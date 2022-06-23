憩息 回歸本質的雋永空間步調

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
春分，萬物生長的時節，等長的晝夜，尋覓空間中的浪漫。
春分，萬物生長的時節，等長的晝夜，尋覓空間中的浪漫。

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜近境制作】

透過乾淨俐落的線條，搭配恰到好處的照明，調配出自然與人工的和諧節奏，在理性與感性之間取得巧妙平衡，針對每一幀畫面的精雕細琢，讓內心逐漸沉穩安靜，湧動著平和的力量。

光影轉換下的淺白人文風情

天花有如冰塊盒般的主題，設計上順應原始低梁結構，配合平面形成空間界定，利用塗料展延特性，延續並保留了之間的機能劃分。

電視牆轉角的結構，從沙發區隔出書房的配置，整體淺白的色調，透過溫潤木質帶出空間中的溫度，光影轉換間看見的質地紋理，彰顯出深厚的人文涵養，傳遞休閒放鬆的氛圍。

回歸本質的雋永空間步調

室內架構回歸生活本質，精簡自然的搭建手法，營造屬於住家的休憩感，設計師利用簡單的系統組構，與時光對坐，形塑獨一無二的生活場景。

在客餐廳的邊角空間中加入開放式書房、健身房與西廚吧台，在不同場域中，視覺及聽覺彼此牽引著，不因空間坪數大而覺得孤單，就像家人隨時團聚般的溫暖，壁面分割使得乾淨俐落的烤漆牆面擁有了豐富表情，也無形中深化了住家場域的柔美輪廓。

主浴利用塗料無接縫的特性，使地面與牆面相互延伸，塗料以鏝刀刮出的特殊花紋創造出精緻細膩的有機感，大浴缸另外貼附帶紋理的薄板磚，自然而然的鋪陳出品味獨到的優異層次，空間中的美學精神亦由此逐漸蔓延開來。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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