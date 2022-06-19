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文人名邸 雋永傳承——Timeless Design Aesthetics

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Angel Li 圖文提供｜繽紛設計L'atelier Fantasia】

在城市的經典地段曖曖含光，成為一幢足以傳世的名邸。

本案位於城市知名人文與多元文化匯集之地，業主喜愛素雅文人風格，繽紛設計團隊特別在材質挑選與軟裝配件上著墨，打造出富含文人雅緻逸趣並擁有繽紛設計風格的一件作品。

沉穩與繽紛共存的世外桃源

住宅案件的地段往往反映了屋主的性格與喜好，本案位於該城市富有文人色彩以及多元文化融合的地段，屋主偏愛簡約素雅且富有特色的風格。繽紛設計團隊分工用設計與軟裝團隊達到業主客製化的需求將設計、軟裝、工程等錯綜複雜的細節整合，為業主打造獨一無二的優雅空間。

繽紛設計以新古典為基本架構，拿捏現代簡練的比例，並運用和煦主色調為基調，將殖民風格藤編運用電視機櫃上，讓電視機櫃也形成一處悠閒的端景，融合了有機線條與Bocci燈具，打造出優雅和諧中的當代活潑氣息。

端景優雅成空間重點元素。
端景優雅成空間重點元素。

本案為60坪上下的中大坪數案件，透過設計團隊巧手規劃出三大套房的配置。從一入玄關開始的鏡面設計，開啟了大宅氣勢，客廳整體低色度的空間設計也讓視覺更加放大；整片落地窗的先天優勢，引入自然光源，為宅邸帶來世外桃源一般的幽靜氣息。設計團隊將餐廳與廚房之間規劃為一道玻璃門，透過視覺的穿透性，擴大了空間感。

玻璃門為空間帶來清透感。
玻璃門為空間帶來清透感。

餐廳的主燈採用Bocci吊燈為一大特色，點綴整體空間。Bocci吊燈是創意與工藝的結合，以藍綠色系的吊燈呼應客廳藍色系沙發，藍、綠、黃跳色玻璃球使整體空間增添活潑、鮮明的氛圍。和諧的色彩組合、懸掛高低的韻律感、精準的比例，呈現此燈具的獨特面貌，與空間和諧相襯，也成為客餐廳的視覺中心。

引入自然落地光源，與Bocci吊燈相呼應。
引入自然落地光源，與Bocci吊燈相呼應。

不同色調組合突顯多元空間特質

除了公共區域以外，本案件中的每間臥室都別具特色，主臥以米色調為主，主臥衛浴以白色為基底，搭配金色五金與黑白拼貼磁磚及大理石材的選用，展現雅緻大氣風格。

主臥室以米色系為基底，增添雅趣。
主臥室以米色系為基底，增添雅趣。

金銅風格五金形塑空間質感。
金銅風格五金形塑空間質感。

另外兩間臥室以藍色與粉色為基調，展現出孩子們的個性，浴室細節也在磁磚與石材的選用上嶄露無疑，充滿年輕趣味。

石材與地磚的搭配，兼備精緻優雅與清透活潑感。
石材與地磚的搭配，兼備精緻優雅與清透活潑感。

本案私人空間的多樣風格一如其坐落的區域，多元融合，風貌並存。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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