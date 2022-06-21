搭起自然系曲面帳篷 打造露營系家屋

【撰文｜rippling 圖片提供｜太硯設計】

一個爸爸帶兩個國小生的三口之家，可以是什麼樣子的呢？隨著孩子們的茁茁生長，可愛小家庭從一體式的依偎共眠，逐漸轉向各自獨立的階段，太硯設計巧妙以露營為主題，為大人小孩在三房兩衛新家屋中，創造了既延續互動共享的安全親密性，又具備個體私有場域的新生活型態空間。

進門的圓弧儲藏室指引動線，走向這個帳篷家屋。

內部空間視線穿透。

曲面木紋天花 打造搭棚意象

說起露營，就必要有公私帳篷——於是住家的公領域即以共有的公共帳篷呈現，而家庭裡成員各自的私人空間，也以私人眠帳延續主題概念。在客廳，天花板便由弧線曲面展現搭棚意象，此舉不僅添增主題趣味，更藉此解決低樑造成的壓迫感受，往窗邊傾斜的設計更削弱了原先陡降的高低落差，讓空間顯得平順和諧。而後者，在每個房間塗以不同顏色，以童趣形式暗示個人帳篷的專屬私密性。

公領域天花板以弧線曲面呈現搭篷意象，除了彰顯主題，更具有機能性。

露營概念與大自然緊密相連。除了天花板的木紋膠膜表面，與大開窗引入的日光添增戶外自然元素，設計師為電視牆面設計的裸露紅磚牆，以及帶岩石色系的樂土牆面，都讓人想到自然，並且藉此滿足屋主一家嚮往的工業風格。

裸露紅磚電視牆，賦予屋主一家嚮往的工業風格。

紅磚鐵件與樂土 滿足個性工業風想望

設計師表示，小巧的空間倘若使用重工業元素，對日常而言太顯壓迫，於是他採用僅有一公分的舊紅磚水切薄片，以直線砌法讓視覺能秩序化地輕盈向上拉伸，再加上同樣輕薄的白色訂做鐵件、白色吊扇，使整體隱有工業氛圍卻不過度厚重。而灰色樂土牆面、仿清水模質地的地磚，同樣為這個暗指戶外公共帳篷的公領域空間，染上工業風色彩。

紅磚、鐵件、吊扇、樂土與仿清水模地磚，為公領域空間帶來工業風色彩。

工業元素不止步於客廳，而是在視線穿透的空間中，延伸到餐桌上兩盞垂掛的重工業吊燈。在這裡，為了能成就一個平日晚間爸爸邊督導子女課業邊煮飯的廚房，設計師不僅擴大此處面積，更打掉舊有牆面，創造一個完整的開放性餐廚空間。

工業元素在視線穿透的空間中，延伸到餐桌上兩盞工業風吊燈。

善用設計巧思 體貼各領域需求

餐廚區天花板除了沿用客廳的木紋曲面概念，設計師更以具活潑趣味的折疊作為大樑與餐櫥區的界定，以及大片弧面的收尾。魚骨拼木地板為空間帶來山海的活潑動勢，並與工業風元素相搭配呼應。

折疊天花板與魚骨拼木地板為空間帶來活潑感受。

童趣與動態在公領域流動，進到了私密的房間區，則回歸理性平穩的節奏。無論是黑綠的父親房、天藍兒子房或粉色女兒房，皆運用一字型直鋪木地板、白色牆面與單色家具，以減少視覺刺激、提供平靜感受，體現設計師在細節上的貼心。

房間區回歸理性平穩的節奏。

一字型直鋪木地板、白色牆面搭配單色家具，營造平靜低刺激的休息空間。

除此之外，設計師對細節的觀照與設計巧思在本案隨處可見——進門原始結構的突兀柱體，改為能指引動線並增添收納空間的圓弧儲藏室、異材質間的留縫設計、電視櫃牆的安全圓角設計、窗邊新添的弧形桌面、天花板光帶等隱藏式或重點照明設計、L型工作檯區的清水模磚面地板、廁所牆面的深藍色填縫等，種種貼心考量相互扣合，最終使這個帳篷之家，成為讓孩子們快樂成長的理想所在。

空間裡種種貼心考量相互扣合，使帳篷之家成為讓孩子們快樂成長的理想所在。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期