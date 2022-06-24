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每個人心中都有一個巴黎——從舊金屬作坊到精品住宅的優雅轉身

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜YUA studio d’architecture】

這間位於巴黎的一棟多層住宅最近迎來了新鄰居，當地的YUA studio建築事務所將這座公寓的一樓與原本當成金屬作坊之用的老舊地下室改造成宜人的居住空間，設計團隊針對大樓底部區域加以改變調整，而沒有選擇一般人習慣的建物上層區域來加重新規劃，透過這種顛覆式的思考，反倒進一步替建築開拓出更多超乎預期的使用坪效。

不同機能空間的巧妙組合

新的居住空間坐落在一塊狹長的矩形場地上，占地280平方公尺（約85坪），整體格局由三套公寓組成，且每一間公寓的占地面積都不同，為了達到設計團隊心中的目標，首先必須將中央核心區雜亂的堆放物件清空，然後強化支撐結構，如此一來，便自然而然的構築出寬闊的庭院與挑高的天井，也順勢替之後即將完成的新空間制定合適的行進動線。

三套公寓其實也跨越了三種尺度，包含地下室、一樓與露台，由於先天條件的限制，公寓彼此間都像俄羅斯方塊一樣緊密貼合，但是這樣一來也確保了每個空間都享有明亮的自然光，三間公寓都透過一樓進出，其中一個生活區佔據了呈U字造型庭院所在的下層，其中還包含了一間工作室，工作室擁有一個獨立入口，讓人可經由一座開放式的樓梯通往屋頂露台。另外兩個生活區都位於一樓，使用者無法從這裡直接進入地下室的庭院，取而代之的是，它們在露台擁有自己專屬的花園。

在慵懶夢境中與巴黎相遇

每一間公寓的窗戶都面對不同方向，要嘛朝著街道，要嘛朝著綠意盎然的植栽，藉由這樣的設計，一方面替室內引入明亮採光，另一方面也維護了身處其中的人們的隱私，讓大家不會落入尷尬對看的窘境。走入室內，若不是幾根粗糙的白色混凝土柱略顯突兀的交錯穿插在眼前，幾乎很難讓人聯想起這裡曾經是一處金屬作坊。

在經過設計團隊巧手改裝後，運用猶如巧克力薄荷冰淇淋般的清爽色調將空間溫柔包覆起來，搭配用於地板、樓梯、櫃台…等部位的橡木、樺木膠合板、水磨石等原始建材，再適當地點綴些許恬靜沁涼的鼠尾草綠，賦予這個集生活與工作於一身的複合場域以慵懶療癒氣息，散發出的獨特魅力無疑叫人為之深深著迷，這樣的巴黎，確實很巴黎。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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