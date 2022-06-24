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紳灰 單身貴族的時尚寓所

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜近境制作】

深沉穩斂、流光恣轉，本案作為年輕男士獨立後的居住空間，設計者汲取業主沉穩個性及偏愛的深色質韻，透過別具一格的設計思維，將空間形塑如一風度翩翩的紳士。

全域藉由中性灰階的彩度變化與材質肌理的層次混搭，形構豐富視覺層次，統合整體線條、佈局與軟硬件配色的比例拿捏，重塑新穎年輕、帶有紳士靈魂與現代脈動的細膩空間；內部完備生活需求及未來性，規劃一應俱全的機能，滿足新居無限遐想，由內而外散發率性迷人風采。

精準比例分割與異材質的巧妙結合

為了譜寫和諧同調的質感畫面，營造簡潔俐落的單身型格，極致追求空間的延續性，設計師利用通透佈局、線條與質材的呼應手法，達成水平與垂直構的一致連貫，造就緊密合一的場域關係與美學表情。

自入門起始，便精研線比例分割，玄關玻璃屏以鐵件鋪錯落線條，巧妙揭示全域簡練的佈局走向。横向空間以去隔間的開放式編排，開展公領域極盡自由的平行向度，天花利用異材質的穿插鋪述、色階強弱的層次界定，達成巧妙劃界；家具軟件在開闊有序配置中清晰定調場域自明性，融入連通、轉向的手法串起內部視野互動及對外的景致觀覽。

公共區域巧思以獨特灰網石打造電視牆，與餐廳如淡墨般暈染的石材檯面相輔成，開展不凡氣度；特殊塗料渲染於天花壁面間，水染木皮跳落於立面及櫃體之上，搭佐鐵件、金屬元素點綴，勾勒野性與溫雅具存的和諧美感。

為了一展空間與男屋主人格特質的強烈貼合性，硬體設計上採用黑色鐵件結合特殊灰色塗料，依憑自然的色階變化緩緩延伸，在素淨質感中揉入義大利水染木皮、特選雅緻石材的各異紋理，添加些微金屬元素點綴，盡顯深沉內斂的紳士風範；軟裝設計則引入比利時地毯、質感柔美的皮革與布紋料軟件，輔以現代洗練的燈具、搶眼跳色的家具家飾，平衡剛烈冷毅質韻，替空間注入大器奢華的優雅氣息，由大體輪廓至末梢細節，一一刻入獨屬紳士的個性基因。

縱向則利用線條導引出流動空間，餐廳至廊道以同質性天花造型遞延軸度景深，電視牆與底端櫃體經由一致的水平高度與錯落式設計，展延線面的張力與平衡。

人與空間的溫暖共生

本案遵循「歸家即休息」、「生活即風景」的重要旨意，在紳灰色質調配中，圍繞人文與自然譜寫和諧空間畫面。室內沿著大面窗景打造客廳與閱讀辦公區，置入別具巧思的家具陳設，經由大型倒L沙發的延伸與後方書桌自然連結，締造開闊互動的視覺語境之餘，內外的情景對話順勢而生，居者置身其中，能時刻沐浴於綠意、暖陽與晚霞，享受四時之景的相生相伴，覓得生活美好依歸。

主臥延續內斂況味，透過創新的高級環保塑合板材與木紋框塑主牆立體畫面，床頭採仿布織紋的皮革繃布搭配線性吊燈妝點，在一室剛毅中注入柔和氣息，更衣室巧用清透灰玻璃搭載灰鏡的反射與黑鐵件妝點的獨到手法，達到放大與安定的空間效果，在在體現個性魅力。

次臥在簡約色質襯托下統合美觀、實用，打造出舒適兒童房滿足未來生活藍圖，全域織入一應俱全的機能巧思及與時俱進的彈性設計，悄然帶出居宅的人性溫度與美好想像。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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