寧靜致遠 沉浸於居家的美好歸屬感

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜涔心空間傢飾美學】

為了展現家庭的美好光景，讓居家舒適的感受性放大，涔心空間傢飾美學孫馷涔總監一心給予屋主充滿家的歸屬感，以15年全室軟裝的專業經驗，透過與屋主長時間的溝通，了解其個人喜好與生活習慣，將其嚮往的居家風格—北歐風與工業風，藉由設計師的發想與巧思揉合進居家環境裡，營造有別於以往的現代簡約質感，同時讓舒適與放鬆的設計語彙，輕鬆滿溢整個居家空間。

孫馷涔總監重視屋主的需求與感受，將屋主喜歡的風格做完美統合，透過空間中的裝飾陳列安排，以細膩的構思方向著手，利用灰藍色調的質感開展鋪陳，讓客廳的公共區域有著靜謐和諧的光環，增添家人們心靈上的舒適與安逸感，在細節的部分，以深、淺色系的色調配置方式，在視覺上為空間達到收斂的效果。

另外，再以黃色系的抱枕物件，讓視覺增加活潑元素，為空間點綴不同的氣息外，也注入一股欣欣向榮的活力氛圍。置於客廳的兔子模型擺飾，也以其可愛的外型構造，賦予空間可愛親切的語彙，讓家人與空間的美好關係能夠輕易地連結在一起。

在臥房的空間裡，除了考量家庭成員的使用習慣與需求外，孫馷涔總監為了讓整體空間達到風格的一致性，在軟裝設計的選擇上，除去過多鮮豔的色彩，選擇以黑、白色系為主，或是搭配素雅的大地色系，在視覺上呈現單純樸實的樣貌，讓人能夠真正的在臥房裡放鬆休息，塑造寧靜安和的舒適質感，將愜意的舒心感瀰漫整個臥房之中。

從與屋主的溝通、風格上的界定、預算上的考量，這些都是孫馷涔總監在前期時必須與屋主達成的重要共識，然而不管是燈飾、窗簾、地毯、花瓶、桌子、椅子、其他物件擺飾，每個裝飾陳列都有其考量，例如沙發的選擇，以屋主喜歡的觸感佳、易清潔的材質為主；油漆的色調呈現，以屋主崇尚的北歐與工業風色系為空間鋪成。

然而，全室軟裝設計上不只是要滿足屋主的舒適要求、視覺風格，更要讓屋主能從中一同參與，進而讓居家環境不只是放鬆的空間場域，更擁有深具成就感的象徵意義，讓屋主不只沉浸於居家的美好歸屬感，進一步賦予與孫馷涔總監一同創造的情感連結記憶。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期