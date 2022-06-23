巨型雕塑《母親》於孟克博物館外揭幕

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Eddie 圖文提供｜White Cube】

土耳其裔英國藝術家崔西·艾敏 (Tracey Emin) 的巨大雕塑《母親》( The Mother ) 現在正在奧斯陸的孟克博物館外展出，這是與她近期在孟克博物館舉辦的大型展覽「崔西·艾敏 / 愛德華·蒙克 – 靈魂的孤獨」做呼應。

這件重18.2噸、高9米的作品座落在奧斯陸的孟克碼頭邊，強調女性形像是脆弱的，但也是保護者和性感的存在；是個從遠處在陸地和水上可以看到的女性氣質和母性的英雄紀念碑。

藝術家 Tracey Emin, 母親 The Mother, 2022 Photo: Harry Weller
藝術家 Tracey Emin, 母親 The Mother, 2022 Photo: Harry Weller

崔西提到，《母親》像獅身人面像一樣坐著，等待潮汐並眺望著大海——像是保護著藝術家孟克的故鄉。她迎接所有的自然生物。她也是孟克靈魂的伙伴。

藝術家 Tracey Emin 五月底才為題為「我為你而躺在這裡」長6米的作品，選在英國愛丁堡古老山毛櫸樹林中揭幕，作為雕塑的背景。‘Tracey Emin: I Lay Here For You' 2022 at Jupiter Artland © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2020. Photo © Keith Hunter. Courtesy Jupiter Artland.
藝術家 Tracey Emin 五月底才為題為「我為你而躺在這裡」長6米的作品，選在英國愛丁堡古老山毛櫸樹林中揭幕，作為雕塑的背景。‘Tracey Emin: I Lay Here For You' 2022 at Jupiter Artland © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2020. Photo © Keith Hunter. Courtesy Jupiter Artland.

賽普勒斯土耳其裔的英國藝術家 Tracey Emin 富有表現力和發自內心的藝術是一種揭示，處理個人經歷和高度的情感狀態。她的作品坦率而親密，但在相關性方面具有普遍性，她的作品借鑒了愛、慾望、失落和悲傷等基本主題，通過探索自我探索揭示了「女人」和「自我」的細微差別。「最美麗的事物是真實的，即使看起來真的很痛苦」，藝術家如此表達她的創作理念。

英國藝術家 Tracey Emin. Photo by Naomi Rea.
英國藝術家 Tracey Emin. Photo by Naomi Rea.

Tracey Emin 的9米高雕塑 The Mother 在2022年6月揭幕之前抵達奧斯陸。經過複雜的焊接工藝，包括將142塊青銅在8,000多個小時內分成五個部分，這件重18.2噸的雕塑從倫敦乘船運往挪威。這座具有紀念意義的作品現在正處於焊接和銅綠化的最後階段，準備安裝在英格·孟克的碼頭。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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