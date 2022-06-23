設計逛大街／幻化百年的美式風格居家

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀】

成立於2005年的達森家居引進多個全球高品質家具家飾品牌，旗下品牌風格多元、產品眾多，風格涵蓋英式古典、美式現代、質樸實木、美式鄉村風、美式輕工業風、好萊塢摩登設計、海岸風格及法式風格一應俱全。

達森家居位於台北市內湖區新湖三路的偌大展場中，展示著兩大美式家具品牌 ETHAN ALLEN 伊莎艾倫和 Stickley 斯蒂克利，秉持著對美式居家風格的熱愛，除了彰顯對於熱愛美式家具的客層提供完整的美式家具設計，也讓對於家具質感特別要求的設計師及業主擁有更安心、良好的服務及產品。

達森家居旗下品牌風格多元、產品眾多，風格涵蓋英式古典、美式現代、質樸實木、美式鄉村風、美式輕工業風、好萊塢摩登設計、海岸風格及法式風格一應俱全。

風格多元 文化兼容

獨家代理美式家具領導品牌 ETHAN ALLEN 伊莎艾倫，它的設計風格涵蓋英法式古典、美式現代、美式鄉村及海岸休閒系。1932年創立至今已有88年歷史，是全球最具知名度的美式經典家具品牌，提供豐富的產品線與風格組合，涵蓋從室內、室外，家具到配件及寢具用品等所有產品。

美式家具領導品牌 ETHAN ALLEN 伊莎艾倫，1932年創立至今已有88年歷史，是全球最具知名度的美式經典家具品牌。

伊莎艾倫多元化的設計風貌，以嚴格的生產標準，伊莎艾倫仍然堅持在北美洲生產超過70%的家具，並秉持著「負擔得起的奢華」理念，提供合理價位的美式居家選擇。伊莎艾倫美式居家的核心理念包含了不受限於任何一種制式風格，伊莎艾倫家具之美在於自由搭配自己喜愛的居家氛圍；再者提供最完整的、一站購足的居家整合方案，以及注重環境永續發展，並致力於降低家具製程中對全球環境的影響。

美國工藝運動領導

百年居家品牌

而另一個超過百年的美式居家品牌 STICKLEY 斯蒂克利，總部位於美國紐約州，以美國製造為核心的美式家具品牌，斯蒂克利專注於製造可以代代相傳、足以傳世的家具。美國人對斯蒂克利這個百年家具品牌，一點都不陌生，因為自該品牌於1900年創立以來，便以製造高品質的頂級實木家具著稱，品牌歷史久遠，並且在美國家具界擁有極為深遠的影響力。直至今日，斯蒂克利對精緻手工藝術的堅持和追求，絲毫未變。

超過百年的美式居家品牌 STICKLEY 斯蒂克利，以美國製造為核心的美式家具品牌，專注於製造可以代代相傳、足以傳世的家具。

斯蒂克利的歷史始於三個字：「Als Ik Kan 盡我所能」。自1900年以來，這句來自古老比利時的佛蘭德工匠一詞便一直是斯蒂克利的美式工藝核心，這句同時也是著名荷蘭黃金時期大師級畫家范艾克的創作銘言。斯蒂克利美式家具創辦人古斯塔夫·斯蒂克利 Gustav Stickley，同時也是美國工藝美術運動的領導人物，在其產品上標了這句話，以保證斯蒂克利家具的最高品質。

斯蒂克利 Stickley 美式家具創辦人古斯塔夫·斯蒂克利 Gustav Stickley，同時也是美國工藝美術運動的領導人物，在產品上皆標上古老比利時工匠一詞「Als Ik Kan 盡我所能」這句話，以保證斯蒂克利家具的最高品質。

因此，達森家居引進美國兩大家具品牌，風格多元、產品眾多，一應俱全，融合 ETHAN ALLEN 伊莎艾倫風格多元、環境友善的美式家具，以及 STICKLEY 斯蒂克利悠久傳統、卓越工藝，不可動搖的美式居家哲學作為這個家具品牌道德的基石，達森家居提供喜愛美式風格家具的客戶一個完整完善的家居產品展示中心，滿足客戶一站購足的需求及便利性。

達森家居引進美國兩大家具品牌，風格多元、產品眾多，融合多元、環境友善以及悠久傳統、卓越工藝的美式居家哲學作為這個家具品牌的基石。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期