用霓虹燈寫下現代宣言 廈門二分之一咖啡

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海上花園，萬國建築博物館，世界遺產提名景點……人們給鼓浪嶼添加各種標籤，而絕大多數都展示著人們對這個小小的離島充滿幻想與嚮往。作為設計師的林嘉誠，也期待在不久的將來，二分之一咖啡（鼓浪嶼店）能成為鼓浪嶼的獨特標籤之一。

「二分之一咖啡生活」選擇在廈門市及周邊島嶼開辟分店，「寸匠熊貓」NANA收到業主的設計委託，期待在鼓浪嶼創造一個與周邊自然環境更契合、與當地建築更為貼切的複合空間。

設計師林嘉誠從二分之一咖啡的品牌理念「有趣的人生，一半是山川湖海」出發，空間調性以自然為基底，有機地結合島嶼場地特色，並以多元複合的空間回應了品牌的野心。

二分之一視角的鼓浪嶼。

圓頂白晝森林

二分之一咖啡坐落於鼓浪嶼升旗山的大德記浴場，項目的原始基底是一棟19世紀的「德記洋行」的一部分，是有著天然海景的圓頂建築。

浪嶼大德記沙灘旁，顯得自然又和諧，其建築外觀採用簡化的外廊式建築風格，保留大比例的建築形態構成。

小葉榕與光影成空間意象

小島上常見的小葉榕以另一種方式在室內生長開來。主要的鋼結構體系像樹幹一般生長在空間周邊，樹幹伸展出寬廣的“樹冠”覆蓋空間頂部，進而製造出遮蔽和陰影，創造出在濕熱多雨的亞熱帶地區既能遮陽避雨，又能通風散熱的「灰空間」。

樹冠上層層疊疊的葉子，在「陽光」照射下，形成影影綽綽的光投射在地面上。

設計師在屋頂的「枝木」間隙中嵌入燈帶，充滿閒適悠然的趣味。

入夜，周邊漸漸被黑暗包裹，二分之一咖啡展現了它的第二個身份。

黑夜霓虹圍合溫柔森林

白日裡的溫柔森林和現代霓虹燈光摩擦出燦爛的火花，不管是1/2的logo、「樹幹」、還是大大小小的「樹蔭」，都有了更大膽的現代宣言，吸引著夜晚愛好者前來光顧。

在燈光的照耀下，小葉榕般的鋼結構變得更像廈門現存唯一的哥德式教堂——「天主堂」。

樹幹、樹冠轉變成柱、飛扶壁、拱腹、拱肋……哥德式的建築語言，讓空間更具本土性和戲劇感，也正是因其戲劇感才更契合其夜晚的酒吧身份。

設計技巧逐漸成熟是件值得嘉獎的事，但於此同時，也需要迴避強視覺、強氛圍的技術俗套。

設計師林嘉誠給出新生代設計師一個新的切入點，從城市風貌、歷史文化、自然植被出發，為二分之一咖啡 鼓浪嶼店塑造了一個專屬於鼓浪嶼的空間記憶。

項目名稱：二分之一咖啡（鼓浪嶼店）

項目地址：福建廈門

項目面積：250㎡

首席設計師：蔡泫娜 林嘉誠

設計師公司：寸匠熊貓NANA團隊

設計網站：www.cunpanda.com

設計時間：2021.02

完工時間：2021.11

燈光設計：光合共築 Vidlux&Crisman

攝影師：劉星昊_言隅建築空間攝影 羽視覺

首發｜寸匠熊貓NANA：鼓浪嶼的晝與夜

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期