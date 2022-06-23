在澳洲文化之都來一場華麗探險 發掘地道體驗與隱藏魅力

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜墨爾本凱悅尚萃酒店】

知名的凱悅集團在2015年時以「中心、核心」為概念，推出Hyatt Centric「尚萃」酒店品牌，象徵更前衛、更都會、更潮流的核心意義，繼推出東京銀座凱悅尚萃酒店與香港維港凱悅尚萃酒店之後，轉而將目光投向了澳洲，於素有「文化之都」美譽的墨爾本開設墨爾本凱悅尚萃酒店。酒店坐落於發展迅速的市中心黃金地段，期待引領顧客在這座多元化城市中發掘地道體驗與隱藏魅力。

精彩歷史化作時尚永恆

墨爾本凱悅尚萃酒店由Architectus Australia及Hecker Guthrie Interiors兩間設計公司合作規劃，樓高25層，共有277間當代風格的客房。室内設計風格相當時尚又不落俗套，從客房及走道間訂製地毯上的密鋪瓷磚圖案，再到公共領域內展現英國維多利亞時期氛圍的磚砌技法，整體所展現的樣貌盡顯墨爾本都市特色。

此外，設計師還精心選用本地品牌製造的軟裝家具、家飾配件及照明裝置，以此向墨爾本的傳統羊毛生產與淘金時代致敬，替客人打造充滿歷史感的獨特空間。

另一方面，酒店還與眾多當地新興及著名藝術家、食品生產商與設計師合作，以彰顯墨爾本的文創底蘊。其中包括Damian Cazaly的街頭藝術作品，墨爾本南部家族經營咖啡烘焙商Cottle Coffee的咖啡，奢華的Mr. Smith品牌沐浴產品，以及PAGEANT替酒店團隊設計的時尚制服。

而以「Taste of Melbourne Australia（澳洲墨爾本之味）」的英文簡稱為名的TOMA餐廳及酒吧位於酒店的25樓，坐擁雅拉河與南岸都市全景，藉由可持續食材及維多利亞州的農產品料理地中海風味佳餚，提供顧客無與倫比的美食體驗。Allie Lane咖啡館也與當地供應商合作，提供從咖啡、精釀啤酒到自製糕點與三明治等美食，值得一提的是，廚房由墨爾本家喻戶曉的主廚Jordan Monkhouse帶領，因此食物的色、香、味以及品質都必然讓人滿意。

除了打造絕佳住宿體驗外，墨爾本凱悅尚萃酒店鄰近城中眾多熱門地區與秘密景點，並可輕鬆前往南十字車站、碼頭區、南岸區、墨爾本會展中心，以及皇冠娛樂中心等地。酒店位於唐尼街與弗林德斯巷的轉角處，對當地居民及遊客來說都是探索遊玩的優秀起點。可以說墨爾本凱悅尚萃酒店的出現將為墨爾本本地人、國內及國外旅客帶來澳洲西南方的嶄新豐沛活力，無論是香氣撲鼻的咖啡文化、繽紛多樣的街頭藝術…，由各式各樣多元活動交織而成的一場都市探險即將出發，只等待你按下開關。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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