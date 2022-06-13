3分鐘快速了解牛皮與牛皮沙發的愛恨糾葛

【文字整輯｜Chong Yee Ling 圖文提供｜沙發先生家居】

嗨！想要買牛皮沙發，卻不知道有什麼可以選擇，只能依照價格去挑選嗎？千萬不要這樣！我們希望你能在買沙發前先讀完這篇文章，讓你能更了解牛皮沙發，依照自己的需求，去選購一個你尬意的沙發！最常見的牛皮沙發皮革分成苯染牛皮、半苯染牛皮、塗料皮，看到這裡是不是覺得好複雜喔。不要擔心，讓我們一步一步帶著你了解。

認識牛皮沙發

苯染牛皮

苯染牛皮擁有品質高、加工量最少的特質，苯染皮的牛隻都是經過精心飼養嚴格篩選，花了許多心思去呵護照顧，讓牛隻表皮幾乎毫無瑕疵，生產出來的皮革質量也比較高，因為如此苯染牛皮只需要用染料來處理染色的問題，不須經過塗料覆蓋瑕疵，可以保有原本自然的紋理與毛孔，所以苯染牛皮有著良好的透氣性、材質柔軟親膚、觸感細緻的優點，像是一位不需使用任何化妝品就能展現完美面貌的天然美女。

想要擁有一套具有獨一無二、有質感的沙發，又有充裕的預算下，使用苯染牛皮製作的牛皮沙發就是一個不錯的選擇。

因為是最接近天然的材質，對於濕度也極為敏感，台灣的天氣又比較屬於潮濕的氣候，對於苯染牛皮要小心呵護，經常使用除濕機、冷氣機來除溼，需要較多步驟去保養苯染牛皮沙發；也因為必須極為小心地呵護，才能產出如此完美無瑕的牛皮，當然也會反映在價格上，相較其他種皮革的價格是比較昂貴的。

半苯染牛皮

半苯染牛皮的特性介於苯染牛皮及塗料皮之間，半苯染牛皮字面上就是半塗料半染色的意思，經過染色後並在牛皮上稍做塗料加工，也因為只能使用少量塗料來遮瑕，所以在挑選原皮時，只容許牛皮上出現一點點斑點瑕疵，經過加工後能讓牛皮更加完整，使做出來的沙發更接近苯染牛皮的天然質感，就像稍微畫個淡妝就能展現美貌的女子。

很多客人在預算沒那麼高又想要挑選接近苯染牛皮質感的情況下，半苯染牛皮沙發也令他們很滿意。

因為只使用少許的塗料，所以依然保有不錯的透氣性、皮質柔軟和舒適的觸感，相較於苯染牛皮，半苯染牛皮的原皮瑕疵多一點，所以在價格上也較低於苯然牛皮。

塗料皮

塗料皮是國內沙發最普遍、用量最大的一種皮革，塗料皮也是牛皮製作而成的，為什麼叫塗料皮呢？在於原皮因為自然因素、環境影響導致皮面上有較多瑕疵和斑點，利用繁瑣的加工步驟處理原皮以及塗料去上色覆蓋，讓塗料皮有幾乎一致的特質，像是臉上有斑點、痘疤、黑眼圈利用高超的妝容，達到世人標準的美麗。

對於有預算考量又想要買好保養的牛皮沙發，塗料皮製成的沙發是一個不錯的選項。

選擇牛皮沙發

看到這裡，對於苯染皮、半苯染皮、塗料皮，是不是都有一定的概念了呢？每一種皮革都有不同的特性，他們各自的優缺點決定在我們的喜好跟考量下，想要便宜又好保養就找塗料皮沙發，想要透氣性好卻沒有那麼多預算，可以選擇半苯染皮沙發，想要無瑕疵有質感、觸感又柔軟，可以選擇苯染牛皮沙發。

只要先釐清自己想要什麼需求，再親自來到沙發先生家居參觀詢問，你一定可以快速找到一套符合心意的沙發!

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LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期