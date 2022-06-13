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優雅畫廊質感秘訣 打造細膩不凡白牆

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
KEIM德國凱恩礦物塗料成就看似簡單、實則細緻不凡的白牆。（圖片提供｜亞紀畫廊）
KEIM德國凱恩礦物塗料成就看似簡單、實則細緻不凡的白牆。（圖片提供｜亞紀畫廊）

【撰文｜rippling、KEIM德國凱恩礦物塗料 圖片提供｜亞紀畫廊、KEIM德國凱恩礦物塗料】

著重推廣亞洲戰後與當地藝術，且具有野心與底氣、欲使經營的藝術創作成為未來經典的亞紀畫廊，於2021年搬到東門站附近老宅，全室使用KEIM德國凱恩礦物塗料，成就看似簡單、實則細膩不凡的白牆，作為展示精心挑選作品的舞台。

礦物獨有細緻質感 打造溫潤展演空間

畫廊空間乍看只是簡單的白盒子，其實質感正是蘊藏在細節裡。在觀看藝術展品的同時，靠近一步將目光落在背面的牆體上，會發現白牆面並非光滑單調，而是有著細緻顆粒的蛋殼紋理。

KEIM德國凱恩礦物塗料呈現質感細膩的蛋殼紋理。（圖片提供｜KEIM德國凱恩礦物塗料）
KEIM德國凱恩礦物塗料呈現質感細膩的蛋殼紋理。（圖片提供｜KEIM德國凱恩礦物塗料）

亞紀畫廊表示，特地選用喜愛的KEIM德國凱恩礦物塗料做為內牆塗料，正是因為礦物塗料的不反光、不炫光特色，能夠呈現溫潤的色澤與觸感，與一般乳膠漆反光、光滑質感有非常明顯的差異。無論在視覺或觸覺上，都將原先單調的白牆增添一分溫潤，成為藝術展品的最佳背景。

無論在視覺或觸覺上，都將原先單調的白牆增添一分溫潤，成為藝術展品的最佳背景。（圖片提供｜亞紀畫廊）
無論在視覺或觸覺上，都將原先單調的白牆增添一分溫潤，成為藝術展品的最佳背景。（圖片提供｜亞紀畫廊）

亞紀畫廊提到，會指定選用KEIM德國凱恩礦物塗料，不僅是完工後呈現的獨特質感，其附加的機能性與後續的維護更是選擇該品牌的關鍵。

打造無毒與安全兼具的藝術空間

在健康方面，KEIM德國凱恩礦物塗料零甲醛、零塑化劑、VOC<1g/L（全球最低），真正達到無毒、無味、不致敏的最高品質，提供前來欣賞藝術的來賓最佳的環境。此外，KEIM德國凱恩礦物塗料無機的礦物特性，與遇高溫會產生毒氣的乳膠漆不同，不延燒、不產生有毒氣體，增加撲滅與救援時間，為藝術品與來賓打造最放心的安全空間。

選用KEIM德國凱恩礦物塗料，打造健康安全空間。（圖片提供｜亞紀畫廊）
選用KEIM德國凱恩礦物塗料，打造健康安全空間。（圖片提供｜亞紀畫廊）

保留牆面呼吸性 避免反覆修補造成危害

KEIM德國凱恩礦物塗料是由液態矽酸鉀（俗稱水玻璃）與天然礦物色粉以黃金比例調製而成，塗上牆後能滲入底材，保留牆體的氣孔，讓牆面發揮原有的濕度調節功能。此外，與一般乳膠漆不同，KEIM德國凱恩礦物塗料不會讓水氣累積在牆體、提供細菌與黴菌生長的養分，進而避免產生壁癌、塗料剝落的狀況，使畫廊空間能長久維持潔白樣貌，也大大降低藝術展品因牆面多次修補或粉塵剝落而受到危害的機率。

長時間燈光照射 維持潔白不黃變

不同於一般乳膠漆會老化、有色差，使用KEIM德國凱恩礦物塗料，無論是畫廊的投射燈，或是室外太陽光照射，牆面始終如一展現優異的不褪色、不黃變特性。即使畫作長時間掛在牆上展示，移開畫框後也不會留下色差痕跡。在更換展品時，不需另外修補塗刷，大幅提高換展效率。

即使畫作長時間掛在牆上展示，移開畫框後也不會留下色差的痕跡。在更換展品時，不需另外修補塗刷，大幅提高換展效率。（圖片提供｜亞紀畫廊）
即使畫作長時間掛在牆上展示，移開畫框後也不會留下色差的痕跡。在更換展品時，不需另外修補塗刷，大幅提高換展效率。（圖片提供｜亞紀畫廊）

把畫廊規格帶回家 打造無害質感家居

如此集安全、舒適、質感於一身的塗料，也廣泛使用在居家空間。民眾亦可以透過DIY動手改造住宅。KEIM德國凱恩礦物塗料與一般乳膠漆的施作方法類似，開封後不需加水，均勻攪拌及過濾後就能使用，只需塗佈兩道即可達到飽和色彩。礦物塗料色彩柔和優雅，全色系提供270種顏色選擇，亦可應用於壁紙、磁磚、有舊漆之牆面。施工方便及完工當天即可入住等優點，使民眾對於DIY的接受度提升，在家也能輕鬆打造出獨一無二、舒適且無害的高質感居家空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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