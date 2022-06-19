布沙發清潔──沒做「這些事」你的沙發絕對被洗壞

【文字整輯｜Chong Yee Ling 圖文提供｜沙發先生家居】

在購買沙發時，總是要考慮很多很多問題，在萬中選一之下，挑到了自己滿意的沙發後，每天一回到家不想把髒污帶到床上，所以就把自己丟在沙發上，耍廢滑手機吃零食樣樣來，長久之下，沙發也暗藏了許多細菌、灰塵、塵蟎，累積多了可能會造成過敏、皮膚搔癢，所以接下來所需要面臨的問題就是如何清潔沙發。

皮沙發、布沙發都有各自的優缺點，皮沙發透氣舒適，但清潔保養的程序可能繁瑣一點，布沙發有著花色款式多樣，材質多種可挑選，但遇到髒汙，也是有點頭痛！不要擔心，今天要來跟大家分享布沙發清潔！

布沙發清潔注意項

在決定清潔沙發時，需要先注意一點，沙發的布套是否可以自行拆洗，以及布料的詳細清潔方法，不同的布料有著不同的清潔方式，千萬不能馬虎喔！不然因為錯誤的清潔方式，導致沙發損壞，就得不償失了！接下來分別跟大家說說可拆洗及不可拆洗的清潔方式吧！

米羅沙發

可拆卸的沙發布套

˙布套能否水洗

因應布料的不同，很多布料是不能水洗的，在購買的時候一定要詢問店家，自己買的布沙發是否可以水洗，不能水洗的布料需要利用乾洗的方式清潔，不然等你發現布套在下水之後發生退色或縮水的情形時，懊悔的你也恨不得把自己丟進洗衣機裡洗一洗！

˙布套下水前的退色試驗

為了確認布料是否會褪色，可以在清洗前，利用中性清潔劑或洗髮精在布套不明顯的小角測試，如果沒有出現退色的狀況就可以放心地水洗。

˙注意清潔力度

確認布套可以下水後，要注意調整洗衣機水洗的力度，雖然布套的布料材質堅韌，但也不能過度拉扯，以及也不要清洗或浸泡太久，這些NG的清洗方式都會造成布套變形喔！

˙避免太陽直曬

洗完香香的布套，請在通風的地方陰乾，千萬不要放在太陽直曬的地方，這樣可能會讓你的布套不得不脫下它那鮮豔的皮色！

雙功能沙發

不可拆卸的沙發布套

˙沙發日常保養清潔

平常可以利用黏貼式滾輪和吸塵器清潔沙發上的毛髮碎屑和灰塵，尤其是扶手及隙縫，最容易藏汙納垢了！

˙清理沙發上的液體

不小心把飲料、液體等灑在沙發時，第一時間先拿出乾抹布或衛生紙擦拭，並輕輕按壓把水分吸乾，如果是過一陣子才發現，可以利用吹風機輔助。

˙泡泡清潔髒汙

想要清潔布沙發上的污漬，可以將洗碗精混合水，攪拌後產生泡沫，把泡泡塗抹在污漬上2~3分鐘，再拿不會滴水的濕抹布擦拭就完成了，也可以利用市售的沙發清潔劑對付更頑強的髒污。

˙小蘇打粉清潔

因為環境潮濕以及長時間使用讓沙發沾染汗濕，導致沙發摸起來黏膩、有異味，這時候可以拿出小蘇打粉，均勻的灑在沙發上5~10分鐘，再使用吸塵器吸乾淨，就大功告成囉！

˙專業的沙發清潔

平時的保養及清潔可能還是會存在自己沒留意的地方，想要更好的清潔沙發，可以讓專業的沙發清潔到府幫沙發洗澎澎，半年至一年清潔一次就可以了，清潔的時間在二到三小時左右，在年末大掃除時，也讓心愛的沙發一起煥然一新吧！

布沙發的刻板觀念

我們很常聽到一些對於布沙發的偏見，布面不透氣，坐起來會悶熱燥熱，以及容易留下髒污，不好清潔！今天讓沙發先生家居來幫你打破這些觀念，我們有提供涼感貓抓布及頂級涼感布，坐起來舒適涼感不悶熱，而且防潑水、防貓抓、耐髒汙、好清潔喔！看到這裡，如果對於涼感系列布沙發有大大的興趣，歡迎直接到離你最近的分館參觀看看喔！

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期