以山嵐為發想 淡水150坪自地自建休閒天倫住宅

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀】

從事傳產外銷的業主，回到自己從小成長的地方，買了一方土地自地自建的綠意莊園，送給自己與家人享受退休生活的閑適之所；三代同堂的四層透天住宅，以新中式的古典奢華風格，與各種不同種類紋理的大理石，完美的拼接，搭配出怡然自得的一方悠悠，典雅大氣的居家風格，讓人有種進駐高級飯店的人文居所。

屋主需求

1. 退休舒適、好整理的居家空間。

2. 有如飯店風格的住家氛圍。

3. 業主傳家的中式古典實木家具需保留。

4. 強化B1與家人互動的娛樂休閒空間機能。

玄關以整片透光的黃玉石，從客廳與玄關古典風格的大理石地板延伸而出，為空間注入一股暖流。

古典現代混搭

一樓接待空間

進入玄關迎接的是一片剔透的黃玉石端景，從新古典風格的大理石地板延伸到天花板，為空間注入一股溫潤暖流。加上客廳四種行雲流水的石材，完美的併接搭配，建構出空間闊氣大方的氛圍，懸空的大理石電視牆與沙發後方有如富山春居的花岡石牆相互呼應，進入餐廳圓拱的天花手搭配圓餐桌以及日本cleanup系統櫥櫃，彰顯出一樓大氣的接待空間機能。

一樓客廳沙發後方有如富山春居的花岡石牆建構出空間闊氣大方的氛圍。

一樓客廳沙發後方有如富山春居的花岡石牆建構出空間闊氣大方的氛圍。

多重機能的B1空間

凝聚家人的娛樂中心

進入地下一樓的娛樂場域，同樣以天然大方的石材吧檯前後規劃出一間以山水皮雕板為背景的棋藝室，以及有如小型電影院的視聽空間，隨著螢幕色調幻化的感應燈條，加上天花以圓弧造形與燈光延伸到吧台的端景，除了中和空間中方正的棱角，也帶出山上方圓之間的自然元素。

地下一樓的視聽小影院以圓弧形的層板層疊延伸，搭配線燈的勾勒，帶出歡愉的家人時光。

往後來到撞球桌的閤家娛樂場域，以左右兩個和室機能空間，在家人傳承古典實木家具的另一個開放式視聽空間旁，是一個有如健身韻律的機能空間，另一邊則是打造成小孩們的遊樂場所。

地下一樓撞球桌的閤家娛樂場域，以左右兩個和室機能空間，一個是健身韻律的機能空間，另一邊則是打造成小孩們的遊樂場所。

因此當部份家人著迷於球賽轉播時，其他家人及孩子們可以在左右的機能空間，也可與戶外的庭院及烤肉區進一步串聯家人的互動。兩邊的和室空間也以整片藝術畫作的古典屏風收合，和面那面的屏風則分別以都會剪影及童趣圖樣配合空間的屬性，整合機能性場域區隔的運用。

撞球桌旁的和室空間以孩子們的遊樂場為主的機能性場所。

地下層的和室空間以整片藝術畫作的古典屏風收合，整合機能性場域區隔的運用。

集大成的自然元素

三樓的世外桃源

無論是家中的任何空間，大自然的元素隨處可見，花卉與蝴蝶的水晶吊燈、山嵐線的飾板，以及大量的石材與木頭紋理的運用及搭配，茶瀑鏡的使用與皮雕板的山水及樹林刻畫、金屬山嵐的符碼等等，都可看出這間淡水小坪頂豪宅古典奢華之外，歸隱自然的閑情逸致，回到人與自然最純粹的生活互動，這些元素在三樓的主臥空間中，更是集大成的運用於空間之中。

三樓主臥空間床板以金屬板勾勒出山嵐的圖示，像是家族生活在山林之間的品牌圖像。

主臥的樓層除了走道以黑白色大理石材拼接勾勒出山的意象，與牆面粗糙自然的砂質塗抹，再以大氣的金屬板折出代表這間宅邸的山嵐圖示，指引著我們進入主臥的空間，門口與主臥電視牆以透光的「天使之星」花岡石材板帶出原有古典奢華的大氣風範。

主臥的樓層走道以黑白石材的拼接勾勒出山的意象，以大氣的金屬板折出代表這間宅邸的山嵐圖像與透光的「天使之星」花岡石板，指引著我們進入主臥的空間。

主臥床背板也以一大片的皮雕板和前方的「天使之星」電視石牆呼應，左右床邊桌上方以珍珠母貝的貝殼板往上延展，在床邊的水晶邊燈的照耀下，閃爍著柔和溫潤的華貴之光，無論是色調還是材質上的運用，都恰到好處，也展現出材質元素最純粹、未過於加工的自然質感。

主臥床邊的珍珠母貝的貝殼飾板細節。

四樓R層的美式鄉村風

自然閑適的家庭聚所

4樓R層的空間，與其他樓層大相逕庭的美式鄉村風格，至高的視野，成為家人們最終悠閑的品一口茶，靜靜的享受戶外大自然的氛圍。

最後來到R層的空間，與其他樓層空間的古典奢華風格大相逕庭，不同於一樓正式餐廳接待空間，悠然自在的餐聚空間，以美式鄉村風格、木紋磚及南洋家具的搭配，成為家族聚會最喜愛的隱密場所，至高的視野，也讓人們有如身處山中仙境的沉浸式空間體驗，成為家人們最終悠閑的坐著，品一口茶，靜靜的享受戶外大自然的氛圍。

R層天花板以工業風格的黑色鐵件與柚木樑條打造美式鄉村的居家氛圍。

新中式的奢華美學

中西新古典的反動

在近年新一代居家風格一面的傾向極簡的北歐風格，蒔築設計以新古典的奢華風格，以適度的拿捏，反轉了人們對於古典中式住家老氣的刻板印象，以材質最純粹的本質，妝點居家的華麗氣勢，同時不失人文溫度的細緻揉合，讓奢華的豪宅居所保有人與人之間、人與自然之間那密切的連結與互動，不是為了奢華而奢華的空間哲學，讓居住的空間更有層次與深度，體現東西方新中式古典精細純粹的風格美學。

電梯中水流意象的皮雕板細部。

豪宅裡的電梯除了給長輩免於上下樓梯的不便，也搭配了水流意象的皮雕板與茶瀑鏡，帶出整體住家的空間風格元素縮影及山嵐線品牌形像。

在這四層樓約150坪的綠地住家，有著偌大的兩千坪庭院草地。兩夫妻退休後，與兩個兒子和孫子們一同生活，含飴弄孫三代同堂，讓寬闊的豪宅滿溢著天倫之趣，加上優雅新古典石材建構的居家設計，一開始其實找了許多的設計師討論無果，最後在蒔築設計兩位設計師在格局上精心的重新調配下，達成符合業主夫妻理想中的規劃。由於業主的參與度高，加上要求要將家裡傳承、富有家人情感的舊家具納入空間設計中調整搭配，也讓設計上的難度更高。

玄關大門前方也以一大片有如山水畫的大理石造景水池，夜間光線透過石材，讓大理石精緻的紋理更顯大氣。

空間中以新中式的風格為主調，結合東西方的古典元素，加上業主的需求，都在考驗著設計師的空間美感。除了室內的空間設計，室外的整體規劃也是一項大工程，除了門口一大片果嶺綠地，玄關大門前方也以一大片有如山水畫的大理石造景水池映入眼簾，夜間光線透過石材，讓大理石精緻的紋理更顯大氣。後院也以乾河流的設計延伸到一顆天外巨石的天然造景，加上與前院草地間的坡道設計成烤肉派對空間的設計，讓一家人享受無盡的天倫之樂時，不乏任何與家人增進情感的機能空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期