，讓每一寸空間兼具收納、耐用與美感

從小就在各式各樣超過萬種五金行長大的劉三五金二代劉欣，自創50:50吾思國際設計為品牌總監，憑藉熟稔五金的專長，從室內空間、到廚具設計，靈活運用各式獨特的五金與材料，處處蘊藏實用又貼心的機關，淋漓盡致創造出與眾不同的居家體驗。「按照使用者下廚習慣與喜好」，是她設計廚房首要注重原則，一定要先了解並因應不同使用者的烹飪習慣，規劃順暢動線後，再根據下廚動線安排廚櫃的收納計畫。

相較以往廚櫃門片開啟方式，只能架設層板，不僅拿取不便，下櫃還要蹲下去拿很累。因此「抽屜」櫃因運而生，成為近年來最流行、最好用的廚櫃設計，而抽屜是靠滑軌抽拉，滑軌順不順、承重力夠不夠？就是挑選的關鍵因素。劉欣總監強調「不要以為五金都一樣，廚房的鍋碗瓢盆很重，要找比較耐用的五金去承重」，她舉例像是奧地利原廠製造的blum，通過ISO高品質認證的精準結構，讓滑軌開啟順滑、閉合靜謐，承重有30、50公斤，甚至高達65、70公斤，可依需求挑選適合的承重力，所有的五金與滑軌也較小，讓收納空間極大化。

高櫃內抽可分層擺放抽拉，易分類井然有序， 拿取方便。（圖片提供｜劉三五金blum）

「不只要掌握五金的推陳出新，還要懂五金、會用五金」，善用各種不同抽屜櫃的劉欣總監，充分利用每一寸空間，創造出超強收納同時，亦兼顧好用及空間美感。不同於一拉就是整組出來的拉籃高櫃，blum「高身櫃抽」可獨立分層拉出使用，並可針對不同的需求搭配不同的內抽，解決所有空間尺寸的需求，好分類、好開啟、好拿取與好收納，全開抽屜物品一目了然，關上門片整面視覺乾淨俐落。

可放各式調味罐的窄櫃抽，廚房裡窄小的空間也能利用到；獨特的轉角抽與水糟抽，為不易使用的畸零角落創造方便開啟的收納空間。劉欣總監表示，可搭配分隔板、刀叉盤、置盤架等小配件，根據物品進行靈活的組合排列，讓所有雜七雜八物品都能分類整理、井然有序，拿取與收放更是方便順手。最新的廚房壁掛系統，利用多功能導軌五金，能讓廚房牆面增加更多利用空間，超高質感及多樣化收納方式，使廚房也成為藝術空間。

不只增加收納容量，更符合人體工學

一向重視收納與機能的日本廚具SUNWAVE，收集了上百位廚具使用者的心聲及使用動線，採用最新技術，透過靈活運用抽屜內的立體空間，足足增加30%的收納量。例如：巧妙將前方抽屜以直立式收納設計的「口袋抽」，適合擺放鍋鏟、湯勺、大瓶油罐及調味罐等，無需將抽屜完全打開，就能輕鬆取出與收放，大幅提升烹調效率。

利用槓桿原理以拉門傾斜30度斜口抽出的「樂取抽」，可減輕約30%的力量，無需大動作、只要輕鬆一開立即取出前面口袋抽的物品，搭配內抽層板與底櫃抽屜共三層的超大收納空間，可分門別類收納各種大、中、小鍋具器皿，輕鬆且簡單取出收放的無障礙收納設計，減輕使用者的負擔，讓烹調節奏更加流暢。

日本廚具收納的細節，更藏在各處的小地方。SUNWAVE將排水管位置往後的設計，不僅創造出平整寬敞更實用兼具收納洗碗精、海綿的水糟，水糟下方沒有水管卡在中間更好收納。隱藏式調味品架可收納各式調味品，平行式收納擺放液體調味品也不會倒，安裝在爐具上方，炒菜時方便拿取，用完馬上可收起來並隱藏於櫃內，兼具視覺的整齊清爽。

融入創新與科技，收納更貼心、更人性化

隨著各項創新技術與科技的日新月異，廚房收納除了創造更多容量外，在使用上亦更加講究人性化。拍拍手系列輕輕一拍即可打開，手拿東西時方便開啟，無把手設計空間簡潔俐落；智能下拉櫃與電動昇降櫃讓不好拿取的上櫃也能輕易取放物品。義大利廚具Valcucine創新設計「燈橋」特殊配件，兼具收納、隔屏、照明與電源板可接插座、USB，增加了廚房收納配置的時尚感與豐富性。

1 劉三五金｜進口內嵌軌道壁掛系統

與壁面融為一體，收納也能時尚又環保。

運用內嵌式的軌道與特殊五金結合可拆換的面板，打造出一整面極具設計感又可靈活移動的收納壁掛系統，是近兩年來國際最新的廚房收納五金設計潮流。透過軌道可自由組合、任意搭配調味瓶架、廚房紙巾架、各式掛勾、書架、刀架、鍋蓋架、酒杯架、毛巾架等各種收納配件。可更換烤漆玻璃、木紋與石紋等塑合板、康貝特板等各種材質面板；還可做輕隔間，懸空離背牆2-3公分跑管線，就不用敲牆壁，運用原來壁面，符合環保循環經濟理念，打造精美設計的廚房收納質感。

2 劉三五金｜blum轉角角抽

將角落畸零空間，充分利用到極致。

全世界第一家獲ISO9001認證的blum，不僅對品質要求嚴謹，五金設計亦精益求精。獨家設計的SPACE CORNER轉角角抽，打造出有別於一般常見的轉角拉藍，透過安裝全拉式抽屜，只要拉開抽屜，所有物品擺放皆能看得一清二楚，而且無需彎腰即能輕鬆、方便又快速拿取所需物品。搭配內分隔配件讓抽屜收納井然有序；最大承重量高達65公斤，滑軌輕盈順暢滑動、輕柔關閉；使用加高側板和背板，最多可增加55%的收納空間，讓不好使用的轉角，充分利用到淋漓盡致。

3 台灣驪住｜SUNWAVE樂取抽

槓桿原理＋立體收納，無需大動作即可輕易取出。

從使用者角度出發的日本廚具SUNWAVE，利用拉門傾斜移動原理設計而成的樂取抽，將打開拉門的力量減輕約30%，無需大動作，只需輕鬆一拉立即取出與收納，大幅減輕使用者的負擔。內部採用立體收納結構，共3種收納空間，前方的口袋抽，以立式收納設置不同形狀大小的口袋，擺放鍋鏟等器具用品，作菜時不用全開取出收納更簡便；上方層板為樂取內抽，其高度讓經常使用的道具更易拿取；下方底櫃樂取抽屜可充分收納大型鍋具器皿，創造更大收納容量、更輕鬆拿放。

4 台灣驪住｜SUNWAVE隱藏式調味品架

下廚時，在伸手可及處將所需調味料全擺放出來，正是輕鬆烹調的方法。

活用流理台上方空間，不使用時立即隱藏。

在流理台上方的吊櫃下方安裝隱藏式調味品架，雙層置物盒可收納大量調味料與其它用品，上層為水平式，即使收納液體調味品也不怕倒下；搭配伸縮輔助架可當作備料中的暫放區或洗滌碗盤時的瀝水架，位於視線高度伸手可取的位置，有效加速烹飪的流暢度，不使用時可隱藏於吊櫃下方，輕鬆收拾善後，隨時讓廚房看起來整齊清爽。

5 樺品國際｜Valcucine秘密抽屜＆燈橋

超越收納的秘密空間，結合多元工能。

義大利廚具Valcucine以古董書桌存放信封、日記等祕密抽屜為靈感，Genius Loci系列在廚房檯面下方隱藏了一個具收納功能的秘密抽屜，精緻的木紋、石材、木紋雕刻與馬賽克拼貼多種飾面，完全看不出內藏抽屜，可擺放刀叉、烹調工具等。而專為中島設計的獨特配件─燈橋，集結照明、收納及可接插座、USB的電源板等多功能，上、下兩層玻璃可當隔屏、擋油爆，又不妨礙人們的交流，還可懸掛廚房紙巾和各式下廚工具，並可放置碗盤與置物盒，賦予收納卓越的設計美感。

6 義葳德名廚｜MITON中島抽屜櫃&電動昇降櫃

結合電動科技與流線造型，極具設計感的收納型式。

義大利創新廚具MITON以整體流線造型結合電動科技所設計的Marosi中島系列，顛覆傳統門板平面的概念，極具設計感的水波流線門板，其實都是抽屜櫃，創造超大容量的收納空間，更方便拉開使用與輕鬆關上。島區中間配置電動昇降儲藏櫃，昇起時，兩邊都可易於取得器具或廚房用品，充分發揮享受煮食的愉悅環境；不使用時可降下，整個島區檯面平整、更加擴大，讓廚房搖身一變為與家人、朋友互動交流的多功能場域。

7 海福樂｜Häfele下拉式雙層收納架

靈活運用吊櫃空間，智能下拉系統存儲更方便。

德國海福樂Häfele五金集團擁有十萬多種不同種類的五金，創新的iMove智能下拉系統，擁有雙層收納架，且能輕鬆拉下方便拿取物品，不但將傳統的壁掛收納轉變為符合人體工學的存儲空間，更將不易使用的上櫃充分利用，只要輕鬆向下和向外拉出，操作簡單，視野更清晰，存儲更方便，讓你靈活運用吊櫥空間，並將實用優勢與出色時尚的設計相結合。

8 楠弘集團｜bulthaup b2系列工具櫃

打開廚房所需一目了然，關上視覺簡潔俐落。

由奧地利知名設計團隊EOOS所設計的bulthaup b2移動式廚房，將廚房空間畫分工作檯、工具櫃與電器櫃三區。其中令人愛不釋手的b2工具櫃，是經由精算並歸納出實際所需物品的儲放空間，包含餐瓷器皿、烹調用具、天然香料，與乾貨食材等的體積需求，再匯入老木匠的復古工具櫃風格精工製造的萬能工具櫃，完全敞開的量體設計讓所有物品皆一目了然的整齊排列，雙開闔設計營造出整體風格卓然洗鍊，優雅又實用的出眾品味。

9 楠弘集團｜bulthaup b3系列山形功能板

創新抽屜內裝系統，可依需求自由調整收納。

一個廚房要用的順手，抽屜內裝與配件擺設是重要關鍵。

bulthaup獨創的山形功能板，運用創新的設計理念突破了原本僵化的抽屜內裝系統，創造出一個有組織、整齊，且十分符合人體工學的儲存空間，使每樣廚房器具皆唾手可得。這套系統以抽屜內部的山形功能配件為基礎，與面板平行排列，使廚房用具可利用分隔塊或收納盒，依個人需求喜好自由地收納與調整儲物空間，提供給使用者便利且實用的收納佈局，同時展現獨具個人特色的風格廚房。

10 弘第HOME DELUXE｜LEICHT櫃內分層收納架

前後雙層空間，兼顧功能與造型的創新設計。

德國廚具LEICHT又一次呈現極具原創性的獨特概念，Interior+是一組全新的完整櫃體設計，適用吊櫃與高櫃，內裝利用櫃內深度將收納空間分成前後兩區。

前區為一件輕巧的鋁合金收納框架裝置，此框架配合特殊五金角鏈安裝於門板後，可隨意轉動角度、置物架軌道也可調整適當高度，滿足不同使用者的需求，是一件兼顧功能與造型的創新設計。後區則是位於鋁合金框架後方的櫃內層板空間，在開啟門板以後，能夠不費力取得放置較深處的物品。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期