打造法式沐光 新古典風華

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜工聚設計】

在台中近中科的一間60坪山坡寓所，是一個五口小家庭住了近十年的地方，工聚設計聆聽業主生活需求，為這座新古屋變換格局、添增日常機能，並賦予優雅風格，就讓居住在這裡的一家人，能以朝陽般的清朗美好，迎接每一天晨光。

工聚設計為五口家居空間變換格局、添增日常機能，並賦予優雅風格。
工聚設計為五口家居空間變換格局、添增日常機能，並賦予優雅風格。

色彩與線條形式

呈顯法式優雅新古典

為了達成喜歡新古典風格的女主人心願，設計師為屋裡創造玄關空間。在這裡，除了添增衣帽間外，磁磚地板換成了石材拼花，上方更打造出穹頂天花造型，並且做出線條簡約的拱門造型區隔內外。於是一入門，便能在白色與莫蘭迪灰藍立面、優雅簡約的線板形式中，感受到帶有法式氣息的新古典氛圍。

在玄關處，即以各種元素揭示了新古典風格。
在玄關處，即以各種元素揭示了新古典風格。

進到客廳，最無法忽略的，便是那大片落地窗引入的明亮日光。為了能盡量讓自然日光，照向長長的廊道，設計師不浪費任何開窗面積，並使用蛇行簾延續法式風情。而門口的白色、莫蘭迪灰藍，以及同樣高雅的灰色與米色等，更從牆面、展示櫃延伸到轉角沙發、單人沙發上，讓空間調性顯得和諧。

法式色彩、現代義大利傢俱的加入，讓新古典空間變得更具新穎質感。
法式色彩、現代義大利傢俱的加入，讓新古典空間變得更具新穎質感。

在客廳，設計師特別為業主選擇擁有現代線條的義大利家具、隱有法式風華的未來感音響，為整體的法式新古典風華添增新穎氣息。而原本想要的壁爐，也在設計師巧思下，以電視牆形式呈現，極具浪漫感受，又富有實用機能。

拱門型黑色烤漆電視牆，既提供業主想要的壁爐意象，又兼具實用功能。
拱門型黑色烤漆電視牆，既提供業主想要的壁爐意象，又兼具實用功能。

屋內大樑繁多，為了不讓空間被打亂，於是設計師接續玄關天花板設計概念，巧妙以新古典線版造型天花板，以及電視牆、櫃體維持整體性，而從客廳往後走，狹長廊道上方的高低線版造型，同樣是以風格設計為器，輕巧製造出接續不斷裂的流暢節奏。

以風格完整機能

成就宜人內外廚區

走道中間的餐廚區，不僅在女主人盼望下，改為有熱炒區與中島區的內外廚，設計師更設立隔間牆，與儲藏收納櫃牆、男主人想要的海洋魚缸做整合設計，更使原本垂直侷促的直角形餐廳格局改為直向，讓使用感變得疏朗。另外，廚房門片全數更換為新古典風格線板，搭配灰玻綠鐵框拉門，延續客廳的優雅時尚。而為了安置魚缸的繁複管線，設計師以曲線立面包覆配管，不僅解決問題，也為空間帶來山巒般的變化。

曲線立面不僅解決魚缸管線繁多問題，也為空間帶來變化。
曲線立面不僅解決魚缸管線繁多問題，也為空間帶來變化。

由於本區需要足夠光源，然而在採光稍弱，並有魚缸藍光的限制下，設計師在補足此區的光線的同時，全使用向下照明的燈源，以讓光線維持乾淨簡潔感。另外他在中島上採用Quasar Cosmos吊燈，理性結構線條呈現星空意象，點綴用餐氛圍。

為了不與魚缸搶色，餐廳區燈光以向下照明為主。
為了不與魚缸搶色，餐廳區燈光以向下照明為主。

格局挪移

幻變出大氣度假風臥室

同樣浪漫的，還有帶度假氛圍的主臥室。床頭壓樑以線板層次堆疊修飾銳角，減緩壓迫感，並延續新古典主題，柔和淡雅灰藍線版安上一對壁燈、復刻拉扣的厚床頭片、有古典曲線櫃腳的玫瑰金床頭櫃等，以及寬版超耐磨深色木地板，再再添增經典大氣感受。此中，設計師也貼心為男女主人衣櫥收納空間區別開來，方便日常生活使用。

主臥室以新古典天花板與牆面等元素，營造度假氛圍。
主臥室以新古典天花板與牆面等元素，營造度假氛圍。

要特別一提的是，為了增加女主人的更衣室空間，主臥室便往前挪移，減少小孩房空間；而次主臥則轉變床向並往走道挪移，讓走道露出轉角，所有隔間皆往客廳方向移動，但因為客廳原本即十分寬廣，於是不但沒有影響日常使用，更因此舉大幅改善室內格局。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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