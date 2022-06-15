設計逛大街／藍天一隅 農城趣 Blue Sky Town

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Eddie 圖文提供｜車厄設計】

一切的起緣在於設計師來到雲林的大學兼課期間，發現當地舒服居住的地方不多，因此在虎尾地區自己的空間打造一個結合當地文化的特色民宿，提供背包客一個滿滿的文化生活體驗，以半開放式的起居空間與機能配置，提供一個與人交流、互動式的空間特性。

文化元素

設計師藉由課程上的文化結合與田野調查，抽絲剝繭的解構當地的文化元素，融入民宿的生活空間中，以當地的農城人文背景和附近日治時期的空軍訓練基地，在色系上有別於以往用明亮色調建構視覺的空間感，大膽的改以深色空軍藍的「天」結合突顯農業生活的大地色調門片與地板的「地」，勾勒出在地文化的溫度與情懷。

再者以半開放式的起居空間，強化人與空間的角色特性，將空間往後退，突顯人們在場域的重要性，臥榻部份採用上下鋪的設計，保留人與人之間的交流互動;公共空間中也盡可能避免使用過於舒適的沙發和搭配設計師款的椅子，結合半開放式的空間特性，除了加強空間彈性使用上的隨意性，也另一方面展現更多人與人之間互動上的可能及空間上的玩趣特性。

另一方面在田野調查中帶回了許多像是貝殼的蒐集，妝點於環境中的文化產業元素，除了更多在地傳統文化的意象結合，也彰顯民宿中使用在地食材的特色。公共空間中更請來了藝術家創作一個大型的壁畫，點綴出當地的文化特色:虎尾布袋戲館，大水塔，糖廠小火車，除了打卡拍照的空間特色，也再次展現當地的文化特色。

色系與材質

民宿空間除了以深藍色的主色調結合農城的大地色系，另一方面也以金屬線條增加空間的層次，讓空間特性不至於太過傳統，展現出文化與 LOFT 結合的居住風格。除了照明上以純粹的金屬大燈，展現空間的當代感，另一方面以床架鐵件和空間中的深藍色，突顯人與空間的角色對比，使人成為空間中的主角。

除此之外也在浴廁空間改以明亮的白色系色調，提昇空間中的清爽感，讓視覺上的整潔度提昇，加上以局部的碎花磚的運用，創造沐浴時的視覺焦點與空間特色。整體的空間使用 3mm 的 PVC 木地板，除了好清潔又質感好的特性，更有效地提昇空間色系的重點，展現更自然的農業生活氛圍。電視櫃則採用大膽鮮明的大紅色，帶出空間中另一種活躍又不壓迫的空間特性，也與整體空間沉穩的深藍色調帶來更鮮明的空間亮點，加上空間中許多在地的文化特色，賦予居住的人們沉浸式的生活體驗與快速暸解雲林的文化歷史與背景。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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