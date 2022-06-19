徜徉在綠意悠閒中的發呆小日子——Meet Bali at Home

【撰文｜王程瀚 圖文提供｜陳真】

身為momo台赫赫有名的購物專家，陳真不僅在銷售工作上講求快狠準，竭盡全力讓廠商與消費者達到雙贏局面，在回歸個人生活時，同樣擇善固執，決定要將自己最喜愛的渡假風格與住家相結合，即使為此耗費超出預期的心力也在所不惜，所幸因為她的強烈堅持，最後才能創造出讓全家人，包含造訪親朋好友全都感到無比驚豔的舒適空間。

尋覓心目中的夢想之家

「過往其實我習慣住大樓高樓層，偏愛歐式鄉村風的氛圍，但是隨著孩子們逐漸長大，希望能夠給予他們更開闊的活動空間，所以近幾年我跟先生開始想換房子，主要考量的目標有幾點，首先因為兒子是游泳校隊，經常需要下水練習，但以前住的地方距離泳池較遠，所以希望能找到公設多樣化，且附設泳池的社區，避免舟車勞頓的困擾，其次必須擁有優美的景觀，最後則是住家得有一個寬敞的陽台或露台，讓全家人隨時都可以走出去透透氣。」陳真非常認真地說明她購屋的標準。

然而要滿足上述三個要求並非易事，經過一段時間的尋覓，總算找到了如今的社區，不僅公設豐富，圖書館、韻律教室、撞球桌球間、KTV、練團室、健身房一應俱全，基地周邊也散佈著綠意盎然的山林，叫人看了就感到心曠神怡，唯一與當初預期不符的就是高樓層物件無法享有面積足夠的對外區域，所謂山不轉路轉，於是陳真乾脆轉變了想法，購入位於一樓的居所，直接享受戶外的大庭院，而真正的改造，現在才要開始。

難得任性 就愛峇里島

不同於過去以鄉村風為主的空間設計，受到疫情無法出國的影響，陳真回想從前每隔2、3個月就要出國旅行，雖然走遍了許多國家，但靜下心來思考，發現自己印象最深刻的旅遊地點始終是峇里島，對於那種悠閒放鬆的生活模式一直念念不忘，因此趁此機會，索性將住家改造成峇里島的樣子，其中的關鍵重點就落在庭院上。

大家聯想到峇里島，首先在腦海中浮現的是什麼東西？應該就是發呆亭吧！陳真也不例外，所以她在與設計師溝通時，就強調一定得在庭院角落設置一座發呆亭，讓她與家人能夠在閒來無事時軟癱在上面消磨時光，由於台灣天候潮濕悶熱，若使用一般木頭，歷經風吹日曬雨淋，恐怕沒多久就要腐爛破損了，因此在與設計團隊討論後，選用進口的加拿大松木，再塗上防水漆，堅硬的木質足以抵擋多變的天氣，而亭子上頭鋪設的茅草也是特別從峇里島原裝進口，為的就是百分百還原當地的休閒環境。

盡情發呆 盡情享受

發呆亭完成了，附近的花花草草也不能馬虎，陳真表示她曾經去過一些大戶人家參觀，雖然對方的庭院塞滿了一大堆植物，但因為沒有經過挑選整理，蠻橫生長的感覺很像是走入傳統花市，儘管乍看之下色彩繽紛，美感卻嫌不足，並且她無法接受尺寸大小不同的花盆隨意放在地上，視覺過於雜亂。所以她專門請來負責規劃101景觀的顧問團隊，參考峇里島的環境，針對發呆亭周圍以石材砌出低矮花台，並在其中種植雞蛋花、芭蕉樹與椰子樹，中間還穿插著12座進口的砂岩燈，在綠意盎然中透著暖光點點，對映著藍天白雲的天高地闊，無論白天黑夜都別有一番浪漫滋味。

而草皮部分，原本陳真想採用真正的綠草加以點綴，但是景觀團隊勸退了她，原因在於除了維護不易，一旦遇到下雨，出現土壤泥濘的情況會使行動更加困難，乾燥時間也會費時更久，於是在諸般考慮下，最後採用了高仿真的人工草坪，中間還混雜著枯黃的草絲，看起來效果同樣逼真，難怪陳真笑著說曾經有鄰居問她為何能將草坪照顧的那麼好？可以說這不啻是對景觀顧問最大的讚譽了。

回家即渡假 悠然感受慢活人生

一直以來，陳真的人生態度就是要嘛不做，要做就執行到底，既然庭園造景已然如此完美，室內空間的佈置當然也要迎頭趕上，為了呼應峇里島的天然氣息，因此她告知設計師除非必要，否則盡量少用鐵件、玻璃等冰冷材料，代之以大量由峇里島進口的柚木家具，並融入竹編、籐編、磁磚等元素，進一步強化住家溫馨自然的生活情調。

位在庭院旁的陽光屋，是陳真與老公經常待的地方，這裡本來是庭院的角落，但陳真覺得庭院不用太大，小巧精緻就足夠，所以將庭院內縮，多出來的空間則併入室內，且內外交界處寬達6.3公尺。

因此設計師在此安裝大片落地玻璃，搭配透明遮光罩，完整引入明亮陽光，加上天花的實木吊扇、籐編吊燈、交叉並列的木梁與仿籐編的壁紙，時光彷彿都停滯了下來，無論在此閱讀、品茶、喝咖啡，或是不發一語的望著窗外，乃至安靜觀賞光影在室內的磐多磨地坪表面的各種折射變化，都是一種難以言喻的暢快享受。

客廳則是屋內的另一個大亮點，米白色布沙發與實木茶几、籐編搖搖椅的組合，叫人彷彿一腳踏入瀰漫東南亞熱帶情懷的高質感渡假民宿，沙發背牆塗上仿水泥漆，並且開鑿了三個壁龕，裡頭各自擺放一些藝品。陳真坦言壁龕造型很隨意，裡面陳列的物品也沒特別意義，但就是這種「無意義」的存在，才突顯了有意義的慢活人生價值。而前方電視牆精心挑選了滿佈芭蕉、龜背芋等植物圖案的壁紙，除了替空間增添活潑生氣之外，壁紙中的植物也都能在庭院中看見，這種內外呼應的設計其實相當有趣，能讓瞭解箇中緣由的人發出會心一笑。

至於餐廳、廚房，也全都使用實木修飾，包含餐桌、餐椅、櫥櫃、窗旁臥榻到流理台門片等，形塑了前後呼應、連綿不斷的慵懶放鬆情懷。陳真對於細節的追求不止於此，主臥室的床鋪大片基座也都是由峇里島進口，起床後移步到一旁的懶骨頭時，視線就可以直接看到戶外庭院，讓人打從清晨甦醒的第一眼就充滿心曠神怡的感受。最終，陳真不是複製了峇里島，而是將貨真價實的峇里島一部分，鉅細靡遺的移植到了台灣。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期