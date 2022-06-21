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透視深淺對比 與愛共舞的空間協奏曲

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜富億設計】

曾獲得第二屆普立茲克建築獎的墨西哥建築大師Luis Barragán說過一句話：「建築的生命源於它的美，一個問題如果有不同的解決方法，其中傳遞給使用者情感的就是建築。」建築如此，空間亦如是，缺乏情感的空間規劃，只不過是一個由木頭、石材、玻璃組成的無謂結構。而坐落於台北市的本案，則以愛為基石，在眾人殷殷期待下，透過富億設計的精心修整，勾勒出關於家的美好想像。

貼心設計滿足不同使用者需求

屋主原本居住於市區一樓巷弄內，門口緊臨馬路，考量父親日常活動安全，因此兒女決定另外添購新居，不僅出入方便，同時全家人也能擁有舒適自在的生活環境。由於兩代之間的年紀差異，對於色調氛圍各有偏愛，所以設計師權衡再三後，選用淺色為主，並針對部分區域點綴深色，透過恰如其分的明暗對比，滿足所有人的需求，並且順勢構築更具景深的空間層次。

入口大門旁壁面漆上深灰色，以與厚重門片相呼應，也替進入公領域後即將見到的亮白景象預作緩衝。設計師並沿著兩側牆壁設置高櫃，一部分當鞋櫃，強化收納機能，另一部分回應屋主父親身為虔誠佛教徒，特別安排為禮佛區，在由上而下緩緩灑落的嵌燈光線襯托下，尤顯莊嚴肅穆，讓老人家能夠藉由熟悉的儀式感維繫身心安寧祥和，而設計師還針對禮佛區下方採貼心內凹處理，可供放置禮佛物品之用，無形中令此區常保一塵不染，也是對神佛的尊敬。

客廳格局方正，電視牆選用大片石材拼接鑲嵌而成，彰顯尊榮大器風範，沙發背牆以木作做出凹凸面，演繹極富趣味性的視覺效果，靠窗處一隅壁面塗上靛藍色，透過畫龍點睛的跳色手法賦予公領域活潑生命力，也象徵子女對於老父親的溫柔守候。餐廳為開放式設計，由實木與鐵件共構而成的厚重長型餐桌，不僅與客廳的明朗日光相映成趣，搭配中島與附洗手台的餐櫃，進一步提高了空間實用性，使用餐區搖身一變成為所有家庭成員的聚會社交核心，無論是自家團圓或招待親朋好友，喧鬧的歡聲笑語都會是住家中一幅難以忘懷的溫馨畫面。

體貼入懷讓空間與眾不同

四間臥室分布於客餐廳之間的走道兩旁，主臥室延續公領域的色調對比語彙，床頭使用線條分割的灰色壁布，床尾書桌則配置深木紋的書桌書架輔以白色上櫃，透過視覺上的強烈落差，形塑穩重卻靜謐的迷人情境，並且床頭靠背也能隨意調整角度，讓人以最舒服的角度待在床上放鬆休憩。次臥室走年輕化路線，書桌、衣櫃一應俱全，並藉由木皮、壁布與白色漆面的修飾在實用與美觀之間達到最佳平衡。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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