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多面採光優勢的雙層寓所－馭光敞居

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字│ Halle Kao 圖片提供│成舍設計 承德公司】

挑高開闊的客廳明亮通透，充分展現多面採光優勢，這棟55 坪雙層寓所是一家三口共同生活的家，設計師從毛胚接手設計，細心體察屋主需求，將公共區域和私領域清楚劃分，一樓規劃客、餐廳及和室方便待客；二樓則設置3 間臥房，提供屋主相對隱密的私人空間；全室定調日式現代風，大量選用暖色木頭，搭配特殊塗料、文化石及磁磚堆砌視覺語彙。

大面採光先決 巧藏現代語彙

進入客廳，為了突顯原始挑高格局優勢，樓梯扶手以格柵造型展現，引導視覺向上延伸的同時，亦與日式風格相呼應，一旁磁磚牆面則內嵌線形燈條，滿足夜間移動的照明需求。採光方面，設計師思考如何將空間本身多面採光的特色完整發揮，遂將兩套衛浴設置於空間中央，使光線得以無阻隔漫射入內；多功能和室位於客廳電視矮牆後方，除了作為朋友來訪時的客房，榻榻米中央的升降桌面，亦可泡茶、打麻將滿足日常娛樂，設計上特別選以透明格柵及萬向軌道，使門片可依需求完全收闔，有利於光線恣意穿透。通過鐵件滑門進入餐廚區，寬敞的開放式廚房與餐桌、露臺相連結，成為親友拜訪談天的絕佳場域。

設計師藉多元異材質堆疊，鋪敘全室日式風格語彙，包括電視牆的文化石、具禪風的特殊塗料，以及板岩石紋磁磚地板；考慮到空間多半選用天然、粗曠的原始材料，在軟裝配置上特別予以跳脫，又如客廳懸吊之金屬造型吊燈，藉由俐落線條、金屬質感，自然成為視覺焦點；此外，也特別挑選灰藍色沙發和藍色單椅，中和客廳區域的冷暖色調比例之餘，更營造出獨具一格的現代氛圍。

日式禪風漫散 混搭材質新意

二樓屬屋主私領域，因應需求共隔出3 間臥房，儘管隔間數目偏多，設計師仍希望維持多面採光特性，刻意在主臥房的床頭板留出空間，讓光線能在更衣室與寢室之間自由流通；整體延續日式風格，除了格柵造型床頭板，一旁也設計榻榻米臥榻，方便屋主日常簡單瑜珈運動；值得一提的是，主臥衛浴設計雙開拉門，白天敞開時光線便可無遮擋進入，給予寢室充足採光補充；考量到屋主不愛磁磚縫隙，浴室地坪選用特殊防水塗料；其他浴室尺度相對小，淋浴間則選以抿石子取代磁磚，提供耳目一新的視覺亮點。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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