110坪雙層診療空間 歡迎光臨安靜銀河系
【撰文｜陳茵茵 圖片提供｜成舍設計】
在110坪的兩層樓空間中，歐宗澤、黃葆儀、薛百涵三位設計師分別將圓弧、宇宙、安靜等元素挹注在環境中，讓空間中處處都能看到既可以呼應Logo的圓弧線條、又能展現出品牌「小宇宙」哲學的細節，且充分將業主喜愛的安靜風格表現出來的設計理念。
歡迎光臨小宇宙
圓形木作大燈採用薄膜天花，就像將發光的星體塞進燈具裡，內凹的深色天花板是浩瀚星河，燈帶滾邊則是圍繞行星的環，壁面鵝黃色的塗料帶有深淺不一的花色，猶如銀河系中的塵埃，而一旁是金屬美耐板的接待櫃體，彷彿述說著：「歡迎光臨小宇宙！」
門框與天花板也可以看見帶有折射特性的材質，在燈帶的照明下揭開銀河系的神秘面紗，層層遞進的格局規劃勾起客人的好奇心，消弭牙醫看診的緊張心情，遠處端景則再次看見品牌Logo線條，由此處前往更精采、更開闊的二樓銀河系。
置身在銀河系中
成人專區的天花與壁面選用較低彩度的色調作為基底，運用家具做一點色彩上的點綴，空間中可以看見許多圓弧與燈帶的交互運用，將品牌Logo放大設置在牆壁上，並在旁側規劃出小吧台，黑色的圓形在一片亮白色的壁面上形成黑洞般的強烈印象，壁燈與吊燈也同樣選擇圓體外型，就像置身在銀河系中，充滿許多小行星。
諮詢室位在二樓正中央，空間分配上也帶有流線感的造型，搭上玻璃片以及地板的藍色燈帶，替空間增添一點科技絢麗感，就連軟裝藍色椅子也選擇像是外星人形象的造型，讓銀河系中充滿許多創意設計的可能性。
於是所有療程能夠有條不紊的進行下去，進而達到守護社區民眾牙齒健康的目標。
LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言