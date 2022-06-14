空間可以比想像中更有趣 讓自家成為度假聖地

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜7OCEANS DESIGNS七海戶外休閒家具】

疫情反反覆覆，不僅影響了民眾工作與學業的慣常模式，包含娛樂消費行為也大受打擊，甚至連看待居家空間的角度也開始與以往不同，雖然與去年相比，沒有達到三級警戒的嚴重狀態，但依然有不少人選擇居家上班，藉此減少群聚與通勤時跨區的感染問題，加上蠻多學生因為確診或與確診者密切接觸，也必須待在家遠距上課，但如此一來，當生活與工作之間少了明確界線，精神壓力反而倍增。

於是近期以來，據業者表示，戶外家具的受歡迎程度反而節節高升，除了家中真有陽台、露台、庭院的業主會買來擺設之外，許多住在公寓、大樓的家庭也對戶外家具非常感興趣，直接拿來放在室內使用，一方面設計感強烈的外觀造型給人在家渡假般的悠閒感受，另一方面，戶外家具本身的材料非常容易清潔整理，畢竟面對戶外颳風下雨都沒在怕了，更無須擔憂在家中沾染灰塵或飲料油漬，或許在可預期的未來，台灣將掀起一波家具新風潮也說不定，現在就讓我們一起來看看目前正流行的戶外家具類型吧！

單椅類

1. KEPLER

每個人心中都有一個小王子，想像著宇宙中不同的星球住了哪些不同的人。克卜勒的靈感來自對外太空與未知事物的想像。仰望浩瀚星空，期待發現銀河深處的未知星球，坐上克卜勒椅凳，讓你的想像力漫遊宇宙。

2. MONET

7OCEANS 推出年輕的 BISTRO 城市餐廳椅系列，首張單椅「MONET 莫內」取名19世紀法國浪漫派巨匠 CLAUDE MONET， 向經典不敗的巴黎街頭餐椅致敬。混色編織下交錯型塑都會的節奏與色彩，此單品是點綴街道與家中露台的不敗風格單品。

3. BUBBLE

泡泡系列非常有趣，宛如泡泡停留在地面上，讓人憶起童年時期在公園吹泡泡的時光。可以選擇各種顏色營造不同的心情，為空間增添一些趣味。

沙發類

1. MADISON

MADISON 麥迪遜系列就是組合式沙發加坐臥床的夢幻組合。以「IN（室內）–OUT（戶外）」的概念將客廳的舒適感延伸到陽光下，享受 MADISON 柔軟、寬敞，沒有死角的舒適感，賓主盡歡；精緻又氣派的造型，彰顯主人的好品味，讓戶外空間成為名符其實的「THE SECOND LIVING ROOM」。

2. TUSCANY

托斯卡尼以獨特的交錯編織，亂中有序地營造出透視感。坐上它，彷彿置身於森林秘境之中，交錯於林徑間，愜意的踏上心中的旅程。

3. CITYSCAPE

不鏽鋼與柚木材質的組合是近年休閒家具的寵兒，詮釋現今工業與自然並存的樣貌，描繪冰冷高速進行的生活節奏，猶有呼吸的溫度，衍生出當代特有的休閒風格。簡潔不加綴飾的造型要求一絲不苟的工藝品質，方能突顯材質在零瑕疵之中融合的美感。CITYSCAPE 都市風景系列，絕對直線、絕對純淨，絕對是 7OCEANS 向都會致敬的上乘之作。

4. HARRISON

哈里遜系列採用台灣高品質的304不鏽鋼材為主結構，細緻的表面研磨，使金屬在冷調的性格中透出銀白色的溫潤光澤，大面積使用編織結構於家具的背部，低調地展現手工特有的人文氣質，賦予其既銳利又溫柔的深度質感。

5. PANAMERA

PANAMERA 帕納米系列像訓練有素的運動員一樣，感覺特別有精神！椅背和桌面寬式板帶的設計特色，歌頌永不退流行的美式條紋時尚，充滿活力自信的 SPORTS CHIC。想營造健康經典的學院風格，PANAMERA 會是不錯的選擇。

6. HARPER

數十隻一體成型的彎曲鋁管，放射狀圍繞成型的圓形椅凳，中心凹陷處拖住如馬卡龍的柔軟椅墊，輕鬆亮眼的黃色，如夏日豔陽，讓戶外空間更活潑有趣。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期