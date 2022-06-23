簡約不簡單 以潮流場域書寫型男日誌

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜雲邑設計】

有人說空間設計猶如微型建築的縮影，本案設計師則將這句話背後隱藏的美學精神展現的淋漓盡致。

因為工作關係長年旅居國外的男主人，一年到頭回台灣的時間並不算多，因此對於住家的要求非常明確，相較於機能，更在乎格局、建材與色調的搭配，雲邑設計於是綜合這些元素，並揉入業主的生活習慣，創造出氣質獨到的都會型男居所。

自在格局構建悠閒生活

打從一進門開始，就可以立刻感覺到整體場域絲毫不拖泥帶水的俐落風格，首先映入眼簾的是開放式的餐廚區，應業主要求特意選用可容納多人同時入座用餐的實木長桌與裝設獨立中島，且紅酒冰箱與相關電器設備一應俱全，加上小而精緻的廚房，方便男主人隨時料理拿手好菜與親朋好友一起享用，彰顯其熱情好客的性格。

客廳位在餐廚區對面，地坪鋪設少見的120 x 240大片淺灰色薄板磁磚，與同色系的大理石電視牆及中島外立面形成巧妙呼應，帶出沉穩大器的居家氛圍，也與男主人講究時尚美學的個性若合符節。

包含沙發、茶几、邊桌等家具都由國外進口，外觀線條雖然簡單卻相當耐看，隱約散發低調奢華的優雅氣勢。沙發後牆看似留白，其實是騰出充裕空間供業主未來擺放心愛的畫作或藝術品，所以設計師在天花裝設進口特殊軌道燈，能夠隨意調整投射方向，廣泛的照明廣度讓藝品更顯美觀。

客廳後方為多功能房，房內除了書桌外也規劃臥榻，平日可視需求當成書房或客房使用，創造出更多元的實用機能，並且房內延續公領域的簡約風，沒有多餘的造型與色彩，將設計重心回歸到人與空間的互動。值得一提的是，這間房間安排了兩個出入口，一處位於客廳電視牆旁，另一處位在中島對面，藉由這樣的設計，保持動線的靈活性，當兩扇門片敞開時，也順勢營造尤為寬敞通透的視覺效果。而多功能房與厚實的中島恰似兩個方正的建築量體坐落於房子的中央位置，進一步強化了空間的結構感受。

專屬一人的浪漫與遐想

順著多功能房旁的廊道繼續往前走就來到主臥室，與客廳相比，臥室的氣氛顯然更加個人化，地坪鋪材改用深色木地板，一張黑色皮質的單人椅靜靜佇立在角落，配合立燈發散的暖黃光線，形塑儘管靜謐平和卻男人味十足的古典浪漫情懷，至於床鋪則採用可輕鬆調整起伏角度的進口電動床，床頭板另以深棕色牛皮包覆修飾，在白色木百葉引入的溫柔光線襯托下，將舒適與享受兩個單詞作出最佳詮釋。

主臥室內的更衣室絕對是一大亮點，隱藏在住家的最深處，有別於室內其他區域的灰、白、木紋色調，更衣室採用全套訂購自B&B ITALIA的頂級衣櫃，亮麗的橘色讓人直接聯想到愛馬仕的精品印象，賦予這個小空間極為豐富活潑的立體層次感，某方面來說也象徵著男主人外冷內熱的人格特質，唯有不斷深入探索挖掘，才能看到他的心乃至空間的秘密。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期