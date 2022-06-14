感受華麗 將湛藍大海的魅力悄悄收進心底：七星潭海景渡假旅店

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜七星潭水上明月海景渡假旅店】

台灣的東岸，太平洋的西岸，位居海岸線上的花蓮是一座能夠同時瀏覽山海壯闊景觀的城市，這種叫人印象深刻的特色在七星潭更加顯而易見，無論何時來到此處，眼前一望無際的湛藍海洋總是隨時療癒著訪客的心，於是七星潭水上明月海景渡假旅店 HotelMoon 選擇在此落腳，讓每一位住客都得以在美麗的月牙灣與高聳的中央山脈之間，享有無盡愉悅的難忘渡假回憶。

一樓大廳的華麗穹頂，由8根大型鑄鐵柱支撐，璀璨奪目，散發懾人氣勢。

如夢似幻 穿梭17世紀歐洲宮廷之間

旅店外觀猶如一座歐洲的古典飯店，矗立在藍天白雲之下，散發著叫人一見難忘的歐式巴洛克古典風格，一樓鑄鐵鍛造飾以彩繪玻璃的「水」字大門，重量逾1噸，氣勢懾人，進入室內，會看見一樓大廳、二樓餐廳與各樓層通道上都大量運用了氣勢華麗的穹頂，玻璃上繪製許多源於自然的元素，包含花草、動物、星座等。

旅店由入口開始就陳列眾多精緻藝術品，具體而微的營造17世界歐洲王室宮殿的輝煌魅力。

同時旅店內的公共區域也陳列了大量的藝術品與花藝作品，像是金光閃爍的希臘女神噴水池、繽紛璀璨的水晶吊燈、充滿精緻工藝魅力的骨董機械鐘與遠從中東進口的貝殼鑲嵌沙發…等，每一座擺設都叫人目不轉睛、每一個細節都都使人讚嘆再三，於是客人們不管身處旅店哪一個角落，皆能夠敞開心懷，感受彷彿穿越歷史長河，回到17世紀歐洲王室宮殿般的迷人住宿氛圍。

餐廳同樣隨處可見典雅巴洛克風格，由精雕細琢的銅柱到天花彩繪的星座、花草圖案，帶領旅客踏上一趟穿梭古今的精彩旅程。

打從旅店動土開工起，幕後的經營團隊便致力於打造「小而美、美而精緻、精緻而華麗」的空間，因此整棟旅店主樓僅9層樓，共規劃25間風格各異的海景套房，每一間房門後隱藏的都是一個驚喜，說不定是洛可可風，也可能是新古典風，或是浪漫主義風，但都以歐式美學為設計主軸，且針對天花、壁紙、床頭壁板等部分都有著細膩施工，搭配每一間房獨立配置的私人陽台與眼前一碧萬里的無敵海景，所有煩惱疲憊都將在此時此刻煙消雲散。

海景套房以歐式美學為設計主軸，針對天花、壁紙、床頭壁板等細節都加以精緻處理，讓單純住宿成為至高無上的享受。

樂活花蓮 期待未來的每一次相遇

不僅視覺效果方面美輪美奐，旅店的硬體設備亦無可挑剔，房間內全部配備美國席夢思獨立筒夢幻床墊、寬庭寢具、法國知名手工香水品牌 Fragonard 香氛浴沐用品、英國頂級 dyson 全系列整髮器與日本 Tescom 吹風機、按摩浴缸、日本 TOTO 全自動免治馬桶、美國 Kotler 豪華面盆、恆溫淋浴龍頭，甚至連窗簾都採電動控制，置身七星潭水上明月海景渡假旅店，儘管悠閒體會無微不至的貼心服務與尊榮不凡的舒適享受，再沒有任何需要擔心煩惱的事情。

舒服泡澡同時還能盡情瀏覽壯闊七星潭山海景色，感受非同凡響的旅遊體驗。

既然來到了七星潭，除了好好休息，美食當然也絕不能錯過，目前旅店推出一泊二食的海岸漫旅活動，推出當地小農契作，由主廚親手調理香甜美味的蔬果、自花蓮港捕獲即刻送達，鮮味十足的海魚、美國 Prime 等級的舒肥牛小排、原住民風味香煎嫩豬、爐烤普羅旺斯羊肩排、頂級日本干貝、山藥菌菇燉雞湯等，搭配杯裝的 Haagen-Dazs 冰淇淋；套餐使用的器皿則來自波蘭手工陶瓷杯盤，替旅客創造味覺與視覺一起滿足的完美饗宴。

塔香軟排蒸芋頭

蘆筍培根搭西式炒蛋

酒足飯飽之餘，別忘記前往頂樓天際海洋享受水療SPA，或是到同樓層的星空咖啡及海岸小酒館感受溫柔海風吹拂，同時走出戶外可至七星潭月牙灣漫步海岸小徑，往北走能欣賞崇德海岸山脈，往南行可抵達四八高地及曼波海灘，從清晨到傍晚，變化多端且氣象萬千的天光水色都讓人著迷不已，值得旅客深入探索。終究，七星潭水上明月海景渡假旅店會是你與花蓮最好的相遇。

富貴避風塘炸大蝦

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期