回溯過去 放眼未來——古樸與先鋒的交匯

【文字整輯｜Chong Yee Ling 設計公司｜ATMOSPHERE Architects 氣象建築 圖文提供｜ZZ Media最傳媒】

回溯

空間略呈方形，有城墻環繞，四面均設城門，城內縱橫交錯，布局有如棋盤，此為龐貝。如果說Pompeii是UMA WANG通過設計對歷史的解構與還原，那麽這個空間則是通過所有素材去試圖回溯這一失落的文明。是致敬，也是回溯歷史後的新生。

隱喻

「肅穆而凝練，古樸而神秘。」

2000年後火山灰之下的斑駁與歷史厚重感，透過空間中環形陣列感的地面磚塊、內壁材質、木質元素的運用得以傳遞。在此肅穆之中，頂光自上穿透室內，落點於地面正中的綠植之上，以此隱喻廢墟之後希望降臨。教堂、神殿，兩千年前充滿敬畏感的古文明氛圍，通過凝練而克制的組合，在此得以再現。

新生

Pompeii系列出現了UMA作品中少有的亮色，以此還原火山灰墜落時的光澤，同時也象征著新生。空間之於此概念，亦在呈現之中給予回望。在整體古樸氛圍的營造之下，穿過環形空間深入其裡，在試衣簾的掩映下，紅色色澤依稀可見。恰如火山爆發時，猩紅而炙熱的瞬間。以此呼應該系列中UMA的喻比，同時色彩的對撞亦為空間帶來更多層次。沿旋轉樓梯拾級而上，光陰由暗轉明，時空隨之叠代變幻。

蝶變

一改樓下的古樸神秘氛圍，台階之上，以銀白兩色主導的空間，豁然拉開了視野的邊界。時空概念在此擁有更為多維的表達，感官在此碰撞、交匯，賦予空間獨特的語言體系。圓形與直線的不銹鋼軌道展示架為視覺動線，有序地串聯起整個空間。

先鋒

hug自誕生之初便肩負著甄選全球獨立設計師作品的使命——將不同優質設計品牌整合其中，乃至hug自有的Merci Beauty。曲面元素的應用在一定程度上中和了銀色所帶來的冰冷，獨屬於hug的品牌藍穿插其中，極具未來與先鋒感。前衛而中性，包容而並蓄。既有西方流行文化中的現代感，也貫穿著來自東方的當代意識。全鋪無影燈膜天花的運用則在最大程度上褪去屬於外界的噪音，讓空間聚焦服飾本身，極大程度上延長了空間的使用周期。克制而純凈，時髦而不傲慢。

項目名稱：hug x UMA WANG全新概念店

項目地點：中國成都

面積：485m²

完成時間：2020年12月

主案設計：Tommy Yu

協同設計：April Lo｜Deniel Hwang

動畫設計：Vivi Lee

主要材料：不銹鋼，藝術塗料

平面設計：一麽多Design

家具提供：YEPOM / Hodays

燈光方案：ArtLuci / Mario Tsai

合作藝術家：Uma Wang / Ziggy Chen / Xander Zhou / SHAW STUDIO / OUDE WAAG

攝影：形在空間攝影｜賀川

文案：SIJIA

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期