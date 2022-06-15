如何挑選沙發？五大祕訣幫你搞定一切

【文字整輯｜Chong Yee Ling 圖文提供｜沙發先生家居】

下班回家，一打開門，看到漂亮又有質感的沙發讓疲憊的心靈受到了安慰，而且舒服服地窩在沙發上放空耍廢滑手機，是人生一大享受的事情。在家裡擺上一套漂亮又舒適的沙發，是一個提升生活品質的方法，所以要如何選到一套適合自己的沙發是一個很重要的議題！

丈量空間

挑選沙發第一步驟，先在要擺放沙發的地方丈量長寬高，有了大概的尺寸概念後，評估沙發旁邊所要擺放茶几、植栽或其他家具所需要預留的空間位置，以及足夠的活動空間。並依照整體空間的大小及家庭生活的人數去選擇兩人座沙發、三人座沙發或是L型沙發，考慮整體環境空間之後，再選擇沙發，可避免空間過於擁擠，感受到壓迫感或是太小讓人感到空虛。

艾利斯沙發

喜愛的風格

沙發的款式有百百種，而風格也有很多樣，像是鄉村、工業、北歐、古典等等，太多選擇讓人都眼花撩亂了，先上網找找自己喜歡的風格吧！了解各種風格是如何搭配沙發和地板、牆壁、裝飾、家具等裝潢，並且在這之中找到自己喜歡的風格！

柏林沙發

沙發顏色

在整體空間中，沙發的顏色也大大引導整體的色調風格，突兀的顏色會讓空間不協調，長期觀看可能也會導致心情不愉悅！所以顏色的搭配是很重要的！通常沒有什麼特別愛好，可以選擇米白、淺灰色、深灰色等百搭顏色，並且讓抱枕作為色彩的跳躍元素，使整體空間有活力卻不沉重。

雙功能沙發

布料材質

沙發材質有分布沙發、貓抓系列、牛皮沙發，布沙發有多種顏色可供挑選，有小孩、寵物的家庭可以選擇貓抓系列，貓抓系列沙發具有抗磨耐抓好清潔等特性。而喜歡透氣有皮革質感的可以選擇皮沙發，皮沙發的材質也分苯染牛皮、半苯染牛皮等。依照自己的生活習慣以及喜好，實際到現場和專業的人員討論並觸摸布料質感，選擇一個真正適合自己的材質布料。

里昂沙發

親自體驗沙發坐感

從網路上看中了一套喜愛的沙發，卻不知道坐起來舒不舒服嗎？請一定要到現場親自坐坐看！讓自己的身體實際感受一下沙發的軟硬度、觸感以及坐椅的深度，用身體、眼睛去體驗沙發的每一處，才會知道自己到底適合什麼樣的沙發，尤其有些沙發具有多功能性，現場試坐才可以體會出沙發的美妙之處。

在挑選自己中意的沙發時，許多人常會有下面這些問題：

。 是否可以運送到府，運費及樓層費用如何計算？

。 舊沙發回收要如何處理？

。 沙發可拆解組裝嗎？

。 家門大小及公寓樓梯是否方便搬運？

。 沙發保固項目及期限？

。 後續沙發如何清潔保養？

以上這些問題，可以記得詢問專業的業務人員，讓自己得到更好的沙發體驗喔！以上這些問題，可以記得詢問專業的業務人員，讓自己得到更好的沙發體驗喔！

體驗館內展示的亞歷山大沙發。

沙發先生家居在北中南都設有分館，百坪的展示館，擁有各式各樣的沙發款式，舒適溫馨的氛圍，以及專業的業務人員能替你解惑，讓你能輕鬆愉悅的體驗各種沙發！歡迎您再了解自己需要什麼樣的沙發後，安排一個下午，到體驗館試躺試坐，一定會是一趟收穫滿滿的沙發體驗之旅！

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期