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110坪雙層診療空間 歡迎光臨安靜銀河系

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
小宇宙牙醫診所的設計靈感擷取自品牌Logo，整體空間的呈現就像是一座活躍不已的銀河系。
小宇宙牙醫診所的設計靈感擷取自品牌Logo，整體空間的呈現就像是一座活躍不已的銀河系。

【撰文｜陳茵茵 圖片提供｜成舍設計】

在110坪的兩層樓空間中，歐宗澤、黃葆儀、薛百涵三位設計師分別將圓弧、宇宙、安靜等元素挹注在環境中，讓空間中處處都能看到既可以呼應Logo的圓弧線條、又能展現出品牌「小宇宙」哲學的細節，且充分將業主喜愛的安靜風格表現出來的設計理念。

一樓主要服務現場預約的客人，候診區是參考品牌精神打造出來的小行星。
一樓主要服務現場預約的客人，候診區是參考品牌精神打造出來的小行星。

歡迎光臨小宇宙

圓形木作大燈採用薄膜天花，就像將發光的星體塞進燈具裡，內凹的深色天花板是浩瀚星河，燈帶滾邊則是圍繞行星的環，壁面鵝黃色的塗料帶有深淺不一的花色，猶如銀河系中的塵埃，而一旁是金屬美耐板的接待櫃體，彷彿述說著：「歡迎光臨小宇宙！」

候診區與診間特別打造一條過道，壁面另外做出向內部延伸的漸層燈帶，行經過道時還要脫下鞋子，以營造儀式感。
候診區與診間特別打造一條過道，壁面另外做出向內部延伸的漸層燈帶，行經過道時還要脫下鞋子，以營造儀式感。

門框與天花板也可以看見帶有折射特性的材質，在燈帶的照明下揭開銀河系的神秘面紗，層層遞進的格局規劃勾起客人的好奇心，消弭牙醫看診的緊張心情，遠處端景則再次看見品牌Logo線條，由此處前往更精采、更開闊的二樓銀河系。

二樓則提供預約矯正、兒童牙科、植牙等更為專業的服務項目，因此所需空間也較大，空間色彩主要分為成人專區與兒童專區。
二樓則提供預約矯正、兒童牙科、植牙等更為專業的服務項目，因此所需空間也較大，空間色彩主要分為成人專區與兒童專區。

置身在銀河系中

成人專區的天花與壁面選用較低彩度的色調作為基底，運用家具做一點色彩上的點綴，空間中可以看見許多圓弧與燈帶的交互運用，將品牌Logo放大設置在牆壁上，並在旁側規劃出小吧台，黑色的圓形在一片亮白色的壁面上形成黑洞般的強烈印象，壁燈與吊燈也同樣選擇圓體外型，就像置身在銀河系中，充滿許多小行星。

診療空間
診療空間

隱密的診療空間，周全客人隱私感受。
隱密的診療空間，周全客人隱私感受。

諮詢室位在二樓正中央，空間分配上也帶有流線感的造型，搭上玻璃片以及地板的藍色燈帶，替空間增添一點科技絢麗感，就連軟裝藍色椅子也選擇像是外星人形象的造型，讓銀河系中充滿許多創意設計的可能性。

於是所有療程能夠有條不紊的進行下去，進而達到守護社區民眾牙齒健康的目標。

諮詢室位於二樓正中央，軟裝搭配巧思。
諮詢室位於二樓正中央，軟裝搭配巧思。

兒童專區則採用較亮面的色彩呈現，飽和的顏色可以刺激兒童的視覺，幾何圖形的櫃體、弧形的元素，猶如流星指引的天花燈帶，為兒童專區帶來活潑的環境氣氛。
兒童專區則採用較亮面的色彩呈現，飽和的顏色可以刺激兒童的視覺，幾何圖形的櫃體、弧形的元素，猶如流星指引的天花燈帶，為兒童專區帶來活潑的環境氣氛。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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