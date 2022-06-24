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設計與教育首合作——建材與「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
「學美．美學 3.0」美感從教育環境紮根成長。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
「學美．美學 3.0」美感從教育環境紮根成長。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

【文字整輯｜Angel Li 圖文提供｜冠軍建材】

你記憶中唸書的學校從小到大是否很少改變呢？由財團法人台灣設計研究院執行的「學美.美學—校園美感設計實踐計畫」，是台灣史上設計與教育體系的首度合作，透過導入設計思考優化使用經驗，並重新思考與定義教育場域的意義，是一場從「教室空間改造」到「教育環境改革」的美學運動。

冠軍建材於2022年參與教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，並於「學美．美學 3.0」贊助磁磚，協助改造高雄市仁武高級中學家政教室空間，透過設計師巧思利用磁磚創造更多生活美學，賦予校園美感升級，培養學子美學素養加強文化底蘊。

灰色系列磁磚搭配台灣辦桌文化——「作伙.辦桌」元素，讓設計師盡情揮灑空間美學創意。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
灰色系列磁磚搭配台灣辦桌文化——「作伙.辦桌」元素，讓設計師盡情揮灑空間美學創意。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

這是一個非常棒的社會設計計劃，讓專業的設計師來重新思考，各個不同的角落如何去做更好的改變。

烹飪做菜成為一種表演，讓師生在教學上更安全，滿足多元需求。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
烹飪做菜成為一種表演，讓師生在教學上更安全，滿足多元需求。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

融合台灣傳統辦桌文化與精緻空間

冠軍建材以創造精緻空間 提升生活品質為宗旨，提供居家、商空及各個空間場域的質感提升，很開心加入110年「學美.美學 3.0」計劃，參與高雄仁武高中改造家政教室專案，冠軍贊助一批磁磚，透過「暁房子創意設計」專業團隊，將台灣辦桌文化——「作伙.辦桌」融入家政教室的改造主題中，在烹飪教室裡作伙，在大棚架底下辦桌！

讓繁雜的器皿及設備各就各位，不凌亂，展現美學精神。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
讓繁雜的器皿及設備各就各位，不凌亂，展現美學精神。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

空間調性以傳統視角出發，巧妙改變機能配置，重新規劃家政教室整體空間及動線，創造出新的環狀教學動線，以及重新定義收納模式，讓繁雜的器皿及設備各就各位，更採用燈具塑造烹調區域的視覺焦點，使得烹飪做菜成為一種表演，讓師生在教學上更安全，滿足多元需求，賦予教育意義！

讓「美」在感性上讓人心情愉悅，在理性上促發學習動機。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用
讓「美」在感性上讓人心情愉悅，在理性上促發學習動機。照片為「CREDIT為台灣設計研究院」授權使用

由於磁磚為裝修設計中不可缺少之建材，具有耐用、容易清潔與保養的特性，從客廳地板、廚房、衛浴間、陽台、外牆等多處空間皆能使用，冠軍建材身為國產高品質磁磚領導品牌，秉持用心做好磚的精神，用最實際的行動強力支持台灣設計，期待與設計界一起用美感打造孩子的學習空間。未來冠軍持續參與「學美.美學」計劃，讓臺灣下一代的美感從教育環境紮根成長，更能讓設計師盡情揮灑空間美學創意。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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