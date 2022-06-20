快訊

烏克蘭艱難防禦：東部困守與註定的長期消耗戰？

彰化葉家3兄弟瘦到皮包骨 老大昨高燒緊急送醫今傳過世

影／日本75歲前東京都知事遭批「公然性騷擾」 直播畫面曝光引網撻伐

優雅引景 擘劃時尚生活

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜孔婕瑀 圖片提供｜舒杰室內裝修設計】

只有當你有優雅的意念，優雅才有可能自然的出現；出自內在的優雅，就是神性的展現。— 奧修《 奧修著作 》

設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷融會時光、空間與生活的思考，捕捉著光的流動與渲染，透過純粹的白色，使得整個空間的表情處在高雅優美的變化裡，給生活、情感帶來喜悅的感受…。

真正的精緻，不在於浮誇的顏色、材料，而是把關建築環境與室內空間延伸、連貫所遞變的景況、層次，為空間增添更多變化的可能…「鄰近都會區難得綠地以及遠眺山林，如何在室內30坪面積，針對平時多訪客的四口之家，打造明亮、開闊、機能豐富且具時尚感的生活空間，為此次設計的主題重點。」設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷說。

弧線，機能x陳設

影壇上的經典人物、被美國電影學會選為百年來最偉大的女演員第3名奧黛麗‧凱瑟琳‧赫本‧路斯頓（Audrey Kathleen Hepburn-Ruston）曾說：「優雅，是唯一不會褪色的美。」

具時尚品味、個性明快優雅的女主人，在看過設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷許多作品後，發現其設計理念與創意，符合自己喜歡的類型，進而邀請為其設計規劃…「Debby以弧線來打開室內格局、構成家具陳設，巧妙引景入內，是我意想不到的巧思，尤其弧型中島設計，下方隱藏紅酒酒櫃，也替平時喜愛做糕點的女兒，規劃合適的料理機能。」女主人說。

層次，自然x優雅

設計，融入時尚的元素，如：polish質感、天然石材、線板線條、錯落層次，營造出絕對優雅，一方面順應空間，形塑純粹簡單的生活，另一方面兼顧細節精緻與設計連貫整體性。

透過玄關、廚房的長虹玻璃、弧形吧台金屬噴漆、TV主牆亮面石材、廳區地坪拋光銀狐磚…等，再透過孩子們對藝術的展現，作為DECO的部分，如：餐廳牆上的畫作，即是出自女兒之手，在在維妙維肖的呼應室外山林綠景，與優雅時尚生活的種種美好。

30坪空間含3房2廳、更衣室及雙衛浴，設計上必須仔細斟酌，所有機能、動線、景與景的脈絡連續…主臥空間規劃有更衣室、梳妝區、閱讀區、睡眠區及衛浴空間，所有機能與動線都令男女主人相當滿意；男女孩房掌握正值青少年年紀的男、女孩們的想法與個性，設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷表示：「在有限空間中，做最大優化空間的使用機能。」將美學素養挹注創意中，成為生活最佳輔助，也讓屋主與家人在其中的每一分時光，盡享美好幸福…。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

延伸閱讀

新竹縱火／大兒子悲痛趕赴靈堂 面容憔悴癱坐令人鼻酸

浪花拍打腳邊的錯覺！大理石裝修5秘技

「真善美」57年後童星們再團圓 向茱麗安德魯絲致敬

《媽的多重宇宙》一部關於「媽的，你會不會吵架？」的電影

相關新聞

110年度學美．美學 — 校園美感設計實踐計畫

「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」是由教育部指導、台灣設計研究院主辦，為台灣史上設計與教育體系的首度合作，獲得國際設計大獎肯定。旨在協助國小、國中、高中職校，與專業設計團隊合作，以設計思考改造校園環境，落實校園生活中的美感教育，培育國家未來人才，讓設計進入校園—美感教育從孩子的日常生活做起，期望讓更多孩子在充滿美感的環境學習成長。

加州索諾瑪山谷上的一覽無遺——After the Fire, Still Persevering

早在2016年，來自舊金山的業主便委託Mork-Ulnes Architects替他們位於盛產葡萄酒的加州索諾瑪山谷（Sonoma hills）上的一座獨棟別墅周遭加蓋三間建物，以擴大全家人的生活範圍。可惜的是新居完工不久後，北加州就遭遇了歷史上破壞力最大的山火，舊有的別墅被燒成廢墟，但新蓋好的建築由於採用混凝土作為房屋主材料，同時外圍又包覆一層特殊木料。以此與當地的風土環境相呼應，當不幸遇到火災時，這層木料可供燃燒之用以保護內部結構，因此當大火熄滅後，新屋依然完好無損。

優雅引景 擘劃時尚生活

只有當你有優雅的意念，優雅才有可能自然的出現；出自內在的優雅，就是神性的展現。— 奧修《 奧修著作 》 設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷融會時光、空間與生活的思考，捕捉著光的流動與渲染，透過純粹的白色，使得整個空間的表情處在高雅優美的變化裡，給生活、情感帶來喜悅的感受…。

翻玩未來主義的迷幻空間——漳州CONTROL酒吧

喜悅，從來不在我們的掌控之中，而快樂常常都是可以掌控的。我們要掌控，掌控今晚可預測的快樂，掌控今晚去向迷離的旅行，掌控故事流動的方向，掌控未來的方向。 什麽是未來？現在，是過去的未來；未來，是現在的未來。寸匠熊貓NANA基於CONTROL品牌概念，提取漳州的城市精神，以極具機械感，科技感，未來感的空間體驗，詮釋專屬於CONTROL的酒文化。

布沙發清潔──沒做「這些事」你的沙發絕對被洗壞

在購買沙發時，總是要考慮很多很多問題，在萬中選一之下，挑到了自己滿意的沙發後，每天一回到家不想把髒污帶到床上，所以就把自己丟在沙發上，耍廢滑手機吃零食樣樣來，長久之下，沙發也暗藏了許多細菌、灰塵、塵蟎，累積多了可能會造成過敏、皮膚搔癢，所以接下來所需要面臨的問題就是如何清潔沙發。

文人名邸 雋永傳承——Timeless Design Aesthetics

在城市的經典地段曖曖含光，成為一幢足以傳世的名邸。 本案位於城市知名人文與多元文化匯集之地，業主喜愛素雅文人風格，繽紛設計團隊特別在材質挑選與軟裝配件上著墨，打造出富含文人雅緻逸趣並擁有繽紛設計風格的一件作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。