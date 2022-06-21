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地板權威帶路：戶外木地板 這樣選不踩雷

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜盧森堡 VETEDY 戶外地板、 DASSO 大庄竹地板】

台灣作為海島型國家，並位於副熱帶地區與最大的海陸交界處，不僅潮濕多雨，擁有炎熱的夏季並擁有較為顯著的季節變化。在這塊自然資源豐饒多變的島嶼上，其中到了炎熱夏季，會讓人特別想走出房門，在露台上或庭院裡稍稍吹風透氣，並且賞覽戶外風景。而在這當中，露台大多會希望延續自然感受而使用木地板，地板權威辰邦工程總經理范長春，即特別建議可以如何選擇戶外地板。

印茄木地板池邊步道，與自然融合一體。
印茄木地板池邊步道，與自然融合一體。

范長春表示，由於台灣氣候的緣故，戶外地板易經歷日曬雨淋、熱脹冷縮致使變形，甚至會遇到蟲蛀等問題，於是在木地板材料選擇上，可選用以下兩種：

1. 高油脂、高密度、不易變形的闊葉樹，該種實木材料的硬木特質，能對抗上述的腐朽、變形、蟲蛀等問題。

2. 使用高壓成型的碳化竹板，同樣有上述功能。

以闊葉實木地板而言，范長春即推薦盧森堡VETEDY露台花園木地板。精選自南美洲的巴西紫檀木、印尼太平洋鐵木、非洲紫檀木及緬甸柚木等高度適應極端氣候變化的合法樹種，擁有自然美麗色彩紋理，並適合各種地區與風格。木材只要乾燥、無需浸泡化學防腐或殺蟲藥劑等化學處理，即能耐潮防霉、抗白蟻、防變形，於是能做成安全無毒的環保材料。

盧森堡VETEDY露台花園木地板精選自合法闊葉樹種，擁有自然美麗色彩紋理，並適合各種地區與風格。
盧森堡VETEDY露台花園木地板精選自合法闊葉樹種，擁有自然美麗色彩紋理，並適合各種地區與風格。

該品牌地板甚至擁有專利隱藏式鎖扣系統Softline®，安裝在露台上，或者游泳池旁，不但增添木板對支架的抗力，其能保持空氣流通、充份排水、與木材接觸面積最小、隨木材膨脹與收縮、不會酥化、平順不翹曲的精緻鋪面，更增加美觀性與安全舒適感。甚至，VETEDY提供25年的保固，讓使用者更為安心。

盧森堡VETEDY露台花園巴西紫檀木地板，鋪設在露天游泳池旁，平順不翹曲的精緻鋪面，添增美觀性與安全舒適感。
盧森堡VETEDY露台花園巴西紫檀木地板，鋪設在露天游泳池旁，平順不翹曲的精緻鋪面，添增美觀性與安全舒適感。

除了實木地板之外，范長春表示竹地板同樣能營造自然氛圍，其中大庄DASSO竹地板使用三塊孟宗竹條高壓重組，具有高密度、材質堅硬的特性，並經過碳化，無蟲蛀或防霉問題。另外，更透過分解技術解決天然木質材料吸水膨脹變形等可能，讓這種環保持久，並且安裝便利的自然美麗材質，能成為優良的戶外地板選項。

大庄DASSO竹地板環保耐用、安裝便利，又具有自然活潑的竹紋理，是優良的戶外地板選項。
大庄DASSO竹地板環保耐用、安裝便利，又具有自然活潑的竹紋理，是優良的戶外地板選項。

竹地板與木地板相比，堅硬竹材更為耐磨、直纖維排列於是不易扭曲變形、並有適當彈性能緩和腳的重力，還有吸音特質與零甲醛環保優勢。甚至，其典型的竹節特徵能讓地板外觀更為獨特活潑，另外，竹地板會在環境影響下，從深棕、淺棕至灰色，有機變換色彩，擁有自然趣味。倘若希望維持原色，得以使用木油保養，或者能使用在上有棚架遮擋日曬的露台上，能更有效保持色彩。

06大

大庄DASSO竹地板竹材堅硬耐磨、不易扭曲變形、並有適當彈性能緩和腳的重力，還有吸音特質與零甲醛環保優勢。
大庄DASSO竹地板竹材堅硬耐磨、不易扭曲變形、並有適當彈性能緩和腳的重力，還有吸音特質與零甲醛環保優勢。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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