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翻玩未來主義的迷幻空間——漳州CONTROL酒吧

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Angel 設計公司｜寸匠熊貓 圖文提供｜ZZ Media 最傳媒】

喜悅，從來不在我們的掌控之中，而快樂常常都是可以掌控的。我們要掌控，掌控今晚可預測的快樂，掌控今晚去向迷離的旅行，掌控故事流動的方向，掌控未來的方向。

什麽是未來？現在，是過去的未來；未來，是現在的未來。寸匠熊貓NANA基於CONTROL品牌概念，提取漳州的城市精神，以極具機械感，科技感，未來感的空間體驗，詮釋專屬於CONTROL的酒文化。

自定義酒吧空間視覺

CONTROL酒吧設計團隊，將源自未來主義的粗野、先鋒、無畏的美感，通過藝術感與科技力構築的室內場景加以體現。營造出身處未來世界的空間錯覺。設計從建築外立面開始發力，將扭曲若水的網路轉譯為建築的一部分，二維的牆面帶出三維的視覺體驗，從而把商業的普通立面轉變成一座極具美感的雕塑。

為商業提供更加積極的視覺吸引力，吸引著來往消費者的眼球，進一步吸引消費者進入空間促進消費。
為商業提供更加積極的視覺吸引力，吸引著來往消費者的眼球，進一步吸引消費者進入空間促進消費。

整個空間打破所有框架和定義，從建築立面到室內空間，無處不在的圓潤曲線與網格，讓整個空間充盈著現代化的數字氛圍。除此之外，無論是玄關處的太空人，還是大吧台的 「孕育中的人類」，都是專門為CONTROL創作的。除了增加空間的辨識度之外，也是為消費者提供「打卡位」，消費者可以裝置為背景拍照發布於社交平台，吸引更多其他年輕的獵奇客群。

如同未來主義繪畫一般，在室內設計上我們也試圖呈現具有動感美學的空間，利用有機的曲線，變幻的光線，帶來多感官沈浸式的空間體驗。

光與色彩是空間的主題。燈光可以根據不同的音樂風格、場景需求改變顏色和閃爍的頻率，也最大限度兼顧不同的消費人群。當燈光反射至不銹鋼牆面，整個光線遍布空間各個角落，空間體驗也轉變成為完整沈浸式體驗，整個空間賦予一種由光線、色彩帶來的變換與動感。

時間已於昨日停滯

無論何種設計方式，都需要從商業命題出發去呈現一種簡單的狀態。讓時間在此停止，讓消費者願意在空間內更長時間地停留，讓來過的消費者願意再次前往甚至引流。從而營造高黏性的商業空間。

為了滿足這一目的，首先需要滿足新時代背景生活方式的場所認同感和歸屬感，在設計之初，考慮功能、運營、場景的極致化，以CONTROL（掌握）未來為核心進行空間設計之餘，我們也進行了品牌方面的設計。品牌設計上我們沿用了空間設計中的迷離、先鋒、科幻之感，不同紋理材質、高飽和色彩、輔以各類復古科技元素，呈現同空間知行合一的視覺感染力。

空間設計與品牌設計進行通力合作，讓消費者在滿足基層的應用、心理（體驗感）層面之外，還從社會層面給消費者帶來的社會身份認同感（財富、地位、成就）與社會身份歸屬感（階層、族群、社交）。從而驅動消費者對品牌從認同到喜歡乃至忠誠的核心驅動力。

CONTROL酒吧設計師-寸匠熊貓NANA
CONTROL酒吧設計師-寸匠熊貓NANA

項目名稱：Control

主要功能：威士忌酒吧

項目地點：漳州

首席設計師: 林嘉誠 蔡泫娜

設計公司: 寸匠熊貓

設計時間：2021年3月

完工時間：2021年11月

項目面積：300平方米

項目攝影：納信 羽視覺

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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