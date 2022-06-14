快訊

WiFi是iPhone耗電元凶？網推1招最省電、遇2狀況才需關閉

中油高雄煉油場工安意外 工人手臂慘遭捲入血肉模糊

確診康復超慘後遺症 20歲餐飲員「聞什麼都是大便味」

用霓虹燈寫下現代宣言 廈門二分之一咖啡

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
2018年，廈門街市上多了一家咖啡店──二分之一。
2018年，廈門街市上多了一家咖啡店──二分之一。

【文字整輯｜Angel 設計公司｜寸匠熊貓NANA團隊 圖文提供｜ZZ Media 最傳媒】

海上花園，萬國建築博物館，世界遺產提名景點……人們給鼓浪嶼添加各種標籤，而絕大多數都展示著人們對這個小小的離島充滿幻想與嚮往。作為設計師的林嘉誠，也期待在不久的將來，二分之一咖啡（鼓浪嶼店）能成為鼓浪嶼的獨特標籤之一。

「二分之一咖啡生活」選擇在廈門市及周邊島嶼開辟分店，「寸匠熊貓」NANA收到業主的設計委託，期待在鼓浪嶼創造一個與周邊自然環境更契合、與當地建築更為貼切的複合空間。

設計師林嘉誠從二分之一咖啡的品牌理念「有趣的人生，一半是山川湖海」出發，空間調性以自然為基底，有機地結合島嶼場地特色，並以多元複合的空間回應了品牌的野心。

二分之一視角的鼓浪嶼。
二分之一視角的鼓浪嶼。

圓頂白晝森林

二分之一咖啡坐落於鼓浪嶼升旗山的大德記浴場，項目的原始基底是一棟19世紀的「德記洋行」的一部分，是有著天然海景的圓頂建築。

浪嶼大德記沙灘旁，顯得自然又和諧，其建築外觀採用簡化的外廊式建築風格，保留大比例的建築形態構成。
浪嶼大德記沙灘旁，顯得自然又和諧，其建築外觀採用簡化的外廊式建築風格，保留大比例的建築形態構成。

小葉榕與光影成空間意象

小島上常見的小葉榕以另一種方式在室內生長開來。主要的鋼結構體系像樹幹一般生長在空間周邊，樹幹伸展出寬廣的“樹冠”覆蓋空間頂部，進而製造出遮蔽和陰影，創造出在濕熱多雨的亞熱帶地區既能遮陽避雨，又能通風散熱的「灰空間」。

樹冠上層層疊疊的葉子，在「陽光」照射下，形成影影綽綽的光投射在地面上。
樹冠上層層疊疊的葉子，在「陽光」照射下，形成影影綽綽的光投射在地面上。

設計師在屋頂的「枝木」間隙中嵌入燈帶，充滿閒適悠然的趣味。
設計師在屋頂的「枝木」間隙中嵌入燈帶，充滿閒適悠然的趣味。

入夜，周邊漸漸被黑暗包裹，二分之一咖啡展現了它的第二個身份。
入夜，周邊漸漸被黑暗包裹，二分之一咖啡展現了它的第二個身份。

黑夜霓虹圍合溫柔森林

白日裡的溫柔森林和現代霓虹燈光摩擦出燦爛的火花，不管是1/2的logo、「樹幹」、還是大大小小的「樹蔭」，都有了更大膽的現代宣言，吸引著夜晚愛好者前來光顧。

在燈光的照耀下，小葉榕般的鋼結構變得更像廈門現存唯一的哥德式教堂——「天主堂」。
在燈光的照耀下，小葉榕般的鋼結構變得更像廈門現存唯一的哥德式教堂——「天主堂」。

樹幹、樹冠轉變成柱、飛扶壁、拱腹、拱肋……哥德式的建築語言，讓空間更具本土性和戲劇感，也正是因其戲劇感才更契合其夜晚的酒吧身份。

設計技巧逐漸成熟是件值得嘉獎的事，但於此同時，也需要迴避強視覺、強氛圍的技術俗套。

設計師林嘉誠給出新生代設計師一個新的切入點，從城市風貌、歷史文化、自然植被出發，為二分之一咖啡 鼓浪嶼店塑造了一個專屬於鼓浪嶼的空間記憶。

項目名稱：二分之一咖啡（鼓浪嶼店）

項目地址：福建廈門

項目面積：250㎡

首席設計師：蔡泫娜 林嘉誠

設計師公司：寸匠熊貓NANA團隊

設計網站：www.cunpanda.com

設計時間：2021.02

完工時間：2021.11

燈光設計：光合共築 Vidlux&Crisman

攝影師：劉星昊_言隅建築空間攝影 羽視覺

首發｜寸匠熊貓NANA：鼓浪嶼的晝與夜

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

延伸閱讀

雄獅旅遊400顆NFT 6月30日開賣 999元就能免費喝咖啡

Nespresso 4款「夏季限量版冰咖啡」上市 萊姆、椰香超獨特 聯名巴西超模推熱帶風情咖啡杯

台灣人才廈門對接會 詳解優惠

飼主確診白汪「獨自在家19天」落寞看鏡頭挖監視器找媽媽55萬人淚崩

相關新聞

用霓虹燈寫下現代宣言 廈門二分之一咖啡

海上花園，萬國建築博物館，世界遺產提名景點……人們給鼓浪嶼添加各種標籤，而絕大多數都展示著人們對這個小小的離島充滿幻想與嚮往。作為設計師的林嘉誠，也期待在不久的將來，二分之一咖啡（鼓浪嶼店）能成為鼓浪嶼的獨特標籤之一。

空間可以比想像中更有趣 讓自家成為度假聖地

疫情反反覆覆，不僅影響了民眾工作與學業的慣常模式，包含娛樂消費行為也大受打擊，甚至連看待居家空間的角度也開始與以往不同，雖然與去年相比，沒有達到三級警戒的嚴重狀態，但依然有不少人選擇居家上班，藉此減少群聚與通勤時跨區的感染問題，加上蠻多學生因為確診或與確診者密切接觸，也必須待在家遠距上課，但如此一來，當生活與工作之間少了明確界線，精神壓力反而倍增。

感受華麗 將湛藍大海的魅力悄悄收進心底：七星潭海景渡假旅店

台灣的東岸，太平洋的西岸，位居海岸線上的花蓮是一座能夠同時瀏覽山海壯闊景觀的城市，這種叫人印象深刻的特色在七星潭更加顯而易見，無論何時來到此處，眼前一望無際的湛藍海洋總是隨時療癒著訪客的心，於是七星潭水上明月海景渡假旅店 HotelMoon 選擇在此落腳，讓每一位住客都得以在美麗的月牙灣與高聳的中央山脈之間，享有無盡愉悅的難忘渡假回憶。

優雅畫廊質感秘訣 打造細膩不凡白牆

著重推廣亞洲戰後與當地藝術，且具有野心與底氣、欲使經營的藝術創作成為未來經典的亞紀畫廊，於2021年搬到東門站附近老宅，全室使用KEIM德國凱恩礦物塗料，成就看似簡單、實則細膩不凡的白牆，作為展示精心挑選作品的舞台。

3分鐘快速了解牛皮與牛皮沙發的愛恨糾葛

嗨！想要買牛皮沙發，卻不知道有什麼可以選擇，只能依照價格去挑選嗎？千萬不要這樣！我們希望你能在買沙發前先讀完這篇文章，讓你能更了解牛皮沙發，依照自己的需求，去選購一個你尬意的沙發！最常見的牛皮沙發皮革分成苯染牛皮、半苯染牛皮、塗料皮，看到這裡是不是覺得好複雜喔。不要擔心，讓我們一步一步帶著你了解。

多面採光優勢的雙層寓所－馭光敞居

挑高開闊的客廳明亮通透，充分展現多面採光優勢，這棟55 坪雙層寓所是一家三口共同生活的家，設計師從毛胚接手設計，細心體察屋主需求，將公共區域和私領域清楚劃分，一樓規劃客、餐廳及和室方便待客；二樓則設置3 間臥房，提供屋主相對隱密的私人空間；全室定調日式現代風，大量選用暖色木頭，搭配特殊塗料、文化石及磁磚堆砌視覺語彙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。