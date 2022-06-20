優雅引景 擘劃時尚生活

【撰文｜孔婕瑀 圖片提供｜舒杰室內裝修設計】

只有當你有優雅的意念，優雅才有可能自然的出現；出自內在的優雅，就是神性的展現。— 奧修《 奧修著作 》

設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷融會時光、空間與生活的思考，捕捉著光的流動與渲染，透過純粹的白色，使得整個空間的表情處在高雅優美的變化裡，給生活、情感帶來喜悅的感受…。

真正的精緻，不在於浮誇的顏色、材料，而是把關建築環境與室內空間延伸、連貫所遞變的景況、層次，為空間增添更多變化的可能…「鄰近都會區難得綠地以及遠眺山林，如何在室內30坪面積，針對平時多訪客的四口之家，打造明亮、開闊、機能豐富且具時尚感的生活空間，為此次設計的主題重點。」設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷說。

弧線，機能x陳設

影壇上的經典人物、被美國電影學會選為百年來最偉大的女演員第3名奧黛麗‧凱瑟琳‧赫本‧路斯頓（Audrey Kathleen Hepburn-Ruston）曾說：「優雅，是唯一不會褪色的美。」

具時尚品味、個性明快優雅的女主人，在看過設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷許多作品後，發現其設計理念與創意，符合自己喜歡的類型，進而邀請為其設計規劃…「Debby以弧線來打開室內格局、構成家具陳設，巧妙引景入內，是我意想不到的巧思，尤其弧型中島設計，下方隱藏紅酒酒櫃，也替平時喜愛做糕點的女兒，規劃合適的料理機能。」女主人說。

層次，自然x優雅

設計，融入時尚的元素，如：polish質感、天然石材、線板線條、錯落層次，營造出絕對優雅，一方面順應空間，形塑純粹簡單的生活，另一方面兼顧細節精緻與設計連貫整體性。

透過玄關、廚房的長虹玻璃、弧形吧台金屬噴漆、TV主牆亮面石材、廳區地坪拋光銀狐磚…等，再透過孩子們對藝術的展現，作為DECO的部分，如：餐廳牆上的畫作，即是出自女兒之手，在在維妙維肖的呼應室外山林綠景，與優雅時尚生活的種種美好。

30坪空間含3房2廳、更衣室及雙衛浴，設計上必須仔細斟酌，所有機能、動線、景與景的脈絡連續…主臥空間規劃有更衣室、梳妝區、閱讀區、睡眠區及衛浴空間，所有機能與動線都令男女主人相當滿意；男女孩房掌握正值青少年年紀的男、女孩們的想法與個性，設計狂小姐Debby Chen 陳琬婷表示：「在有限空間中，做最大優化空間的使用機能。」將美學素養挹注創意中，成為生活最佳輔助，也讓屋主與家人在其中的每一分時光，盡享美好幸福…。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期